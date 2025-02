Les dernières options de Kiev pour peser dans les négociations face à Trump et Poutine

Mise à l'écart des échanges entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur des négociations pour mettre fin à la guerre, l'Ukraine cherche à peser dans les discussions. Ses marges de manœuvres sont limitées, mais peuvent l'aider.

La pression monte pour l'Ukraine. Le pays entre dans une période décisive, dans laquelle il pourrait être relégué au rang de spectateurs, après que Donald Trump a longuement échangé avec Vladimir Poutine au sujet de négociations sur un cessez-le-feu en Ukraine, le mercredi 12 février. Le président des Etats-Unis, qui a déjà annoncé un tarissement des aides américaines d'ici fin avril, a préféré discuter avec Moscou qu'avec Kiev et a fermé la porte à plusieurs revendications de l'Ukraine en vue de la signature d'un accord de paix. Donald Trump a effectivement affirmé que l'Ukraine ne pourra pas retrouver ses frontières d'avant 2014 et l'annexion de la Crimée et s'est opposé à ce que Kiev rejoigne l'Otan.

Une douche froide pour Volodymyr Zelensky qui n'a eu vent des échanges entre Washington et Moscou qu'après qu'ils aient eu lieu et sans avoir été consulté au préalable. Une situation qui "n'est pas agréable" a-t-il reconnu. Et pour cause : l'Ukraine qui n'est pas en position de force pour entamer des négociations se voit encore affaiblie par cette discussion. Le président ukrainien s'est dit prêt à revenir sur certains de ces principes pour aboutir à un accord de paix : accepter des négociations directes avec Vladimir Poutine et procéder à un échange de territoires entre l'oblast russe de Koursk contrôlé par l'Ukraine et les territoires ukrainiens annexés illégalement par la Russie. Il refuse toutefois de conclure un accord de paix qui le rendrait perdant sur toute la ligne.

Les intérêts derrière le soutien de l'Europe à Kiev

Reste que l'Ukraine n'a que peu d'options pour peser dans les négociations à moins de s'appuyer sur le soutien de l'Europe qui a également tout intérêt à reprendre une place de choix dans les discussions. Volodymyr Zelensky a ainsi estimé que les pays européens doivent se joindre "à la table des négociations" aux côtés de Washington et de Moscou. Une position soutenue dans la foulée par l'Europe, et particulièrement par la France. "Une paix qui soit une capitulation, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde", a alerté Emmanuel Macron dans une interview au Financial Times le vendredi 14 février.

Le président de la République a également rappelé à son homologue américain que "seule" l'Ukraine pouvait "négocier avec la Russie" sur ce qui relève de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Ajoutant toutefois que "c'est à la communauté internationale, avec un rôle spécifique pour les Européens, de discuter des garanties de sécurité et plus largement des règles de sécurité de toute la région.". Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a d'ailleurs tenu à assurer que la France "n'est pas mise de côté" dans les discussions le jeudi 13 février sur BFMTV.

Des leviers européens et ukrainiens pour influencer les négociations

Si l'Europe dit vouloir peser, et même faire pression sur Washington et Moscou en vue des négociations pour la paix en Ukraine, quels leviers lui reste-t-il à activer ? Sébastien Maillard, conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors, en cite trois auprès du Parisien : les sanctions qui affectent l'économie de la Russie, les avoirs russes gelés dans l'UE équivalents à 235 milliards d'euros, et les livraisons d'armes en Ukraine. Pour tenter de faire flancher Donald Trump, les Européens peuvent aussi "refuser les financements que leur demanderont les Américains", ajoute Cyrille Bret, chercheur associé à même institut. Non seulement de jouer avec ces moyens de pression, l'Europe a tout intérêt à aller plus loin et à proposer un plan de paix alternatif soutenu par ses 27 membres explique l'analyste géopolitique Ulrich Bounat, toujours au Parisien : "Si elle reste sur une position attentiste, l'Europe risque d'être marginalisée". L'Europe doit proposer un plan de paix, mais aussi s'assurer d'un rôle clef dans la gestion de cessez-le-feu et de l'après-guerre.

L'Ukraine, si elle compte sur le soutien européen, ne devrait pas non plus rester dans une posture attentiste. Le pays peut tenter de monnayer un soutien plus important des Etats-Unis en mettant sur la table l'accès au sous-sol ukrainien qui, selon Volodymyr Zelensky, serait riche en terres rares et en ressources stratégiques convoitées par Donald Trump. "Ce qui compte pour Donald Trump, c'est de pouvoir revendiquer un deal. Il pourrait très bien se satisfaire d'un document lui octroyant tous les droits, quitte à ce que l'exploitation ne se concrétise jamais… ", analyse Ulrich Bounat au Parisien. L'Ukraine pourrait aussi promettre de recourir aux Etats-Unis lors de la reconstruction du pays en cas de cessez-le-feu, pour séduire l'homme d'affaires qu'est Donald Trump.