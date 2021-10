"Éric Zemmour : des sondages proches de ceux de Le Pen, vers une alliance ?"

SONDAGE ZEMMOUR. Donné à 16% dans les derniers sondages parus le 15 octobre, Eric Zemmour poursuit sa tournée (de pré-campagne ?). Alors que des appels du pied pour une alliance avec Marine Le Pen sont lancés, le polémiste, pas officiellement candidat, refuse de se prononcer.

Sommaire Zemmour candidat à la présidentielle 2022

Sondages sur Eric Zemmour

Zemmour en Une de Paris Match

Zemmour et Sarah Knafo L'essentiel Samedi 16 octobre 2021, Eric Zemmour s'est rendu à Béziers où il a d'abord été reçu en privé par le maire de la ville, Robert Ménard. "C’est plus qu’une simple visite d’amitié" a notamment déclaré l'édile de la ville du sud de la France au micro de BFM TV, faisant écho aux propos tenus la veille par Gilbert Collard qui avait évoqué "une visite d’amitié". Il a ensuite répondu à des questions de citoyens au cours d'une conférence aux airs de meeting politique. Au début de celle-ci, Robert Ménard a exhorté le polémiste à se mettre d'accord avec Marine Le Pen. Eric Zemmour lui a rétorqué que, pour l'instant, il n'était même pas encore candidat.

Cinquante professeurs ont signé une tribune publiée dans Le Figaro vendredi 15 octobre 2021. Dans celle-ci, ils exhortent à soutenir une candidature du polémiste à l'élection présidentielle de 2022 afin de renouer avec l'école "républicaine" telle qu'ils la conçoivent.

Eric Zemmour à l'Elysée, Laurent Wauquiez à Matignon ? C'est ce à quoi rêverait le polémiste s'il parvenait à atteindre la fonction suprême. L'information est dévoilée jeudi 14 octobre 2021 par L'Express et l'hypothèse pourrait se confirmer ou non lors d'une venue de l'essayiste en Auvergne-Rhône-Alpes, région dirigée par l'ex-président des Républicains.

L'option d'un ticket Zemmour-Wauquiez serait une pierre de plus dans l'entreprise de faire "renaître le RPR" que souhaite entreprendre Eric Zemmour. De quoi bousculer les équilibres politiques alors que la droite LR pourrait n'arriver qu'en quatrième position, et que plusieurs anciens du Rassemblement national se rallient au candidat putatif.

Les sondages se multiplient et le mano a mano se poursuit entre Eric Zemmour et Marine Le Pen. Alors qu'Eric Zemmour est envoyé au second tour par Harris Interactive dans une enquête dévoilée mercredi 13 octobre (avec 17%), ce jeudi 14, BVA le voit derrière la candidate du RN (14% à 16%). Avec les marges d'erreur à prendre en compte, tout reste ouvert entre les deux nationalistes. Vendredi 15 octobre, un nouveau sondage réalisé par Odoxa pour L'Obs, crédite Eric Zemmour de 16% des voix au premier tour du scrutin. Le polémiste se placerait derrière Marine Le Pen (18%).

Pourquoi des électeurs sont tentés par un vote Eric Zemmour ? Chronique de campagne du 18 octobre. 13h45. Il a déboulé dans le jeu politique tel un véritable OVNI, chamboulant les équilibres, bousculant les certitudes, occupant l’espace médiatique, orientant une partie du débat sur les thèmes qui lui sont chers, s’offrant ainsi une percée inédite dans les sondages. Eric Zemmour s’est imposé au milieu des politiques habitués des campagnes électorales. Avec entre 14 et 18 % des intentions de vote au premier tour de la présidentielle, celui qui ne s’est pas déclaré officiellement candidat à l’Élysée rassemble une partie de l’électorat français. Comment expliquer que l’ancien journaliste du Figaro soit parvenu, en quelques semaines, à être au centre de l’attention ? L’Ifop s’est penché sur la question et s’est plongé "dans la tête des électeurs d’Eric Zemmour". La note de l’institut de sondage, publiée lundi 18 octobre 2021, fait le constat, en préambule, que "plus que jamais, la décomposition du paysage politique et la tentation dégagiste semblent se poursuivre" en France. Ainsi, Eric Zemmour est perçu comme celui en mesure de "mettre un coup de pied dans la fourmilière" et apte à "réveiller les esprit" avec son statut de "poil à gratter". 200 potentiels électeurs du polémiste ont été interrogés. Ils se disent séduits par le côté "indépendant" et "neuf" du médiatique polémiste. Un triptyque caractéristique de l’auteur de La France n’a pas dit son dernier mot revient également : "audace", "franchise" et "impertinence". Sa base électorale, constituée pour un tiers de pro-Fillon en 2017 et, à part égale, de votants pour Marine Le Pen, vante Eric Zemmour d’être celui qui "dit tout haut ce que les Français vivent au quotidien". Une proximité avec les préoccupations souvent mise en avant. "Il nous comprend", "il dit des vérités" abondent des sondés auprès de l’Ifop, qui précise que le candidat putatif s’inscrit dans la continuité "des constats portés par Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen sur l’immigration, l’insécurité et plus globalement le déclin de la France". Des personnes interrogées ne cachent pas à l’Ifop leur regret que le "kärcher n’ait pas été utilisé". Les pro-Zemmour espèrent désormais une "remise en ordre", un "retour aux fondamentaux" ou encore une "prise en charge sans tabou de l’immigration". Les soutiens de celui qui, à leurs yeux "frappe plus fort", y croient dur comme fer : "Il va remettre la France sur pied", "il va faire le ménage", "il va régler les problèmes qui datent de 40 ans", "il veut être fidèle à sa civilisation". Un projet que ses partisans estiment possible au regard de "son amour inconditionnel de la France et des Français" et "sa passion pour son pays". Un sondé conclut, symboliquement : "Il est meilleur que Marine Le Pen, lui, est capable de rassembler la vraie droite". Éric Zemmour va débattre face à Alain Duhamel Fort de sa percée dans les sondages qui le placent en troisième voire en deuxième homme de la présidentielle alors qu'il n'a toujours pas officialisé sa candidature dans la course à l'Élysée, Éric Zemmour sera ce lundi 18 octobre 2021 à l'antenne de BFMTV à partir de 17h45. Sur le plateau, il sera face à Alain Duhamel à l'occasion d'un numéro spécial d'une heure du programme "Face à Duhamel". Le débat interviendra au cours de l'émission "Marschall Truchot BFM Story", présentée par Alain Marschall et Olivier Truchot. "Quel avenir pour la France ?" sera la question principale de ce débat durant lequel les deux hommes devront évoquer les grands thèmes d'actualité qui régissent le coeur de la campagne présidentielle ; à savoir la République, la laïcité, l'économie, l'environnement ou encore l'immigration. Pourquoi inclure Eric Zemmour dans les sondages alors qu'il n'est pas candidat ? C'est la question qui a été posée par un auditeur de franceinfo, relayée par la médiatrice des antennes de Radio France, Emmanuelle Daviet et à laquelle Jean-Philippe Baille, le directeur de franceinfo et Radio France a tenté de répondre. "Parce que indéniablement, il est aujourd’hui un des acteurs de la campagne et il perturbe le jeu politique", entame-t-il. Et Jean-Philippe Baille de détailler : "On le voit bien au jour le jour. D’ailleurs, nous faisons quand nous sondons les Français, ou quand nous demandons à l’institut Ipsos de sonder les Français, toujours plusieurs hypothèses, avec ou sans lui. Ce qui nous permet de voir à qui sa candidature peut causer du tort, et quelle est la partie de l’électorat qui est sensible ou pas à son discours." De cette manière, le journaliste explique qu'il est important "d'analyser la stratégie des uns et des autres" car ces éléments permettent de le faire. Qui sont les potentiels électeurs d'Eric Zemmour ? Alors qu'Eric Zemmour semblerait - au regard des différents sondages déjà réalisés - occuper une place de choix dans l'élection présidentielle de 2022, s'il se présente, Le Parisien a dressé le profil sociologique et politique de ses potentiels électeurs. Ainsi, selon nos confrères, les gens qui pourraient voter pour le polémiste en mai 2022 viennent majoritairement de droite et en particulier du Rassemblement national, même si une candidature d'Eric Zemmour devrait aussi potentiellement siphonner l'électorat de la droite classique. En revanche, d'un point de vue sociologique, cet électorat potentiel semble pourtant davantage correspondre à l'électorat de Xavier Bertrand : "Il est bon chez les personnes plutôt âgées (50-65 ans, 65 ans et plus), les catégories aisées, les cadres, les diplômés mais aussi chez les propriétaires sans emprunt", détaille Mathieu Gallard, directeur d’études chez Ipsos. Un élu LR, ancien cadre de la jeunesse UMP époque 2010, dont Le Parisien se fait l'écho, analyse quant à lui qu'Éric Zemmour "aura du mal à percer dans les classes populaires" car "il fait trop intellectuel parisien". La situation se précisera sûrement davantage une fois que le polémiste aura clarifié ses positions sur sa participation - ou non - à l'élection présidentielle de 2022. LIRE PLUS

Le journaliste ne s'en cache pas, il jouera un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Pour l'heure, c'est en tant qu'essayiste qu'il veut aller à "la rencontre des Français". C'est d'ailleurs pour promouvoir son livre, multiplier les séances de dédicaces voire les réunions publiques qu'il avait décidé début septembre de mettre entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro. Le journal lui avait fixé une ligne rouge il y a quelques semaines : si ses velléités politiques étaient trop affirmées, il devrait stopper de commenter l'actualité dans le média. Invité de France 2 samedi 11 septembre, dans l'émission de Laurent Ruquier "On est en direct", Eric Zemmour s'est semble-t-il fait violence pour ne pas annoncer sa candidature. Il a toutefois laissé entendre que cette annonce n'était qu'une question de temps. "Pour l'instant, je ne suis pas candidat. Quand je voudrai être candidat, je dirai que je suis candidat. Quand je le déciderai, je le dirai. Pour l'instant, je réfléchis. Il y a des gens, depuis des mois, depuis des années, qui me poussent à être candidat, qui pensent que c'est moi qui ai les bonnes idées pour la France", a-t-il indiqué. Il a réitéré cette position mi-septembre sur RTL, sur BFMTV et sur CNews. Le 28 septembre, Le Parisien a révélé qu'Eric Zemmour a déjà à sa disposition un grand local de campagne, dans le VIIIe arrondissement de Paris, loué par l'association des amis d'Eric Zemmour.

Eric Zemmour va-t-il venir dynamiter la campagne présidentielle et rebattre toutes les cartes ? Alors qu’il ne s’est pas déclaré candidat au scrutin, le polémiste est identifié comme un acteur de la vie politique, d’autant plus depuis qu’il multiplie les déplacements et prises de parole. Conséquence directe : les instituts de sondages l’incluent dans leurs enquêtes d’opinion. Et sa présence montre un réel attrait d’une partie des électeurs pour celui qui vient marcher sur le terrain identitaire dont le (quasi) monopole revenait jusqu’alors à Marine Le Pen. Mais les idées de l’ancien journaliste infusent dans l’opinion publique. Au point que, tout juste crédité de 5,5 % des voix le 9 juin (sondage Ifop), Eric Zemmour est monté à 17 % dans une enquête Harris Interactive dévoilée le 6 octobre, se qualifiant ainsi pour le second tour devant Marine Le Pen. Car depuis la mi-septembre, il stagne en moyenne dans les autres sondages autour de 14%, au coude-à-coude avec Xavier Bertrand, dépassant tout autre candidat LR et talonnant Marine Le Pen. Vendredi 15 octobre, un nouveau sondage réalisé par Odoxa pour L'Obs, crédite Eric Zemmour de 16% des voix au premier tour du scrutin. Le polémiste se placerait derrière Marine Le Pen (18%).

Forcément, à la droite de la droite, et plus spécifiquement au RN, l'idée qu'Eric Zemmour puisse affaiblir la campagne de Marine Le Pen agace. D'autant que selon un sondage YouGov pour Linternaute, daté de février, le polémiste est perçu comme un meilleur candidat pour la droite souverainiste par les sympathisants de droite.

Jeudi 23 septembre 2021, Paris Match a mis en vente son numéro hebdomadaire avec, en couverture, une photo d’Eric Zemmour se baignant dans la mer, aux côtés de sa conseillère Sarah Knafo. Un cliché qui, depuis sa parution, ne cesse d’alimenter les discussions sur le lien entre le possible candidat à l’élection présidentielle 2022 et celle qui est de tous ses déplacements. "Doublure, souriante et collégiale", "femme de l’ombre", "celle qui murmure à l’oreille d’Eric Zemmour"… Au fil des pages, l’hebdomadaire dresse le portrait de cette Enarque de 28 ans, investie en 2016 auprès d’Henri Guaino lorsqu’il envisageait de se lancer dans la course à l’Elysée et qui s’est mise en disponibilité de son poste à la Cour de comptes début septembre pour se consacrer au probable destin présidentiel du polémiste. Voici a également dévoilé ce même jour une enquête, évoquant même un "idylle" entre les deux.

L’enquête menée par Paris Match n’a pas été du gout d’Eric Zemmour. Il a fustigé le magazine, le qualifiant de "caniche du pouvoir, essay[ant] de [lui] nuire", non sans s’émouvoir de "commence[r] à inquiéter suffisamment", alors que le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges le crédite de 13% d’intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle. Ses avocats ont par ailleurs indiqué engager "sans délai des procédures à l’encontre de ces publications (Paris Match et Voici)."

Exclusif: Eric Zemmour et sa très proche conseillère Sarah Knafo https://t.co/MvQvADjhyR pic.twitter.com/psi1Jlnc9v — Paris Match (@ParisMatch) September 22, 2021

Comment Eric Zemmour s’est-il retrouvé à la Une de Paris Match ? Selon Bruno Jeudy, rédacteur en chef du magazine, les photos ont été prises samedi 18 septembre par un photographe "caché". "Peut-être derrière un arbre ou dans une cabine de plage, je ne sais pas", a-t-il précisé sur RMC. Et d’assurer : "Il s'agit d'une photo volée". De quoi tordre le cou à l’idée d’un coup monté ? Pas si sûr. Car dans un article paru mercredi 22 septembre, Libération assure que "Pascal Rostain (le photographe, ndlr) les a suivis dans les coulisses avec leur accord." De son côté, la journaliste Pauline de Saint-Rémy cite une source dans Politico indiquant : "Ils savaient depuis quelques heures (avant que le journal ne paraisse), ils auraient assigné ‘Match’ avec un référé liberté s’ils voulaient que ça ne sorte pas…" Vrai travail de paparazzi ou coup politique ? Si la question n’est pas élucidée, il n’en demeure pas moins qu’Eric Zemmour fait encore parler de lui.

Sur la Une de Paris Match, Eric Zemmour n'apparaît pas seul. Le cliché le montre en effet en train de se baigner en compagnie d'une femme. Il s'agit de Sarah Knafo. Âgée de 28 ans, c'est elle qui pilote la tournée du polémiste et qui devrait donc, s'il se lance officiellement, prendre la direction de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Très discrète jusqu'alors, elle s'est retrouvée sous les feux des caméras en étant de tous les déplacements du probable candidat. Diplômée de l'ENA en 2017, elle a eu le luxe de choisir le corps d'Etat qu'elle souhaitait intégrer à l'issue de ses études. Son choix s'est orienté vers la Cour des comptes. Mais début septembre, elle s'est mise en disponibilité pour se consacrer pleinement à l'ancien journaliste.

Ce n'est pas la première aventure politique dans laquelle se lance Sarah Knafo. En 2016, elle était aux côtés d'Henri Guaino lorsque ce dernier se prenait à rêver d'une ambition présidentielle. A cette même époque, elle rencontre Eric Zemmour, notamment en organisant des réunions à son domicile qui voyaient défiler Nicolas Dupont-Aignan, Laurent Wauquiez ou encore celui qu'elle accompagne désormais constamment. Leur relation se limite-t-elle à du strict conseil politique ? Selon Voici, les deux vivraient un "idylle" alors qu'Eric Zemmour est marié à Mylène Chichportich depuis près de quarante ans.