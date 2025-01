Mort de Jean-Marie Le Pen : la réaction de Marine Le Pen, à l'opposé de celle de Marion Maréchal

Marine Le Pen a réagit pour la première fois ce mercredi 8 janvier après la mort de son père, dans un message court, ému et dénué de politique publié sur X.

En direct

10:24 - Première réaction de Marine Le Pen après la mort de son père Après avoir appris la mort de son père au cours d'une escale à Nairobi (Kenya), entre Mayotte et la métropole française ce mardi 7 janvier, Marine Le Pen, patronne des députés RN à l'Assemblée nationale a réagit pour la première fois après le décès de Jean-Marie Le Pen, ce mercredi sur X : "Un âge vénérable avait pris le guerrier mais nous avait rendu notre père. La mort est venue nous le reprendre. Beaucoup de gens qu’il aime l’attendent là-haut. Beaucoup de gens qui l’aiment le pleurent ici-bas. Bon vent, bonne mer Papa !", écrit-elle.

09:37 - Les obsèques de Jean-Marie Le Pen auront lieu ce samedi Les obsèques de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national décédé à 96 ans le mardi 7 janvier 2025, auront lieu ce samedi dans sa ville natale de La Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, a annoncé le vice-président du Rassemblement national Louis Aliot auprès de l'Agence-France-Presse (AFP).

08:48 - "Je trouve nul de se réjouir de la mort d'un homme", concède Jérôme Guedj (PS) Le porte-parole du PS Jérôme Guedj ne "se réjouit jamais de la mort d'un homme", comme il l'affirme ce mercredi matin au micro de Public Sénat, après l'annonce de la disparition de Jean-Marie Le Pen, mardi 7 janvier. Au sujet des rassemblements organisés pour célébrer la mort du cofondateur du FN, Jérôme Guedj trouve ça "nul. Je pense qu'il faut une certaine grandeur d'âme pour être capable de ne pas se réjouir de la mort d'un homme, quel qu'il soit. J'ai combattu l'homme, je trouve nul de se réjouir de la mort d'un homme, je trouve nul aussi d'édulcorer le parcours de celui-ci-voilà".

08:40 - Mathilde Panot "pas choquée" par les apéros géants organisés après la mort de Jean-Marie Le Pen Interrogée au sujet des "apéros géants" et des scènes de liesse aperçues un peu partout à travers le pays, à Paris, Strasbourg, Nantes ou encore Toulouse, mardi soir après l'annonce du décès de Jean-Marie Le Pen, co-fondateur du Front National, la patronne des députés LFI Mathilde Panot ne se dit "pas choquée par ce qui s'est passé hier. Ceux qui sont choqués sont 'Charlie' le matin et puis le soir sont choqués que des gens puissent faire une blague ou des rassemblements symboliques sur la mort d'un dirigeant d'extrême droite. Qui a été, je le rappelle, un tortionnaire en Algérie, qui a insulté à la fois les personnes de confession juive, musulmane, multi condamné pour haine raciale et incitation au meurtre sur les personnes roms", a-t-elle déclaré au micro de RTL. "Personne ne danse sur un cadavre, il faut arrêter de dire n'importe quoi", précise-t-elle.

07/01/25 - 23:52 - "Face au deuil, la décence impose la discrétion et la retenue" : Éric Ciotti s'émeut des scènes de liesse FIN DU DIRECT - Alors que des scènes de liesse en lien avec l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen sont constatées à Paris, Lyon ou encore Marseille ce soir, Éric Ciotti, allié du Rassemblement national, n'a pas manqué de s'émouvoir d'un tel spectacle. "Les images qui nous reviennent de la place de la République donnent la nausée", juge-t-il sur X. "Face au deuil, la décence impose la discrétion et la retenue, quelles que soient nos opinions politiques. En fêtant ainsi la mort d’un homme, l’extrême gauche montre son vrai visage, celui de la haine, du ressentiment et de l’inhumanité."

07/01/25 - 23:41 - De retour dans l'Hexagone, Marine Le Pen n'a toujours pas réagi Dans l'avion de retour de Mayotte lors de l'annonce du décès de son père, Marine Le Pen a appris la nouvelle après les journalistes. Proche de son défunt père, la figure du Rassemblement national a atterri en toute fin de soirée à l'aéroport Charles de Gaulle. Elle ne s'est pour le moment pas encore exprimée sur la mort de Jean-Marie Le Pen.

07/01/25 - 23:35 - De quoi est mort Jean-Marie Le Pen ? Jean-Marie Le Pen s'est éteint à 96 ans ce mardi 7 janvier, a annoncé sa famille à l'AFP. En mars 2022 déjà, il avait été hospitalisé après avoir fait une "forme légère d'AVC". Plus tôt, son état n'était pas plus réjouissant, il avait été très affaibli par la grippe et manifestait un état de fatigue générale. Après un "léger malaise cardiaque" en 2023, le père de Marine Le Pen, cinq fois candidat à l'Élysée, avait été admis à l'hôpital en novembre 2024 pour effectuer une batterie de tests, selon les informations communiquées par son entourage à France Télévisions. D'après plusieurs de ses proches, depuis cet accident cardiaque, sa santé générale avait largement décliné.