Bolsonaro : contestera-t-il l'issue de la présidentielle ? Résultats des sondages

BOLSONARO. Jair Bolsonaro est toujours en retard sur Lula dans les sondages malgré des soutiens de poids. Le président sortant qui a sans cesse critiqué son rival Lula apparait en mesure de contester les résultats de la présidentielle s'il perd.

[Mis à jour le 30 septembre 2022 à 13h00] Si le premier tour de la présidentielle brésilienne approche, Jair Bolsonaro ne voit pas ses chances de l'emporter croître. A trois jours du scrutin, le dernier sondage de l'institut Datafolha publié le 29 septembre crédite encore le président sortant de 38% des intentions de vote avec 14 points de retard sur son rival, l'ancien chef de l'Etat Lula. Le politique d'extrême droite ne peut pas non plus compter sur sa performance lors du dernier débat organisé avant le premier tour de l'élection qui se tenait également le jeudi 29 septembre. Alors qu'il aurait pu mettre les trois heures de confrontation à profit, Jair Bolsonaro a plutôt attaqué son rival sous tous les angles et accusé les critiques en retour.

Jair Bolsonaro peut toutefois espérer que le récent soutien public de Neymar Jr le fasse remonter dans les intentions de vote. La star brésilienne du football sans s'être explicitement exprimée s'est montrée dans une vidéo postée sur le réseau social Tik Tok en train de chanter et de danser avec joie sur une chanson appelant à voter pour le président sortant. L'influence des footballeurs au Brésil est sans commune mesure mais est-ce que cela sera suffisant pour devancer Lula dans les résultats de la présidentielle au soir du premier tour, ce dimanche 2 octobre ? Pas sûr. Reste que Boslonaro ne change pas de discours et continue d'assurer à qui veut l'entendre qu'il fera mentir les pronostics des instituts de sondages. "Si Dieu le veut, nous gagnerons dès le premier tour. [...] L'autre camp ne réunit pas le peuple dans la rue, comment gagnerait-il dès le premier tour ? Ça me paraît difficile… non : impossible", écrivait-il encore le 25 septembre sur ses réseaux.

Bolsonaro peut-il contester les résultats de la présidentielle 2022 ?

Il va de soit que Jair Bolsonaro respectera les résultats de l'élection présidentielle brésilienne s'il sort vainqueur. Problème, la réélection du président sortant n'est pas le scénario privilégié par les sondages qui misent tous sur une victoire de la gauche et de Lula. Si les prévisions se concrétisent, le résultat de la présidentielle ne sera pas du goût de Bolsonaro et les chances pour que le politique reconnaisse sa défaite sont minces. Selon le professeur en science politique et spécialiste du Brésil Frédéric Louault interrogé par Linternaute, le président sortant "'a tout préparé pour contester le résultat de l'élection" durant la campagne et même avant en remettant au cause la légitimité des scrutins à cause du vote électronique. L'homme est allé jusqu'à accuser le Tribunal fédéral suprême de fraudes électorales. S'il a assagi son discours dans les dernières semaines de campagne pour "rassurer un électorat indécis", Bolsonaro peut rapidement retomber dans la critique du système électoral pour contester sa défaite.

Plus qu'une contestation c'est aussi une réponse violente aux résultats de l'élection présidentielle qui est crainte. Les militants bolsonaristes réputés agressifs et ayant déjà fait preuve de violence durant la campagne n'ont pas caché leurs intentions de descendre dans les rues en cas de défaite de leur candidat. Lors de la célébration du bicentenaire de l'indépendance du Brésil, le 7 septembre, un grand rassemblement s'est organisé autour de Jair Bolsonaro et ses militants se disaient prêts à se mobiliser et battre le pavé si nécessaire pour voir leur candidat réélu. Les éventuelles contestations annoncées font craindre une version tropical de la prise du Capitole observée aux Etats-Unis en 2020 après la défaire de Donald Trump. Le Brésil redoute donc une invasion des institutions notamment du Tribunal suprême fédéral, d'autant que Jair Bolsonaro a souvent été comparé au Trump de l'Amérique latine.

Quels résultats pour Bolsonaro dans les sondages à la présidentielle au Brésil ?

En 2022, Jair Bolsonaro ne part pas favori pour l'élection présidentielle brésilienne. Luiz Inacio Lula da Silva joue les trouble-fête et monopolise la première place dans les sondages depuis le début de la campagne. Selon la dernière enquête menée par l'institut Datafolha et publiée le 23 septembre Jair Bolsonaro obtiendrait 33% des voix au premier tour de la présidentielle contre 47% pour le candidat de la gauche. Ces dernières semaines, le président sortant a réduit l'écart mais presque une quinzaine de points le sépare encore de la première place. Quant aux hypothèses sur un duel Lula - Bolsonaro au deuxième tour elles sont toutes favorables à Lula. La réélection du président sortant ne semble pas être le scénario privilégié.

Quel est le programme de Jair Bolsonaro ?

Président sortant et candidat d'extrême droite, Jaïr Bolsonaro fait campagne sur un programme qui reprend les grandes lignes des politiques qu'il a menées ses quatre dernières années. Mais le chef de l'Etat a arrondi les angles et s'est montré de moins en moins radical durant la campagne présidentielle, particulièrement lors des dernières semaines avant le premier tour. Un assagissement visible aussi dans le discours de Jaïr Bolsonaro qui a renoncé aux critiques sur le système électoral mais pas aux invectives à l'encontre de ses adversaires dont Lula.

Côté programme aussi le président sortant a fait quelques pas de côté pour tenter de séduire un électorat plus vaste. D'abord sur le volet économique et social qui rassemble les principales inquiétudes des Brésiliens qui souffrent d'une inflation avoisinant les 10%, Jaïr Bolsonaro insiste sur l'augmentation du pouvoir d'achat avec la revalorisation et la distribution de l'"Auxilio Brasil", revisite de la "Bolsa Familia" mise en place pendant les mandats de Lula. Le président sortant explique également vouloir étendre l'exonération d'impôts à de nouvelles catégories de personnes mais aussi développer plus d'infrastructures des les zones très populaires et œuvrer pour plus de privatisations.

La politique environnementale est un autre thème central de la campagne et sur lequel Jaïr Bolsonaro a promis de poursuivre les efforts et les opérations militaires pour lutter contre la déforestation et les feux de forêt en Amazonie. L'homme dit aussi vouloir prendre des "mesures de réduction de gaz à effet de serre" sans trop de précisions. Ces engagements ont été pris sous la pression de la communauté internationale mais ne sont pas crédibles compte tenu de la politique menée par le président sortant durant son premier mandat et ayant conduit à une déforestation massive et la mise en danger des peuples indigènes d'Amazonie. D'ailleurs sur la question des minorités Jaïr Bolsonaro se contente du minimum mais fait un pas vers la protection des peuples indigènes en promettant un "usage responsable" des ressources naturelles, en "conciliant préservation de l'environnement et croissance durable" notamment dans les réserves indigènes. En revanche jamais il ne mentionne les communautés ethniques ou LGBTQI+ dans son programme.

Enfin, en matière de sécurité Jaïr Bolsonaro entend en premier lieu augmenter le budget de l'armée de la police et assouplir davantage l'accès aux armes à feu dans la continuité de son premier mandat.

Quel est le parti politique de Jair Bolsonaro ?

Jair Bolsonaro a voyagé de parti politique en parti politique mais est toujours resté fidèle à une pensée très ancrée à droite, conservatrice parfois associée à des valeurs chrétiennes. Le président de la République fédérale du Brésil est considéré comme une figure d'extrême droite comparée à un Donald Trump d'Amérique latine ou aux leaders européens d'extrême droite. Un positionnement personnel qui a influencé les partis auxquels il a adhéré, notamment le Parti social-libéral (PSL), un groupe centriste qu'il a rejoint en janvier 2018, en vue d'être candidat à la présidentielle, et qui a rapidement glissé vers la droite puis l'extrême droite. Mais un an plus tard, des querelles internes avec le fondateur du parti ont poussé le chef de l'Etat a claqué la porte de la formation politique pour fonder son propre parti ouvertement d'extrême droite, Alliance pour le Brésil. Seulement l'initiative n'a pas pris et depuis novembre 2021 Jair Bolsonaro est encarté au Parti libéral (PL) sous lequel il se présente à la présidentielle de 2022. Parti conservateur qui défend le nationalisme, le libéralisme et la démocratie chrétienne, le PL montre déjà des caractères radicaux similaires à ceux de Jair Bolsonaro.

Biographie

Qui est Jair Bolsonaro ?

Militaire de profession, avec un grade de capitaine d'artillerie de l'armée de Terre au plus haut de sa carrière, Jair Bolsonaro a mis les mains dans la politique brésilienne en 1988, lorsqu'il est renvoyé de l'armée, en devenant conseiller municipal de Rio de Janeiro sous l'étiquette du Parti démocrate chrétien. L'homme politique a gravi les échelons jusqu'à être élu à la plus haute fonction de l'Etat en octobre 2018 et devenir président de la République fédéral du Brésil le 1er janvier 2019 cette fois avec le soutien du Parti social-libéral. En 2022, il est candidat à un second mandat soutenu par le Parti libéral. Le chef d'Etat brésilien est une figure très controversée et classée à l'extrême droite de l'échiquier politique pour ses propos jugés homophobes, racistes et sexistes. Son élection à la présidence du Brésil a eu l'effet d'un séisme et ses quatre années de mandat ont été marquées par des décisions semblables à des coups de tonnerre. La mauvaise gestion de la pandémie de Covid-19 au Brésil est symptomatique de la politique de Jair Bolsonaro qui a parfois été accusé de complotisme. Jair Bolsonaro s'est montré sceptique quand à la gravité du virus et a remis en cause les restrictions sanitaires imposées par les gouverneur dans son pays allant jusqu'à inviter les Brésiliens à braver le confinement assurant que "le Brésil ne peut pas s'arrêter".

Longtemps isolé sur la scène politique brésilienne, Jair Bolsonaro a été de 1990 à 2019 un député fédéral de Rio de Janeiro, discret et sans influence sur la politiques parlementaire. Si bien que lors de l'élection présidentielle de 2018, le politique a eu pour lui l'attrait de la nouveauté auprès des Brésiliens. Depuis son élection, l'homme est une figure politique et trois de ses cinq enfants ont suivi la voie. Ses trois fils issus de son premiers mariage avec Rogéria Nantes Nunes Braga sont des hommes d'Etat : Flávio Bolsonaro est sénateur à Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro est conseiller municipal dans la même ville et Eduardo Bolsonaro est député fédéral pour l'État de São Paulo. Jair Bolsonaro s'est remarié deux fois avec deux évangéliques dont sa femme actuelle, Michelle Reinaldo, avec qui il a eu sa seule fille, Laura.

Bolsonaro, victime d'une tentative d'assassinat

La campagne présidentielle de 2018 a été marquée par la tentative d'assassinat ayant visé Jair Bolsonaro. Alors qu'il donnait un meeting le 6 septembre 2018 à Juiz de Fora, le candidat avait été poignardé et immédiatement conduit à l'hôpital dans un état critique. L'attaque avait perforé l'intestin grêle du candidat et trois opération chirurgicales avaient été nécessaires pour soigner Jair Bolsonaro. Le candidat avait pu quitter l'hôpital plus de trois semaines après l'attaque, le 29 septembre, et poursuivre la campagne présidentielle depuis son domicile. L'agresseur, Adélio Bispo de Oliveira, avait été interpellé et décrit comme un ancien militant du Parti socialisme et liberté et avait expliqué avoir agi "sur l'ordre de Dieu" pour "pour " des motifs politiques, religieux, et également en raison des préjugés que montre Bolsonaro à chaque fois qu'il parle de race, de religion et des femmes", indiquait 20Minutes à l'époque. L'homme jugé irresponsable avait été interné dans une prison fédérale avec une prise en charge psychiatrique, moins d'un an plus tard, le 14 juin 2019.

Bolsonaro, mauvais défenseur de l'Amazonie

Jair Bolsonaro a également été très critiqué sur ses actions contre l'environnement comme l'autorisation et la réintroduction de plusieurs pesticides ou le développement de l'orpaillage en partie responsable de la pollution des eaux. Son soutien inconditionnel à l'industrie agroalimentaire malgré l'impact négatif et surdimensionné de ces activités sur la déforestation de l'Amazonie est lui aussi pointé du doigt.