"Eric Zemmour : l'annonce de sa candidature ficelée, des sondages décevants"

SONDAGES ZEMMOUR. Alors que les derniers sondages le donnent en perte de vitesse, Eric Zemmour est en passe de déclarer sa candidature à l'élection présidentielle. "Ca va venir. Tout ça, c'est une question de jours", a-t-il affirmé. Les premiers contours sont connus.

L'officialisation de sa candidature est "une question de jours" Chronique de campagne du 22 novembre. 10h47. La fin du (faux) suspens devrait prochainement prendre fin. Eric Zemmour doit officiellement se déclarer candidat à l'élection présidentielle 2022 d'ici deux semaines, selon les informations de divers médias. Une temporalité qui corrobore les propos du polémistes, tenus lundi 22 novembre 2021 sur Franceinfo : "Ca va venir, ne soyez pas impatient. Tout ça, c'est une question de jours". Comme annoncé depuis plusieurs jours, à nouveau confirmé par BFM TV lundi, la semaine du 29 novembre serait l'option retenue par le futur-candidat. Si la forme que pourrait prendre l'évènement n'a pas fuité, une interview, dans la foulée, au 20 heures de TF1 serait prévue, avant un meeting au Zénith de Paris. Et il pourrait enchaîner avec l'émission politique de France 2 "Elysée 2022". Côté calendrier, l'essayiste devrait venir perturber l'annonce du résultat du congrès LR en se déclarant autour du samedi 4 décembre (date du résultat du congrès LR). Le rendez-vous avec les militants est d'ores et déjà prévu le lendemain, dimanche 5 décembre, tandis que son passage sur le service public interviendrait le 9 décembre. "Cela pourrait nous permettre de polluer le processus de la droite et de parler encore un peu plus à leur électorat", glisse l'entourage de l'ex-journaliste à BFM TV. Un pari payant ? "Maintenant, c'est mon tour", déclare Eric Zemmour à la presse étrangère Chronique de campagne du 20 novembre 2021. 18h00. En se rendant à Londres, Éric Zemmour comptait asseoir sa stature européenne en rencontrant des hommes politiques du pays ainsi que des membres de la communauté française résidant au Royaume-Uni. Ses espoirs ont été quelque peu contrariés par une accumulation de déconvenues : plusieurs élus ont refusé de le rencontrer et la Royal Institution a annulé la réservation de la salle dans laquelle il devait s'exprimer, par crainte d'un "préjudice réputationnel". L'événement a été déplacé à la dernière minute dans un hôtel de la capitale anglaise. Qu'importe pour le candidat putatif à l'élection présidentielle qui ne cache plus ses ambitions. Dans une interview accordée au Daily Telegraph, le polémiste a ainsi qualifié Emmanuel Macron de "mondialiste qui érode la souveraineté nationale", soulignant que le président actuel avait "fait son temps." Avant de conclure : "Maintenant, c'est mon tour." Au sujet des militants d'ultra droite visés par une enquête et qui ont affirmé être venus à l'inauguration de son QG, Eric Zemmour a indiqué ne pas les connaître, à la suite d'une visite du Parlement britannique. "Je ne connais pas ces gens et je ne sais pas de quoi vous parlez", a expliqué devant la presse le potentiel candidat à la présidentielle française. Et le polémiste de railler : "En tout cas les gens qui m'aiment n'essaient pas d'empêcher le meeting d'un autre candidat. Je n'ai pas des gens comme les antifas qui cassent tout pour m'empêcher de parler". Éric Zemmour donne rendez-vous à ses partisans au Zénith de Paris le 5 décembre Chronique de campagne du 20 novembre. 13h55. "La Croisée des chemins s'achève. Le 5 décembre, la suite de l'histoire commence au Zénith de Paris. Venez l'écrire avec moi", a tweeté le très probable candidat à l'élection présidentielle 2022, Éric Zemmour. Annoncera-t-il sa candidature à l'issue de ce rendez-vous donné au Zénith, officiellement pour promouvoir son dernier livre "La France n'a pas dit son dernier mot" ? Depuis la publication de celui-ci, le polémiste enchaîne en effet une tournée de conférences sur tout le territoire français et s'invite dans les sondages allant parfois jusqu'à tutoyer la possibilité d'un second tour. Le tout, sans être candidat. Aussi, pour s'offrir le Zénith de Paris, les Amis d'Éric Zemmour, association partisane des idées du journaliste qui a financé la location, n'a pas lésiné sur les moyens car le coût s'élève à 90 000 euros. "C'est la première grosse dépense", selon une source proche du polémiste interrogée par nos confrères de BFMTV. C'est une nouvelle fois grâce au site internet "croiseedeschemis-ez", qu'il sera possible de réserver une place dans cette salle qui en comporte près de 7 000. Néanmoins, Éric Zemmour pourrait annoncer sa candidature plus tôt, coupant l'herbe sous le pied aux Républicains qui élisent leur candidat pour la présidentielle le 4 décembre, et faisant de cette rencontre au Zénith son premier meeting de campagne. À suivre, donc. LIRE PLUS

Le journaliste ne s'en cache pas, il jouera un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Pour l'heure, c'est en tant qu'essayiste qu'il veut aller à "la rencontre des Français". C'est d'ailleurs pour promouvoir son livre, multiplier les séances de dédicaces voire les réunions publiques qu'il avait décidé début septembre de mettre entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro. Le journal lui avait fixé une ligne rouge il y a quelques semaines : si ses velléités politiques étaient trop affirmées, il devrait stopper de commenter l'actualité dans le média. Le 28 septembre, Le Parisien a révélé qu'Eric Zemmour a déjà à sa disposition un grand local de campagne, dans le VIIIe arrondissement de Paris, loué par l'association des amis d'Eric Zemmour. Le polémiste ne cache plus qu'il a autour de lui des personnes qui cherchent à recueillir des parrainages d'élus pour valider sa candidature. Selon Europe 1 et Libération, Eric Zemmour devrait bien officialiser sa candidature à l'élection présidentielle début novembre.

Eric Zemmour va-t-il venir dynamiter la campagne présidentielle et rebattre toutes les cartes ? Alors qu’il ne s’est pas déclaré candidat au scrutin, le polémiste est identifié comme un acteur de la vie politique, d’autant plus depuis qu’il multiplie les déplacements et prises de parole. Conséquence directe : les instituts de sondages l’incluent dans leurs enquêtes d’opinion. Et sa présence montre un réel attrait d’une partie des électeurs pour celui qui vient marcher sur le terrain identitaire dont le (quasi) monopole revenait jusqu’alors à Marine Le Pen. Mais les idées de l’ancien journaliste infusent dans l’opinion publique. Au point que, tout juste crédité de 5,5 % des voix le 9 juin (sondage Ifop), Eric Zemmour est désormais donné aux alentours de 17 % dans les intentions de vote, parfois donné devant Marine Le Pen.

Forcément, à la droite de la droite, et plus spécifiquement au RN, l'idée qu'Eric Zemmour puisse affaiblir la campagne de Marine Le Pen agace. D'autant que selon un sondage YouGov pour Linternaute, daté de février, le polémiste est perçu comme un meilleur candidat pour la droite souverainiste par les sympathisants de droite.

Une nouvelle affaire Zemmour devant le tribunal. S'il ne s'est pas présenté à l'audience, Eric Zemmour a été jugé mercredi 17 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris. Le polémiste était cité à comparaître pour "complicité de provocation à la haine raciale et d'injure raciale", à la suite de propos tenus sur CNews au sujet des mineurs isolés. Complicité car, comme le veut le droit quand il s'agit de la presse, c'est le diffuseur, en l'occurrence Canal+ via son PDG Maxime Saada, qui est le principal mis en cause. Le 29 septembre 2020, dans l'émission "Face à l'info", l'éditorialiste avait lancé au sujet des mineurs isolés : "Il faut que ces jeunes, tous, n'ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Il ne faut même pas qu'ils viennent". Eric Zemmour avait ensuite tempéré : "tous les mineurs isolés ne sont pas des voleurs et des violeurs, mais la responsabilité de la France et du gouvernement, c'est de ne pas prendre le risque. Tant qu'il y en aura, il ne faut pas les laisser entrer".

Ces propos avaient entraîné l'ouverture d'une procédure à l'encontre du sexagénaire à la suite d'une plainte de la Licra. Une trentaine de parties civiles s'étaient constituées, parmi lesquelles SOS Racisme, la Ligue des droits de l'Homme ainsi que plusieurs conseils départementaux, dont la Seine-Saint-Denis, la Haute-Garonne, l'Aude, la Dordogne ou encore les Landes. "Nous ne pouvons tolérer les amalgames et le racisme dont ce fossoyeur de la République est coutumier", avait lancé Stéphane Troussel, président PS de la Seine-Saint-Denis. A l'issue des débats, une amende de 10 000 euros a été requise. La décision sera rendue le lundi 17 janvier 2022.

Ce n'est pas la première fois qu'Eric Zemmour est l'objet d'une plainte. De nombreuses poursuites judiciaires ont été intentées contre le polémiste depuis une dizaine d'années, aboutissant à deux condamnations. D'abord en 2011, pour "provocation à la discrimination raciale". Le 6 mars 2010, il avait lancé sur France Ô que les employeurs "ont le droit de refuser des Arabes ou des Noirs". Quelques heures plus tard, invité dans "Salut les Terriens" sur Canal+, il avait affirmé : "mais pourquoi on est contrôlé 17 fois ? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait". La Licra avait alors déposé plainte et Eric Zemmour est condamné en 2011. En 2018, c'est pour "provocation à la haine religieuse envers les musulmans" qu'il est condamné. Dans "C à vous" sur France 5 le 6 septembre 2016, il avait affirmé qu’il fallait donner aux musulmans "le choix entre l’islam et la France" et que la France vivrait "depuis trente ans une invasion", ajoutant que "dans d’innombrables banlieues françaises où de nombreuses jeunes filles sont voilées" se jouerait une "lutte pour islamiser un territoire", "un djihad".

S'il est donc déjà doublement condamné, Eric Zemmour a été relaxé à plusieurs reprises. En 2008, son livre Petit frère est attaqué par la famille de Sébastien Selam, un juif tué par un jeune maghrébin, faits-divers dont s'est inspiré l'écrivain pour la rédaction de son ouvrage. Si l'entourage de la victime porte plainte notamment pour diffamation, le polémiste gagne son procès. Il est relaxé en 2016 à l'issue d'une procédure qui visait des propos tenus sur RTL en 2014 : "Notre territoire, privé de la protection de ses anciennes frontières, renoue dans les villes, mais aussi dans les campagnes, avec les grandes razzias, les pillages d'autrefois. Les Normands, les Huns, les Arabes, les grandes invasions d'après la chute de Rome sont désormais remplacées par des bandes de Tchétchènes, de Roms, de Kosovars, de Maghrébins, d'Africains, qui dévalisent, violentent ou dépouillent". En 2014 également, il déclare dans le Corriere della Sera, journal italien : "Les musulmans ont leur code civil, c’est le Coran. Ils vivent entre eux, dans les périphéries. Les Français ont été obligés de s’en aller". Condamné en première instance puis en appel, Eric Zemmour est relaxé en cassation puis par la cour d'appel de Paris.

Samedi 13 novembre 2021, Eric Zemmour s'est rendu devant le Bataclan, à Paris, pour rendre hommage aux 90 victimes tuées lors des attaques du 13-Novembre, perpétrées en 2015 dans la capitale. Mais lors de sa venue devant le salle de spectacle, et sous l'oeil des caméras de télévision, le polémiste a égratigné François Hollande, président de la République au moment de la tuerie, estimant que le chef de l'Etat d'alors n'avait "pas protégé les Français. Il a pris une décision absolument criminelle de laisser les frontières ouvertes alors que, pour une fois, les accords de Schengen permettaient de laisser fermées les frontières".

Ces propos, le polémiste a assuré qu'il les a "simplement repris [de] ce qu'avait dit l'ancien président qui a dit lui-même qu'il savait que des terroristes seraient infiltrés parmi les migrants. Et il n'a pas arrêté le flot. J'ai simplement dit que c'est ce qui est arrivé". Quand bien même la plupart des terroristes impliqués dans les attaques du 13-Novembre étaient nés en France ou en Belgique, ces derniers n'auraient pas dû être acceptés dans l'Hexagone aux yeux du candidat putatif car "ils sont allés en Syrie". Eric Zemmour a alors réitéré sa position sur une "guerre de civilisation".

Lors de son témoignage au procès des attentats, mercredi 10 novembre, François Hollande avait raconté que "chaque jour nous étions sous la menace. Nous savions qu’il y avait des opérations qui se préparaient, des individus qui se mêlaient aux flux de réfugiés, des chefs en Syrie. Nous savions tout cela. Mais nous ne savions pas où, quand et comment ils allaient frapper". Pour l'ancien locataire de l'Elysée, la position d'Eric Zemmour est "indigne parce que ça laisse penser que ceux qui ont dirigé la France sont des criminels".

Il pourrait paraître étonnant de faire des origines d'Eric Zemmour - comme de toute autre personnalité publique - un élément d'information. Mais le polémiste pose très clairement la question de l'identité et de l'intégration des étrangers, prônant la nécessité de l'assimilation. Lui-même revendique avoir accepté de rompre avec une partie de la culture de ses grands-parents et de ses parents. Eric Zemmour est né à Montreuil, en 1958, 6 ans après que ses parents, juifs arabes, ont quitté l'Algérie.

Jeudi 23 septembre 2021, Paris Match a mis en vente son numéro hebdomadaire avec, en couverture, une photo d’Eric Zemmour se baignant dans la mer, aux côtés de sa conseillère Sarah Knafo. Un cliché qui, depuis sa parution, ne cesse d’alimenter les discussions sur le lien entre le possible candidat à l’élection présidentielle 2022 et celle qui est de tous ses déplacements. "Doublure, souriante et collégiale", "femme de l’ombre", "celle qui murmure à l’oreille d’Eric Zemmour"… Au fil des pages, l’hebdomadaire dresse le portrait de cette Enarque de 28 ans, investie en 2016 auprès d’Henri Guaino lorsqu’il envisageait de se lancer dans la course à l’Elysée et qui s’est mise en disponibilité de son poste à la Cour de comptes début septembre pour se consacrer au probable destin présidentiel du polémiste. Voici a également dévoilé ce même jour une enquête, évoquant même un "idylle" entre les deux.

L’enquête menée par Paris Match n’a pas été du gout d’Eric Zemmour. Il a fustigé le magazine, le qualifiant de "caniche du pouvoir, essay[ant] de [lui] nuire", non sans s’émouvoir de "commence[r] à inquiéter suffisamment", alors que le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges le crédite de 13% d’intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle. Ses avocats ont par ailleurs indiqué engager "sans délai des procédures à l’encontre de ces publications (Paris Match et Voici)."

Exclusif: Eric Zemmour et sa très proche conseillère Sarah Knafo https://t.co/MvQvADjhyR pic.twitter.com/psi1Jlnc9v — Paris Match (@ParisMatch) September 22, 2021

Comment Eric Zemmour s’est-il retrouvé à la Une de Paris Match ? Selon Bruno Jeudy, rédacteur en chef du magazine, les photos ont été prises samedi 18 septembre par un photographe "caché". "Peut-être derrière un arbre ou dans une cabine de plage, je ne sais pas", a-t-il précisé sur RMC. Et d’assurer : "Il s'agit d'une photo volée". De quoi tordre le cou à l’idée d’un coup monté ? Pas si sûr. Car dans un article paru mercredi 22 septembre, Libération assure que "Pascal Rostain (le photographe, ndlr) les a suivis dans les coulisses avec leur accord." De son côté, la journaliste Pauline de Saint-Rémy cite une source dans Politico indiquant : "Ils savaient depuis quelques heures (avant que le journal ne paraisse), ils auraient assigné ‘Match’ avec un référé liberté s’ils voulaient que ça ne sorte pas…" Vrai travail de paparazzi ou coup politique ? Si la question n’est pas élucidée, il n’en demeure pas moins qu’Eric Zemmour fait encore parler de lui.

Sur la Une de Paris Match, Eric Zemmour n'apparaît pas seul. Le cliché le montre en effet en train de se baigner en compagnie d'une femme. Il s'agit de Sarah Knafo. Âgée de 28 ans, c'est elle qui pilote la tournée du polémiste et qui devrait donc, s'il se lance officiellement, prendre la direction de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Très discrète jusqu'alors, elle s'est retrouvée sous les feux des caméras en étant de tous les déplacements du probable candidat. Diplômée de l'ENA en 2017, elle a eu le luxe de choisir le corps d'Etat qu'elle souhaitait intégrer à l'issue de ses études. Son choix s'est orienté vers la Cour des comptes. Mais début septembre, elle s'est mise en disponibilité pour se consacrer pleinement à l'ancien journaliste.

Ce n'est pas la première aventure politique dans laquelle se lance Sarah Knafo. En 2016, elle était aux côtés d'Henri Guaino lorsque ce dernier se prenait à rêver d'une ambition présidentielle. A cette même époque, elle rencontre Eric Zemmour, notamment en organisant des réunions à son domicile qui voyaient défiler Nicolas Dupont-Aignan, Laurent Wauquiez ou encore celui qu'elle accompagne désormais constamment. Leur relation se limite-t-elle à du strict conseil politique ? Selon Voici, les deux vivraient un "idylle" alors qu'Eric Zemmour est marié à Mylène Chichportich depuis près de quarante ans.