"Détruisez-les" comme des parasites de jeux vidéo : la publicité ahurissante de l'administration Trump pour recruter des policiers anti clandestins

Dans sa dernière campagne de recrutement, le département de la Sécurité intérieure américain fait une nouvelle fois référence à un jeu vidéo. Les migrants clandestins sont comparés à des parasites.

Une campagne de recrutement pour le moins étonnante. Pour faire sa publicité sur les réseaux sociaux, le département de la Sécurité intérieure américain (DHS) utilise une franchise de jeux vidéo populaire. L'entité n'a pas hésité à publier une image montrant des personnages de "Halo", un véhicule Warthog du jeu, avec le texte "Destroy the flood", qui peut être traduit en français par "Stop au raz-de-marée", ou à "l'invasion" pour attirer dans ses filets de jeunes recrues.

On peut ici voir une référence au raz-de-marée migratoire souvent dénoncé par l'administration Trump. Mais dans le jeu Halo, le "flood" désigne un parasite. La traduction pourrait donc s'effectuer comme telle : "Détruisez les parasites". Les migrants sont donc comparés implicitement à des créatures de jeu vidéo, ici, des parasites. Si l'objectif d'attirer des policiers "anti clandestins" n'est évidemment pas indiqué, cette campagne a de quoi interpeller.

La publication du DHS était l'aboutissement d'un échange sur les réseaux sociaux entre l'administration Trump et le distributeur de jeux vidéo "GameStop", basé sur une blague selon laquelle le président des Etats-Unis aurait supervisé la fin de la "guerre des consoles" grâce à l'annonce du remake de Halo : "Combat Evolved" sur PlayStation l'année prochaine. GameStop, "dont le PDG Ryan Cohen est un fervent partisan de Trump, a cité la blague en publiant une photo de Trump serrant la main de Master Chief, le protagoniste de Halo", précise The Verge.

Par la suite, la Maison Blanche a publié une image de Trump portant une armure similaire à celle de Master Chief, et GameStop a répondu avec son propre Master Chief Trump retouché, ajoutant une version de la tête du vice-président JD Vance, substituée à ce qui semble être l'intelligence artificielle féminine anthropomorphe Cortana. Une chose est sûre, tout ce petit monde s'est bien amusé sur X.

De son côté, Microsoft a refusé de commenter la publication du DHS. Pour rappel, en septembre dernier, le DHS avait déjà utilisé un jeu vidéo, "Pokémon", à des fins de communication, dans le cadre de sa campagne d'expulsion de migrants clandestins "Attrapez-les tous". À l'époque, The Pokémon Company International avait déclaré au Daily Beast que l'entreprise "n'était impliquée ni dans la création ni dans la distribution de ce contenu, et aucune autorisation n'a été accordée pour l'utilisation de notre propriété intellectuelle", pouvait-on lire.