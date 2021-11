Thomas Pesquet : revivez son retour sur Terre en vidéo

DIRECT VIDEO. Thomas Pesquet est arrivé sans encombres sur Terre, avec ses compagnons de la Station spéciale internationale. L'amerrissage est à retrouver en vidéo.

Il s'agit de la deuxième mission de SpaceX en direction de la Station spatiale internationale ISS, avec à son bord des astronautes. La mission est partie le 23 avril 2021 depuis la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride. Les quatre astronautes ont rejoint la Station spatiale internationale pour une durée de 6 mois. La mission est baptisée "Alpha", en référence à Alpha du Centaure, le deuxième système d'étoile le plus proche de la Terre, après Proxima du Centaure. Pendant les 3 derniers mois de la mission, Thomas Pesquet a été alors le commandant de bord de l'ISS.

L'équipage de la deuxième mission de longue durée de SpaceX Crew Dragon vers la Station spatiale internationale © AUBREY GEMIGNANI/UPI//SIPA

Thomas Pesquet, né le 27 février 1978 à Rouen, est un spationaute français. Après une formation d'ingénieur aéronautique, il rejoint le Centre national d'Etudes spatiales de Toulouse (CNES). En mai 2009, Thomas Pesquet est retenu pour former un troisième groupe d'astronautes européens sélectionnés par l'Agence spatiale européenne (ESA). En novembre 2016, l'astronaute s'envole pour l'ISS dans le cadre de la mission "Proxima". Durant cette mission, il effectue deux sorties extravéhiculaires. En juillet 2020, Thomas Pesquet est choisi pour une seconde mission, baptisée "Alpha" à bord de la capsule Crew Dragon.

Avec cette dernière mission, Thomas Pesquet devient le français qui est resté le plus longtemps dans l'espace, passant plus de 199 jours en orbite - qui s'ajoutent aux 196 jours cumulés entre 2016 et 2017.

Fils d'un professeur de mathématiques-physique et d'une institutrice, Thomas Pesquet est né le 27 février 1978 à Rouen. Sa passion pour les étoiles remonte à l'enfance. Après un baccalauréat scientifique, il entre en classe préparatoire et obtient son diplôme d'ingénieur aéronautique à l'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (Isae-Supaero), en 2001. Le futur astronaute intègre l'Ecole Polytechnique de Montréal au Canada. Il a ensuite occupé différents postes dans l'industrie aérospatiale et au Centre national d'études spatiales (CNES) avant de devenir, en 2005, pilote de ligne.

Le Français d'1m84 est un véritable polyglotte. Il parle six langues : le français, l'anglais, l'espagnol, le russe, le mandarin et l'allemand. Il est également passionné de sport et pratique le basket-ball, le rugby, le parachutisme, la plongée, l'alpinisme, la voile et est ceinture noire de judo. Il est membre de plusieurs associations aéronautiques et astronautiques.

Après des débuts en tant qu'ingénieur en Espagne, Thomas Pesquet rejoint le Centre national d'Etudes spatiales de Toulouse (CNES), entre 2002 et 2004. En parallèle, il suit une formation de pilote de ligne chez Air France et obtient sa licence en 2006. Il effectue 2 500 heures de vol et passe instructeur sur les Airbus A320. En 2008, l'Agence spatiale européenne lance une campagne de recrutement d'astronautes. Thomas Pesquet présente alors sa candidature. Parmi les 8 413 postulants, il fait partie des six candidats retenus et à 31 ans, il est le plus jeune des astronautes recrutés par l'Agence spatiale européenne.

Thomas Pesquet débute une formation au Centre des astronautes européens (EAC) à Cologne, en Allemagne. Entre 2010 et 2016, Thomas Pesquet entame un long programme d'entraînement et d'apprentissage, nécessaire à sa future mission à bord de l'ISS. Il s'entraîne à piloter le vaisseau Soyouz, il se familiarise avec les systèmes de la station spatiale et se forme à la maintenance. Thomas Pesquet apprend aussi à manipuler le bras télécommandé et participe à plusieurs stages de préparation.

Le 17 novembre 2016 à 20h20, Thomas Pesquet décolle à bord du vaisseau Soyouz, tiré depuis le Kazakhstan. Le Soyouz MS-03 arrive à l'ISS 48 heures après son décollage. Sur place, l'astronaute Français doit mener une centaine d'expériences scientifiques et la maintenance de la Station spatiale internationale. Thomas Pesquet réalise sa première sortie extravéhiculaire le 13 janvier 2017 pour effectuer des travaux sur le système électrique de l'ISS. Sa mission prend fin le 2 juin 2017, date à laquelle il quitte ISS pour retrouver la Terre en compagnie du Russe Oleg Novitsky. Sa capsule atterrit près de Baïkonour.

L'astronaute français Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale © SIPA

L'astronaute le plus célèbre de France reste discret sur sa vie privée. Thomas Pesquet est en couple avec Anne Mottet, ingénieure de profession, diplômée de l'Institut national polytechnique. Lors d'un entretien au Parisien, l'astronaute de 43 ans a expliqué pourquoi le couple ne veut pas d'enfant : "C'est un choix de couple. On n'a jamais eu tellement le temps ni l'envie irrépressible d'en avoir."

Le poste d'astronaute de l'ESA est classé dans la bande A2 / A4 de l'échelle salariale des organisations coordonnées, cela correspond à un salaire compris entre 6 600 et 10 200 euros par mois. Certaines primes sont ajoutées dues au fait que les astronautes sont parfois amenés à travailler le week-end. Dans un portrait de Thomas Pesquet, Les Echos ont déclaré qu'il toucherait entre 6 900 et 7 900 euros par mois.