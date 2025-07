C'est le "petit Monaco espagnol", sa marina et ses plages encore vides emmerveillent les touristes

Plages de sable fin quasi désertes, marina de luxe aux allures monégasques, atmosphère paisible et exclusive... Non, vous n'êtes pas sur la Côte d'Azur mais bien en Andalousie !

Voici une petite stationn méditerranéenne qui commence à faire parler d'elle. Longtemps reléguée loin des valeurs sûres espagnoles, alors que le pays a accueilli près de 100 millions de touristes en 2024, cette région, loin des spots connus et surfréquentés de Palma, Barcelone ou de la Costa Brava, pourrait bien tirer son épingle du jeu ces prochaines années. Dès cet été ?

La presse britannique l'a même récemment surnommé le "petit Monaco espagnol", rien que ça ! Sans doute un brin exagéré même si son port de plaisance ultramoderne peut accueillir des méga-yachts jusqu'à 60 mètres. Les sublimes villas et appartements avec vue sur la mer qui l'entourent renforcent cette image de spot à la mode. Restaurants branchés avec vue sur la mer, boutiques chics, bars animés... La marina dominée par un phare pittoresque est le spot parfait pour voir et être vu. On est pourtant loin de Monte-Carlo et ses hôtels de luxe !

Almerimar a tout de même plus d'un atout dans sa manche. Cette station au sud de l'Espagne pourrait bien changer l'image de la région, davantage connue pour ses cultures intensives et ses serres à perte de vue. Cet "océan de plastique" serait même visible depuis l'espace selon la NASA.

Rien de tout ça à Almerimar dont les 5 plages immenses et peu fréquentées invitent à la baignade et au farniente. Playa de Poniente et Playa de Levante, les plus centrales, ravissent les familles avec leur sable fin et leurs eaux calmes. Les sportifs préfèreront les vagues de Playa de San Miguel, spot réputé de kitesurf selon le journal local Diario de Almería. Pour une ambiance plus sauvage, cap sur Punta Entinas-Sabinar et ses dunes préservées qui offrent un décor de carte postale.

Golf 27 trous avec vue sur la Méditerranée, balades dans la réserve naturelle toute proche, session paddle sur le paisible Lago Victoria... La station a multiplié les investissements et varié les cartes. A propos de carte, la table almeriense ne déçoit pas. Incontournables riz à la plancha, gambas rouges, seiches en sauce... La cuisine locale met en valeur les produits du terroir. Le tout arrosé d'un bon vin des Alpujarras voisines, pour un déjeuner 100% andalou.

Avis aux voyageurs en quête d'originalité : Almerimar est définitivement la destination de l'été à découvrir avant que les foules ne s'y pressent. Car le secret de ce petit paradis méditerranéen ne devrait plus le rester très longtemps...