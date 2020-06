Gérard Collomb : que peut-il espérer du second tour des municipales ?

À Lyon, le premier tour des élections municipales n'a pas été favorable au maire sortant, Gérard Collomb. Il tente désormais une nouvelle manoeuvre, et s'allie avec la droite.

[Mis à jour le 12 juin 2020 à 16h30] Le premier tour des élections municipales n'a pas été optimal pour Gérard Collomb. En effet, alors que le contexte était bouleversé par l'épidémie de coronavirus, le triple maire sortant de Lyon n'est parvenu à rassembler que 14,55% des suffrages. Un score qui situait le candidat La république en marche loin derrière les listes Europe Écologie-Les Verts, qui raflaient huit des neufs arrondissement de la deuxième ville française, ou encore derrière la droite et son ancien bras droit, David Kimelfeld. L'élection était inédite pour les Lyonnais, qui élisaient le dimanche 15 mars les conseillers de la métropole au suffrage universel direct, soit un cas unique en France. Désavoué dans les urnes, Gérard Collomb est également affaibli et contesté après vingt ans de règne sans partage, comme le rapporte Le Monde.

Afin d'appréhender le second tour des municipales, le maire de Lyon tente une ultime manœuvre en s'alliant avec la droite, qu'il a toujours combattue. Son but est désormais de faire barrage aux écologistes. Le 28 mai, l'ancien ministre de l'Intérieur a ainsi dévoilé un accord surprise avec le président Les Républicains (LR) de la région Auvergne­Rhône­Alpes, Laurent Wauquiez, comme le détaille Le Monde. Avec cet accord, Gérard Collomb a renoncé à briguer la présidence du Grand Lyon au profit du sénateur LR François­Noël Buffet. De son côté, le candidat LR à la mairie, Étienne Blanc, s'efface derrière le poulain du maire de Lyon, l'ancien gymnaste Yann Cucherat. Un accord qui n'a pas laissé neutre, et a provoqué l'indignation, laissant le candidat entouré d'une poignée d'irréductibles. Retrouvez les résultats détaillés du scrutin du dimanche 15 mars 2020 à Lyon (ville et métropole) :

C'est un lourd revers qu'a essuyé Gérard Collomb, maire sortant de Lyon : les Verts décrochent huit des neufs arrondissements de la ville, dont le 9e, fief de l'ancien ministre de l'Intérieur. Grégory Doucet arrive en tête de ce premier tour avec sa liste Europe Ecologie-Les Verts (EELV), qui a rassemblé 27,76% des suffrages, devançant ainsi largement Etienne Blanc pour Les Républicains (LR), second avec 16,6% des votes, puis, troisième, Gérard Collomb, qui peine à rassembler 14,55% des suffrages, soit 20 points de moins que le score qu'il avait réalisé au premier tour des municipales de 2014.

Lyon : EELV 27,76% ; LR 16,6% ; LREM 14,55% ; LREM dissident 11,68% ; Lyon en commun 9,81% ; RN 5,29%.

: EELV 27,76% ; LR 16,6% ; LREM 14,55% ; LREM dissident 11,68% ; Lyon en commun 9,81% ; RN 5,29%. 1er arrondissement : Sylvain Godinot (EELV) 31,87% ; Nathalie Perrin-Gilbert (Lyon en commun) 27,07% ; Myriam Fogel-Jedidi (LR) 9,73%.

Sylvain Godinot (EELV) 31,87% ; Nathalie Perrin-Gilbert (Lyon en commun) 27,07% ; Myriam Fogel-Jedidi (LR) 9,73%. 2e arrondissement : Valentin Lungenstrass (EELV) 23,52% ; Pierre Olivier (LR) 22,68% ; Denis Broliquier (Positivons Lyon) 18,71%.

: Valentin Lungenstrass (EELV) 23,52% ; Pierre Olivier (LR) 22,68% ; Denis Broliquier (Positivons Lyon) 18,71%. 3e arrondissement : Grégory Doucet (EELV) 30,86% ; Béatrice de Montille (LR) 17,74% ; Carole Burillon (LREM) 15,26%.

: Grégory Doucet (EELV) 30,86% ; Béatrice de Montille (LR) 17,74% ; Carole Burillon (LREM) 15,26%. 4e arrondissement : Rémi Zinck (EELV) 30,37% ; Sylvie Palomino (LREM dissident) 18,61% ; Alexandre Chevalier (Lyon en commun) 14,54%.

: Rémi Zinck (EELV) 30,37% ; Sylvie Palomino (LREM dissident) 18,61% ; Alexandre Chevalier (Lyon en commun) 14,54%. 5e arrondissement : Nadine Georgel (EELV) 22,72 % ; Yann Cucherat (LREM) 19,85% ; Anne Prost (LR) 18,12%.

: Nadine Georgel (EELV) 22,72 % ; Yann Cucherat (LREM) 19,85% ; Anne Prost (LR) 18,12%. 6e arrondissement : Pascal Blache (LR) 35,60% ; Florence Delaunay (EELV) 21,88% ; Anne Brugnera (LREM dissident) 11,09%.

: Pascal Blache (LR) 35,60% ; Florence Delaunay (EELV) 21,88% ; Anne Brugnera (LREM dissident) 11,09%. 7e arrondissement : Fanny Dubot (EELV) 33,97% ; Jean-Yves Sécheresse (LREM) 13,94% ; Loïc Graber (LREM dissident) 11,78%.

: Fanny Dubot (EELV) 33,97% ; Jean-Yves Sécheresse (LREM) 13,94% ; Loïc Graber (LREM dissident) 11,78%. 8e arrondissement : Sonia Zdorovtzoff (EELV) 26,88% ; Charles-Franck Lévy (LREM) 19,10% ; Stéphane Guilland (LR) 13%.

Ce premier tour des élections 2020 était donc inédit pour les Lyonnais, puisque divisé en deux scrutins : d'un côté, les élections municipales, de l'autre, le premier scrutin direct pour les quatorze circonscriptions de la métropole. Pour les élections métropolitaines, les listes EELV, comme à la ville, ont réalisé une grande moisson en arrivant en tête dans les cinq circonscriptions de Lyon, avec un score d'ensemble de 22,5%. Voici le détail, zone par zone :

Métropolitaines Lyon Ouest : Bertrand Artigny (EELV) 25,37% ; Gérard Collomb (LREM) 23,29% ; Thomas Rudigoz (LREM dissident) 19,26%.

: Bertrand Artigny (EELV) 25,37% ; Gérard Collomb (LREM) 23,29% ; Thomas Rudigoz (LREM dissident) 19,26%. Lyon Sud : Thomas Dossus (EELV) 32,68% ; Myriam Picot (LREM) 15,89% ; Nathalie Perrin -Gilbert (Lyon en commun) 12,14%.

: Thomas Dossus (EELV) 32,68% ; Myriam Picot (LREM) 15,89% ; Nathalie Perrin -Gilbert (Lyon en commun) 12,14%. Lyon Centre : Fabien Bagnon (EELV) 27,07% ; David Kimelfeld (LREM dissident) 20,76% ; Pierre Chambon (LREM) 13,23%.

: Fabien Bagnon (EELV) 27,07% ; David Kimelfeld (LREM dissident) 20,76% ; Pierre Chambon (LREM) 13,23%. Lyon Est : Isabelle Petiot (EELV) 28,80% ; Carole Burillon (LREM) 20,19% ; Guy Corazzol (LREM Dissident) 14,66%.

: Isabelle Petiot (EELV) 28,80% ; Carole Burillon (LREM) 20,19% ; Guy Corazzol (LREM Dissident) 14,66%. Lyon Nord : Florence Delaunay (EELV) 24,63% ; Pascal Blache (LR) 22,39% ; Richard Brumm (LREM) 17,77%.

: Florence Delaunay (EELV) 24,63% ; Pascal Blache (LR) 22,39% ; Richard Brumm (LREM) 17,77%. Lyon Sud-Est : Nathalie Dehan (EELV) 26,39% ; Louis Pelaez (LREM) 23,18% ; Michel Le Faou (LREM dissident) 12,91%.

Après les résultats du premier tour des élections à Lyon, dimanche 15 mars 2020, la question des alliances possibles au second tour se pose. Déjà, deux camps semblent se dessiner : d'un côté, les Verts et le président sortant David Kimeldeld, de l'autre, Gérard Collomb et Les Républicains, qui pourraient s'allier pour faire barrage aux listes Europe Ecologie-Les Verts. Après la parution des premiers résultats du premier tour, Gérard Collomb avait pointé du doigt les différents au sein de sa majorité. " Si on ajoute les deux listes de notre majorité, on serait partout en tête. Une erreur a été commise et il convient de la réparer. J'appelle les électeurs à se rassembler autour de nos listes", a-t-il déclaré devant les grilles de l'hôtel de ville de Lyon.

A l'inverse des résultats du dimanche 15 mars 2020, les récents sondages en vue des municipales et des métropolitaines à Lyon donnaient le candidat LREM Gérard Collomb en première position des intentions de vote au premier tour (à 26%, selon un sondage BVA pour Lyon Mag et Jazz Radio du 26 février), devant la liste EELV de Bruno Bernard (20%), la liste LR de François-Noël Buffet (15%), la liste du dissident LREM David Kimelfeld (14%) et le liste de la Gauche - PS, PCF - de Renaud Payre (12%). En terme d'alliances au second tour, aucun candidat ne semble assez solide pour l'emporter seul. Plus de détails sur notre page spéciale municipales à Lyon.

Agrégé de lettres classiques en 1970, Gérard Collomb s'engage dans une carrière de professeur mais n'en oublie pas moins ses convictions politiques qu'il exprimait déjà lors de son parcours d'étudiant. Dans la lignée des progressistes réformistes du parti socialiste, le jeune professeur veut redonner un second souffle au parti socialiste dans la région du Rhône, largement divisé à l'époque.

Dès 1974, ses efforts s'avèrent payants puisqu'il est élu à la tête de la section du 9ème arrondissement de Lyon. Sa carrière politique est lancée. A l'âge de 30 ans, en 1977, Gérard Collomb fait son entrée au conseil municipal de Lyon et devient quatre années plus tard le plus jeune député du Rhône, de 1981 à 1988. C'est à cette époque qu'il est nommé responsable des relations avec les autres mouvements politiques et les syndicats, avant de devenir secrétaire national du parti socialiste, en 1986. De 1989 à 1994, il siège au conseil économique et social. De 1992 à 1999, Gérard Collomb siège au conseil régional de Rhône-Alpes et c'est en 1995 qu'il est élu maire du 9ème arrondissement de Lyon grâce à une association avec le parti des Verts. Il devient ainsi le premier à expérimenter ce que l'on nommera plus tard la gauche plurielle.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En 2001, il est élu pour la première fois maire de Lyon, poste qu'il occupera jusqu'en 2017. Parallèlement, Gérard Collomb a été président de la métropole de 2015 à 2017. Cette année-là, il apporte son soutien à Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle et rejoint le parti La République en marche. De 2017 à 2018, il est nommé ministre de l'Intérieur au sein des premier et second gouvernements d'Edouard Philippe. Après quelques mois passés place Beauvau, il redevient maire de Lyon. Jusqu'à cet ultime rebondissement, au premier tour des élections municipales de Lyon, dimanche 15 mars 2020.