Mort de Jean-Marie Le Pen : sa fille, Mélenchon, Macron... Les réactions à son décès

Après l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen, l'ancien conseiller en communication de Marine Le Pen, Arnaud Stéphan, a indiqué sur BFMTV que les funérailles de l'homme politique se dérouleront "dans la plus stricte intimité" et "dans le cadre familial à La Trinité-sur-Mer", commune du Morbihan où est né Jean-Marie Le Pen.

La mort de Jean-Marie Le Pen est relayée jusqu'aux Etats-Unis. Le New York Times annonce la nouvelle avec ces mots : "Jean-Marie Le Pen, le père fondateur de l'extrême droite politique moderne de la France, qui a construit un demi-siècle de carrière sur des diatribes de racisme, d'antisémitisme et de propagande néonazie à peine déguisées, est mort".

15:02 - François Ruffin appelle à combattre les "idées racistes" de Jean-Marie Le Pen

"Les amis de Vichy et la torture en Algérie. Le FN fondé avec des Waffen SS, les 'Durafour crématoire' et les 'points de détail de l'histoire'. Un fasciste d’un autre temps s’en est allé. Mais laisse derrière lui des héritiers, très actuels", écrit l'ex-insoumis François Ruffin. Des héritier qui "honorent le 'tribun' et le 'serviteur de la France'" après l'annonce de sa mort, et dont il faut combattre les "idées racistes" a ajouté l'élu de gauche.