Volodymyr Zelensky : le président de l'Ukraine toujours à Kiev ?

VOLODYMYR ZELENSKY. Volodymyr Zelensky défie Vladimir Poutine depuis le début de l'offensive russe sur l'Ukraine. Le président ukrainien, ex-acteur de série TV, se dit toujours dans ses bureaux de Kiev, une capitale désormpais assaillie par les forces armées russes.

[Mis à jour le 1er mars 2022 à 09h36] Volodymyr Zelensky restera-t-il à Kiev alors que l'armée russe semble intensifier son offensive et pourra-t-il continuer à poster ses messages vidéo au peuple ukrainien depuis le centre de Kiev ? Ce mardi 1er mars, le président ukrainien a publié plusieurs nouveaux messages sur sa page Twitter, notamment après une conversation avec le prince William et son épouse Kate. Lundi, il avait publié plusieurs photos après la signature d'un texte signifiant sa volonté d'adhésion à l'Union européenne, photo prise dans les bâtiments gouvernementaux à Kiev.

Le président ukrainien, qui se dit être "la cible numéro une" des Russes, continue à défier Vladimir Poutine et son armée et appelle à la lutte tout en saluant l'aide reçue depuis de nombreux pays. Les rumeurs vont bon train sur sa présence ou non dans la capitale ukrainienne. L'ancien acteur a tourné une vidéo samedi 26 février qui atteste de sa présence dans le quartier gouvernemental, rompant avec le pupitre et le fond protocolaire de ses dernières interventions. Depuis, les dernières vidéos ont à nouveau été tournées en intérieur pour ce qui semblent être d'évidentes mesures de protection face à de possibles bombardements.

Jusqu'à quand l'ex-"clown" de la télévision ukrainienne défiera Vladimir Poutine et fera encore face à la deuxième armée du monde ? Volodymyr Zelensky martèle son message d'unité et de combat depuis l'entrée sur le sol ukrainien des forces armées russes le jeudi 24 février 2022, dans la foulée d'une déclaration du président russe Vladimir Poutine. L'ex-comédien, devenu président ukrainien en 2020 au terme d'une campagne surprise, surprend depuis le début de la crise par le calme affiché dans ses différentes interventions, un sang-froid qui aurait notamment frappé Emmanuel Macron lors de ses discussions. A 43 ans, celui qui était jusque-là surtout connu pour des rôles dans des émissions humoristiques à succès en Ukraine éclate à la face du monde, multipliant messages vidéo et appels à la résistance tout en ouvrant dimanche 27 février la voie aux négociations entamées à la frontière avec la Biélorussie.

La mort de Volodymyr Zelensky objectif du groupe Wagner ? Des rumeurs d'assassinat planifié

Selon le journal britannique The Times, des hommes de la milice privée Wagner seraient présents en Ukraine depuis plusieurs semaines Leur objectif ? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. 400 mercenaires russes de la force Wagner venus d'Afrique auraient ainsi été dépêchés avec l'ambition de pénétrer dans la capitale ukrainienne. Selon le quotidien britannique, le gouvernement ukrainien aurait eu vent de cette présence par le biais d'une note de ses services secrets, une information qui aurait eu pour conséquence la proclamation d'un couvre-feu de 36 heures dans la capitale ukrainienne.

Volodymyr Zelensky exfiltré ou encore à Kiev ? Sa réponse aux Américains

Alors que les forces armées russes se rapprochent du centre-ville de Kiev et du quartier gouvernemental, commençant à encercler la capitale, le président ukrainien continue à publier de nombreux messages, alimentant aussi certaines rumeurs complotistes sur son possible départ d'Ukraine. Mais alors que des rumeurs faisaient état d'une présence en Pologne, le président ukrainien a multiplié dans la foulée les vidéos tournées en extérieur, se filmant avec en fond plusieurs bâtiments bien reconnaissables du centre-ville de Kiev, à quelques mètres des bâtiments gouvernementaux comme le Palais Maryinski, résidence officielle de la présidence ukrainienne ou le Parlement adjacent, la Rada.

Pourra-t-il quitter en sécurité la capitale ukrainienne en cas d'encerclement ? La possibilité d'une exfiltration par une puissance étrangère alliée a pris de l'épaisseur ces derniers jours. Selon l'agence de presse américaine AP, le gouvernement américain aurait proposé une exfiltration au président ukrainien, proposition refusée par l'ancien acteur. "C'est ici qu'est le combat. J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi", aurait-il répondu selon un haut responsable du renseignement américain cité par AP. Interrogé vendredi 25 février, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français avait déja évoqué la sécurité du président ukrainien. "Nous sommes en situation de pouvoir l'aider si nécessaire (…) Nous prendrons les dispositions qu'il convient de prendre", avait-il assuré, refusant toutefois d'évoquer une possible exfiltration.

Qui est Volodymyr Zelensky ? Biographie courte

Né le 25 janvier 1978 près de Dniepropetrovsk dans le sud-est de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a fait carrière à la télévision, d'abord dans des jeux télévisés puis en remportant la saison 2006 de la version ukrainienne de Danse avec les Stars. En 2015, il fait sensation dans la série Serviteur du peuple où il incarne un professeur d'histoire au lycée qui devient par erreur président de l'Ukraine. Président luttant contre la corruption, intègre, le personnage joué par Volodymyr Zelensky fera grandement progresser sa popularité. En décembre 2017, il obtient la transformation du parti Parti du changement décisif, fondé l'année précédente et la renomme Serviteur du peuple, jouant l'analogie avec la série qui l'a rendu célèbre. En fin d'année 2018, il se déclare candidat à la présidence de la république pour l'élection prévue en 2019.

Surprise, il y écrase ses rivaux traditionnels, obtenant plus de 30% des suffrages dès le premier tour avant de battre nettement le président sortant Petro Porochenko avec plus de 73% des voix. Il devient alors le sixième et plus jeune président de l'Ukraine indépendante. Sans programme précis, il entend alors relancer les pourparlers avec la Russie sur la situation dans le Donbass tout en poursuivant la politique de rapprochement avec l'UE. La dissolution de l'Assemblée et les élections législatives qui suivent lui offrent une large majorité. Mais les dossiers complexes et les nuages s'accumulent sur sa présidence. Guerre du Donbass, polémiques suite à une discussion avec Donald Trump lui demandant d'enquêter sur le fils de Joe Biden, Hunter membre d'un conseil d'administration d'une société ukrainienne, critiques sur son entourage pro-Russe, gestion de la pandémie de Covid-19... Autant de points sur lequel Volodymyr Zelensky est attaqué alors qu'il tente d'accélérer sur le plan extérieur en relançant le projet d'adhésion à l'Otan tout en proposant une rencontre à Vladimir Poutine, proposition restée lettre morte. En 2022, confronté à une administration Biden moins conciliante, il avertit les Occidentaux, notamment lors de la conférence sur la sécurité de Munich : "Depuis huit ans, l'Ukraine a été un bouclier. Depuis huit ans, l'Ukraine retient l'une des plus grandes armées au monde qui est massée à nos frontière et pas à celles de l'UE", lance-t-il alors, quelques semaines avant de voir son pays envahi par les forces armées russes.

Volodymyr Zelensky était déjà une personnalité bien connue du grand public ukrainien avant de jouer le rôle de sa vie. Son animation a fait de l'émission de divertissement Quartier du soir (Vetcherny Kvartal) l'une des plus regardées d'Ukraine au début du 21e siècle. Il participe ensuite à l'émission Danse avec les Stars en tant que candidat et remporte la saison 2006. Mais c'est en 2013 que sa vie bascule avec un rôle phare : celui d'un professeur d'histoire propulsé président de l'Ukraine. La série s'appelait Serviteur du peuple et a ensuite servi de nom à son parti, le propulsant à la tête de l'Etat en 2019.

Volodymyr Zelensky juif ou nazi ? Sa réponse à Vladimir Poutine

Volodymyr Zelensky a été accusé formellement par Vladimir Poutine dans l'une des interventions du président russe légitimant son action en Ukraine par la présence au pouvoir d'une "clique de toxicomanes et de néonazis, qui s'est installée à Kiev et a pris en otage tout le peuple ukrainien". Le président ukrainien élu en 2019 a réagi lors d'une vidéo tournée quelques heures plus tard : "Comment pourrais-je être un nazi ? Allez l'expliquer à mon grand-père, qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale pour l'armée soviétique, et qui est mort en colonel de l'Ukraine indépendante". Fils d'Oleksandr Zelensky et Rimma Zelenska, scientifiques d'origine juive et russophone, Volodymyr Zelenski est juif non pratiquant. Russophone, il a conservé la langue russe comme sa première langue.

Qui est Olena Zelenska, la première dame d'Ukraine ?

C'est une figure bien connue des Ukrainiens depuis l'élection de son mari Volodymyr Zelensky à la tête de la présidence ukrainienne en 2019. Olena Zelenska est aussi apparue en première ligne depuis le début de la crise entre l'Ukraine et la Russie, prenant même la parole à la télévision ukrainienne au soir du 24 février 2022 dans un message de soutien qui pouvait aussi être vu comme un au-revoir alors que les forces russes investissaient déjà la banlieue de la capitale, Kiev.

Volodymyr Zelensky a-t-il des enfants ?

Volodymyr Zelenski est père de deux enfants, Oleksandra née en 2005 et Kirilo né en 2013. Le président ukrainien avait assuré le 25 février dernier que sa famille était en Ukraine malgré le début de l'offensive russe. Peu d'informations ont circulé depuis sur une possible évacuation de la famille du président ukrainien.

Quel est le compte Twitter de Volodymyr Zelensky ?

Also had a phone conversation with @vonderleyen. Talked about concrete decisions on strengthening Ukraine's defense capabilities, macro-financial assistance and Ukraine's membership in the #EU. — (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

Depuis le début de l'offensive russe sur l'Ukraine, le président ukrainien multiplie les messages sur les réseaux sociaux, notamment via des vidéos diffusées sur son compte Facebook et son compte Twitter. Visiblement en réponse aux rumeurs d'exil et d'exfiltration, l'ancien acteur a tourné plusieurs vidéos en extérieur, se filmant dans les rues de Kiev, avec en fond les bâtiments entourant le quartier gouvernemental et le Palais Maryinski, siège de la présidence ukrainienne.