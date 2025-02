C'est l'Espagne encore secrète, peu de touristes connaissent ces belles et longues plages préservées

Voici une destination qui offre une beauté naturelle intacte et un charme authentique, un joyau caché qui invite à découvrir une autre facette de l'Espagne.

Quand on pense aux vacances en Espagne, les images des plages bondées de la Costa Brava, des maisons blanches de l'Andalousie ou des architectures emblématiques de Gaudi à Barcelone viennent immédiatement à l'esprit. Pour le meilleur et pour le pire, tant le sur-tourisme menace de nombreux endroits, particulièrement sur la côte et dans les îles Baléares ou Canaries. Pourtant, il existe encore des pépites cachées, ignorées de nombreux touristes, qui offrent une expérience unique et authentique.

Loin de l'agitation des spots habituels, le nord de l'Espagne révèle des trésors insoupçonnés. Une région côtière, encore épargnée par le tourisme de masse, regorge de merveilles naturelles mais aussi culturelles qui ne demandent qu'à être explorées. C'est ici que se niche une côte préservée, une bande littorale d'environ 50 kilomètres qui alterne entre falaises impressionnantes, longues plages de sable doré et réserves naturelles foisonnantes.

Cette côte méconnue, c'est la Costa Trasmiera, au cœur de la Cantabrie entre la dynamique Santander et la petite ville de pêcheurs de Santoña. Parmi les endroits à ne pas rater, citons les dunes de Liencres, vaste parc naturel offrant des vues imprenables sur le golfe de Gascogne, sont un paradis pour les amoureux de la nature.

Les plages sauvages comme celle de Langre, loin des foules, invitent aussi à la détente et au dépaysement. Semi-urbaines comme celles de Somo ou Loredo, elles offrent un juste équilibre entre tranquillité et services à proximité. Les plages urbaines de San Martín, au cœur de Santoña, sont idéales pour une baignade avant ou après une visite de cette charmante bourgade.

Santoña, célèbre pour sa pêche au thon, est aussi réputée pour avoir l'une des meilleures gastronomies de fruits de mer d'Espagne. Les anchois, spécialité locale, se dégustent frais dans les nombreux restaurants du port. Des huîtres de Pedreña aux langoustes d'Isla, les gourmands seront aussi à la fête.

La Costa Trasmiera est aussi un écrin de biodiversité avec ses marais, refuges des oiseaux migrateurs, et ses forêts de chênes verts accrochés aux falaises d'El Buciero. Pour s'aventurer plus loin, les montagnes des Picos de Europa, toile de fond spectaculaire de la beauté côtière, et les villes et villages alentours, empreints d'une Espagne intemporelle, appellent à poursuivre la découverte de la région de Cantabrie. Sans le clinquant des côtes plus touristiques, la Costa Trasmeria séduira donc ceux qui cherchent à découvrir une Espagne préservée pour une expérience de voyage différente, loin des sentiers battus.