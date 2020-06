Martine Vassal : la candidate LR menacée par la gauche pour le second tour des municipales

Favorite des sondages, Martine Vassal a pourtant été battue au premier tour des municipales par Michèle Rubirola. La candidate LR n'a pas dit son dernier mot, mais le passage à gauche plane à Marseille, après 25 ans de droite.

[Mis à jour le 9 juin 2020 à 16h47] Le 15 mars dernier, lors du premier tour des élections municipales, la surprise fut de taille à Marseille. Martine Vassal, donnée première, arrivait seconde derrière Michèle Rubirola, la candidate du Printemps marseillais, un vaste rassemblement de gauche, pourtant annoncée troisième dans les sondages. Héritière de Jean-Claude Gaudin mais affichant malgré tout bien volontiers sa distance - l'effondrement de la rue d'Aubagne et ses huit morts sont passés par là -, Martine Vassal a repris la campagne pour le second tour tout récemment, confinement oblige, mais la candidate Les Républicains en est consciente, LFI est "aux portes de Marseille", comme elle l'a expliqué au Figaro.

Le soutien de la France insoumise à bon nombre de candidats du Printemps marseillais ne lui a pas échappé, tout comme celui de Jean-Luc Mélenchon en personne à Michèle Rubirola. Un soutien timide, mais un soutien quand même, le leader insoumis n'ayant pas caché ses désaccords avec Rubirola. "Je ne laisserai pas tomber la deuxième ville de France dans les mains de M. Mélenchon", a confié au Figaro la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas parvenue à un rassemblement avec la liste de Bruno Gilles, candidat LR-dissident arrivé quatrième au premier tour avec 10,65% des voix. Pour rappel, voici les résultats complets du premier tour des municipales à Marseille.

L'abstention au premier tour des municipales à Marseille a atteint 67,3% dimanche 15 mars. Des débordements ont également affecté plusieurs bureaux de vote de la ville.

Martine Vassal annonçait avant le scrutin qu'elle irait "jusqu'au bout" pour tenter d'assurer la succession de Jean-Claude Gaudin, l'emblématique maire de la cité phocéenne dont elle a été l'adjointe entre 2001 et 2015. La candidate de 57 ans devra donc muscler son jeu pour le deuxième tour et sans doute faire valoir son expérience. Ses champs d'action à la mairie ont été divers, allant des emplacements publics à la gestion urbaine, mais aussi à la délégation des relations internationales et européennes. Toutes ces années passées au service de Marseille, puis ensuite à diriger le conseil départemental des Bouches-du-Rhône - après le règne long de 17 ans de Jean-Noël Guérini - font de Martine Vassal la candidate idéale aux yeux de Jean-Claude Gaudin. "Elle porte pour Marseille une vision et une ambition qui la désignent clairement pour conduire au succès une liste républicaine de vaste rassemblement", écrivait-il dans un communiqué, lors de l'officialisation de son soutien.

Selon un sondage sur les résultats des municipales 2020 à Marseille publié le 10 mars par Ifop-Fiducial pour La Provence, Martine Vassal parvenait en tête des intentions de votes au premier tour (LR, 24%), suivie de Stéphane Ravier (RN, 22%), Michèle Rubiola (Printemps marseillais, 18%), Sébastien Barles (EELV, 10%), Bruno Gilles (divers droite, 10%), Samia Ghali (divers gauche, 9%) et Yvon Berland (LREM, 7%).