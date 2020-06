"Résultat de Grégory Doucet aux municipales : la mairie de Lyon pour l'écologiste ?"

Grégory Doucet va-t-il s'emparer de la mairie de Lyon ce dimanche ? Une victoire du candidat écologiste lors de ce second tour des municipales serait un séisme pour LR et LREM.

Depuis le vote du premier tour des municipales, Grégory Doucet a eu le vent dans le dos. Le candidat EELV à la mairie de Lyon, arrivé en tête des suffrages le 15 mars dernier avec plus de 28% des voix, n'a jamais été aussi proche de s'emparer de l'hôtel de ville. Il faut dire qu'il est opposé à une concurrence qui n'a jamais semblé en mesure de casser sa bonne dynamique, même sur les résultats d'une élection n'est jamais écrit d'avance. Gérard Collomb et son poulain Yann Cucherat se sont vus retirer l'investiture LREM, après une alliance surprise avec Les Républicains et le candidat LREM dissident Georges Képénékian et apparu très isolé.

Soutenu par le PS, le PC et LFI, Grégory Doucet a également reçu les appuis de d'anciens marcheurs, à l'image de Hubert Julien-Laferrière, député de Lyon, et de Matthieu Orphelin. Conscient de l'enjeu énorme pour les écologistes, le candidat s'est dit prêt à gouverner la deuxième ville de France, même s'il est resté prudent sur le second tour. "Ce scrutin a une dimension historique, car on a un mandat pour agir sur le climat", glissait-il au Parisien la semaine dernière.

Si Grégory Doucet remporte les élections municipales à Lyon ce dimanche, Nathalie Perrin-Gilbert pourrait devenir sa future adjointe à la Culture. Une information révélée par Rue89 Lyon et confirmée par Le Petit Bulletin le mercredi 10 juin. Toujours selon Rue89, Cédric Van Styvendael, le candidat de la Gauche unie aux municipales, arrivé en tête au premier tour à Villeurbanne, hériterait quant à lui de la vice-présidence à la Culture à la métropole en cas d'élection de Bruno Bernard, le candidat EELV.

Quel est le programme de Grégory Doucet ?

Parmi les mesures clés du programme de Grégory Doucet : la lutte contre la pollution en limitant à 30 km/h maximum une grande partie de la ville et en facilitant les déplacements en transports en commun en particulier les bus. Réhabiliter la marche fait partie des priorités de cette campagne en redonnant de l'espace aux piétons, " un espace sécurisé, un espace végétalisé avec des bancs avec des fontaines pour l'été, avec des toilettes publiques ". Evidemment, les pistes cyclables ne sont pas oubliées avec l'ambition d'une ville " 100% cyclable ". L'idée d'un " cluster vélo ", c'est-à-dire un réseau d'entreprises, d'acteurs publics et privés, de chercheurs qui coopéreront dans ce domaine est aussi avancée. Du côté des trottinettes qui envahissent les grandes métropoles et commencent à soulever certaines problématiques, Grégory Doucet propose un encadrement strict.

La sécurité, qui est l'un des principaux thèmes de cette élection municipale, n'est pas oubliée dans le programme de Grégory Doucet pour Lyon. Ce dernier entend ouvrir des antennes de police municipales dans certains quartiers et renforcer ses moyens. " Il faut plus de policiers à vélo et il faut envisager aussi d'étendre la brigade équestre, parce que ce sont des modes de déplacement qui permettent de patrouiller doucement, d'intervenir rapidement aussi sur des cas d'incivilité ou de petite délinquance ", indique-t-il. L'idée de médiateurs de rue est aussi avancée, " des personnes qui puissent intervenir en amont dans une logique de prévention ". Sujet sensible chez les écologistes, la vidéosurveillance fera l'objet d'un audit pour s'assurer de leur efficacité.

Dans l'interview qu'il a accordée à Linternaute.com mi-février, Grégory Doucet l'affirmait d'emblée : il ne s'est pas porté candidat aux municipales à Lyon "pour faire de la figuration". "Notre projet est de gouverner la ville, et c'est possible bien sûr", ajoutait-il. Pour ce faire, le programme du candidat veut clairement prendre un virage écolo, tout en promettant une ville "apaisée". Parmi les thématiques phares de Grégory Doucet : " faire de Lyon la ville des enfants "avec un réaménagement progressif de la ville, des travaux pour sécuriser les abords des écoles et les végétaliser, pour protéger les enfants de la chaleur". Il entend investir 230 millions d'euros pour les écoles durant son mandat. Le candidat EELV propose aussi de fermer des rues à l'abord de certains établissements "au cas par cas". Un autre objectif que se fixe Grégory Doucet s'il est élu maire : atteindre 100% des repas des cantines des crèches et des écoles issus de l'agriculture biologique et 50% des aliments d'origine locale, c'est-à-dire produits à moins de 50km. Un réaménagement des rythmes scolaires, ou l'augmentation des moyens des réseaux d'éducation populaire (développement des Maisons des Jeunes et de la Culture, MJC, centres sociaux, Maisons de l'enfance, centres socio-culturels…) sont aussi au programme.

