Bolsonaro : quel résultat pour la présidentielle ? La victoire possible ?

BOLSONARO. Le président sortant du Brésil espère rempiler avec un second mandat mais a toujours été devancé par Lula dans les sondages. Quel résultat Bolsonaro peut-il espérer ce dimanche 30 octobre 2022 ?

Bolsonaro n'a pas une seule fois cessé de se présenter comme le vainqueur de l'élection présidentielle 2022 au Brésil. Et pourtant jamais les résultats des sondages ne lui ont donné raison. Ce dimanche 30 octobre 2022 le second tour de scrutin doit trancher et le président sortant saura dans la soirée s'il est réélu ou si les enquêtes d'opinion avaient raison de miser sur la victoire de Lula. Le camp bolsonariste est persuadé que la victoire va revenir à Jair Bolsonaro, il juge même inconcevable qu'il en soit autrement. Pire, selon les militants une victoire du candidat de la gauche face au président sortant d'extrême droite ne peut être que le résultat d'une fraude électorale.

Mais alors comment réagira Boslonaro s'il perd l'élection au Brésil ? Ayant plusieurs fois évoqué des fraudes et étant même à l'origine d'une campagne de désinformation à ce sujet, la probabilité pour que le président juge les résultats incorrects est forte. L'homme politique pourrait même les contester comme il l'a lui-même reconnu avant le premier tour du scrutin. Ces derniers jours pourtant le discours du candidat a changé jusqu'à ce qu'il assure vendredi 28 octobre, après le débat présidentiel, que le résultat du scrutin sera respecté comme l'a rapporté CNN Brasil : "Il n'y a pas le moindre doute. Celui qui a le plus de voix l'emporte. C'est la démocratie". La réaction de Jair Bolsonaro est difficilement prévisible de fait et le Brésil pourrait rester sous tension plusieurs heures après l'annonce des résultats, le temps que les rapports du Tribunal supérieur électoral, de la commission et du ministère de la Défense, ce dernier placée sous le coupe du président sortant, soient rendus. Bolsonaro a tout de même été appelé par Lula à accepter le résultat de l'élection et à "ne pas semer la confusion dans le pays".

Que prévoyaient les résultats des sondages pour Bolsonaro ? Election présidentielle au Brésil

Durant toute la campagne d'entre-deux-tours les résultats des sondages ont été plutôt serrés entre Lula et Bolsonaro et la tendance s'est confirmée dans les derniers sondages publiés par Datafolha et Atlas ce 27 octobre. Les deux enquêtes ont misé sur un score de 47% pour le président sortant contre 53% pour son rival Lula. La marge d'erreur est évaluée entre 1,5 et 2 et si elle permet de laisser l'avantage à Lula, une surprise peut encore survenir lors des résultats de la présidentielle.