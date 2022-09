Lula : favori des résultats des sondages, peut-il gagner la présidentielle au 1er tour ?

LULA. A trois jours du scrutin, Lula reste le grand favori de la présidentielle au Brésil. Le candidat de gauche et ancien chef d'Etat continue de défendre son projet mais surtout d'attaquer son rival Jair Bolsonaro sur sa politique et son bilan comme lors du débat du 29 septembre.

[Mis à jour le 30 septembre 2022 à 11h40] Le duel entre Lula et Bolsonaro a été électrique. Les deux candidats et favoris à l'élection présidentielle du Brésil étaient présents sur le plateau de TV Globo le 29 septembre pour le dernier débat organisé avant le premier tour de ce dimanche 2 octobre 2022. L'occasion était belle pour Luiz Inacio Lula da Silva de défendre devant des millions de téléspectateurs sa politique et de convaincre la poignée d'électeurs qui lui manque pour espérer être élu dès le premier tour, mais il a préféré attaquer son principal rival, Jair Bolsonaro. Entre invectives et accusations, le niveau du débat était plus que médiocre selon les commentateurs politiques brésiliens et la faute revient autant au président sortant, habitué des sorties et discours violents, qu'à Lula.

Si le candidat du Parti des Travailleurs a d'abord essuyé les critiques se faisant traité de "voleur", de "menteur" et de "traître à la patrie", il a aussi porté des coups et renvoyé les accusations des corruption au politique d'extrême droite qui "[ment] sans arrêt". Et Lula d'ajouter : "Comment peux-tu te regarder dans le miroir, quand on voit ce qui s'est passé sous ton gouvernement ?" La dernière joute de Lula a été sans appel et a coupé court aux espoirs de réélection de Bolosonaro : "Le peuple va te renvoyer chez toi le 2 octobre !" Lula compte sur la concrétisation des résultats des sondages qui le donnent en avance de 14 points à trois jours du scrutin : 48% des intentions de vote pour Lula contre 38% pour le président sortant selon l'étude de l'institut Datafolha publiée le 29 septembre. La marge d'erreur de plus ou moins deux points permet à Lula d'espérer obtenir 50% des suffrages valides plus un et donc d'être élu président de la République fédérative du Brésil le 2 octobre.

Lula peut-il gagner la présidentielle 2022 dès le premier tour ?

A une semaine du premier tour de l'élection présidentielle brésilienne, les sondages ont estimé possible une victoire de Lula dès le 2 octobre. Pour être élu sans passer par le duel du deuxième tour, le candidat de la gauche doit recueillir 50% des suffrages valides plus un vote et les enquêtes d'opinion tablent sur un score de 47 à 48% pour Lula. En tenant compte de la marge d'erreur évaluée à deux points, l'ancien chef de l'Etat apparait en mesure de l'emporter au premier tour mais pour en être sûr il doit s'assurer d'obtenir plus de voix. En plus de lui offrir la victoire, ces voix doivent creuser l'écart avec le président sortant et empêcher toute contestation des résultats. Pour la dernière semaine de campagne, Lula est donc parti en quête de nouveaux électeurs et a fait sien l'argument du "vote utile" pour essayer de faire migrer les électeurs de Ciro Gomes, troisième homme de l'élection et dissident de gauche, vers lui. Il veut aussi aller chercher les voix des "indécis et [de] ceux qui envisagent de ne pas aller voter".

Lula a déjà acquis un large électorat de la gauche radicale au centre droit et bénéficie du soutien des politiques qui veulent défendre la démocratie. Convaincre une poignée d'électeurs supplémentaires de voter pour lui ne lui fait pas peur mais n'est pas une mince affaire. Pourtant de cela dépend sa potentielle victoire au soir du premier tour de la présidentielle.

Que disent les résultats les sondages pour Lula à la présidentielle ?

Depuis le début de la campagne présidentielle, tous les sondages font la part belle à Lula da Silva. La dernière enquête d'opinion ne déroge pas à la règle et note même une petite progression qui permet au candidat de gauche de creuser l'écart avec le président sortant et principal rival Jair Bolsonaro. Publié le 23 septembre, le sondage de l'institut Datafolha crédite Lula de 47% des intentions de vote contre 33% pour Bolsonaro. L'étude laisse entendre que Lula pourrait gagner dès le premier tour, ce 2 octobre, puisqu'en tenant compte de la marge d'erreur, le candidat pourrait recueillir entre 48 et 52% des votes valides quand 50% des voix valides plus une suffisent pour l'emporter. Dans l'hypothèse d'un second tour, Lula conserve la place de favori et est crédité de 54% des intentions de vote contre 38% pour Bolsonaro.

Quels résultats pour Lula da Silva à la présidentielle 2022 au Brésil ?

Les premiers résultats de Lula da Silva à l'élection présidentielle brésilienne seront connus dans la soirée du 2 octobre, à l'issue du premier tour. Impossible d'avancer des chiffres pour le moment mais deux scénarios se dessinent : une qualification de Lula pour le second tour de la présidentielle le 30 octobre, ou et ce serait la meilleure hypothèse pour le candidat du Parti des Travailleurs, une victoire à la majorité absolue dès le premier tour.

Dans un cas comme dans l'autre, Luiz Inacio Lula da Silva apparait comme le grand favori du scrutin présidentiel au Brésil. Mais cette place n'est pas au goût de Jair Bolsonaro qui continue d'aller à contre-courant en misant sur son arrivée en tête des suffrages voire sa victoire ce dimanche 2 octobre. En cas de défaite le président sortant pourrait contester le résultat de l'élection et dénoncer des fraudes.

Quel est le programme de Lula da Silva ?

Les deux mandats présidentiels de Lula, de 2003 à 2010, ont été marqués par les politiques sociales et les programmes de redistribution sociale. S'il est à nouveau élu, le candidat entend adopter la même stratégie notamment en mettant au point une nouvelle aide après la "Bolsa Familia" devenue "Auxilio Brasil" sous Bolsonaro. Cette aide apporterait une somme d'argent fixe aux familles ayant un ou plusieurs enfants de moins de six ans. Une autre aide viserait à permettre à 70% des ménages brésiliens endettés d'échelonner leurs remboursements. Enfin, sur le plan économique et social, Lula promet aussi une augmentation du salaire minimum pour le porter "au-delà de l'inflation" mais ne précise pas encore de montant et un "renforcement de la protection sociale" notamment en revenant sur la réforme de 2017 sur le code du Travail.

Après les crises économique et sociale, Lula veut s'attaquer aux problématiques environnementales et s'engage à mettre en place une politique de tolérance zéro sur la déforestation, les incendies et l'orpaillage illégal en Amazonie. Il entend aussi travailler et redonner leur pouvoir aux institutions publiques dédiées à la préservation de l'environnement. En plus de l'environnement, Lula veut agir pour les minorités également en danger et défendre "les droits et les territoires des peuples indigènes", notamment par la création d'un "ministère des Peuples autochtones". D'autres communautés ethniques ou même celles de LGBTQI+ devraient aussi bénéficier de mesures sociales et sécuritaires pour ne plus être en proie aux discriminations.

De manière plus générale, Lula veut agir pour rendre le Brésil plus sécuritaire et promet une "nouvelle politique de lutte contre les drogues" pour lutter contre les guerres de gangs et le crime organisé. Dans cette optique les enquêtes longues et approfondies seront privilégiées. Enfin à l'échelle internationale, Lula souhaite redorer l'image du Brésil et restaurer son pouvoir en renforçant les coopérations avec les pays d'Amérique latine et d'Afrique et en rétablissant "les liens avec tous les pays européens […], la Chine et les États-Unis".

Un duel présidentiel entre Lula et Bolsonaro

La campagne de l'élection présidentielle brésilienne 2022 a été rythmée par les sorties, les discours et les meetings de deux candidats sur les onze qui prétendent à la présidence du Brésil : Lula et Bolsonaro. Les deux hommes politiques ont réussi à faire leur trou et sont désormais incontournables, à tel point que leurs auras ont écrasé le reste de la campagne. L'élection s'est donc transformée en duel présidentiel, l'affiche Lula - Bolsonaro est d'ailleurs annoncée par tous les sondages pour le deuxième tour de l'élection, si deuxième tour il y a.

S'ils ont pris la lumière, Lula et Bolsonaro ont aussi tenté de jeter des ombres au tableau de l'adversaire à coup d'attaques plus ou moins personnelles et de critiques sur les politiques menées. L'ancien président brésilien Lula a pour sa part épluché le mauvais bilan de Bolsonaro pour appuyer sur les points faibles : mauvaise gestion de la crise sanitaire du Covid-19 qui a fait des centaines de milliers de morts au Brésil, politique dévastatrice de l'environnement, recrudescence de la violence mais aussi aggravation de la crise socio-économique, ce dernier point étant en partie conjoncturel. Et en parallèle du tableau très noir dépeint pour décrire les projets de son adversaire, Lula a présenté l'image dorée du Brésil de la première décennie du 21ème siècle, celle pendant laquelle il a gouverné et où le Brésil se portait à mieux économiquement et socialement, aussi grâce à une conjoncture plus favorable. Dans son programme de 2022, Lula a repris les grandes lignes de ses précédents mandats à ceci près qu'il l'a verdi pour répondre à la crise environnementale et a tenté d'allier les intérêts des acteurs économiques aux besoins des populations plus modetes. Pour faire simple Lula entretient, à sa manière, une dichotomie entre lui et le président sortant et de laquelle il ressort comme étant la meilleure option.

Le duel entre Lula et Bolsonaro s'est joué sur le fond mais aussi sur la forme. Lors de leurs meetings respectifs ni Lula, ni Bolsonaro n'ont manqué de critiquer l'adversaire, pareil lors des débats présidentiels pendant lesquels aucun n'est vraiment sorti vainqueur. A la surprise générale, ce sont deux autres candidats en retard dans les sondages qui se sont le mieux sortis des confrontations sans pour autant réussir à s'imposer dans le duel présidentielle brésilien.

Lula, élu président du Brésil pour la troisième fois ?

Etre président de la République fédérale du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva a déjà connu. Pendant huit ans, de 2003 à 2010, l'homme de gauche et ancien métallurgiste a gouverné le pays et fait de nombreux heureux en témoignent sa réélection et sa côte de popularité lorsqu'il a été contraint de laisser la place à un autre. La Constitution brésilienne de 1988 limite à deux le nombre de mandats consécutifs réalisables par un président, en revanche une fois l'alternance respectée rien n'empêche un ancien chef d'Etat de revenir à la charge pour tenter de récupérer la présidence et c'est ce qu'a fait Lula. S'il avait pu, le politique se serait remis en selle plus tôt mais en 2014 sa successeuse Dilma Rousseff était encore en piste et en 2018 sa condamnation et son incarcération pour corruption l'avaient privé d'élection présidentielle. Autant dire qu'en 2022, Lula savoure son retour en politique d'autant qu'il ne semble pas avoir perdu la sympathie ou le vote de ses électeurs.

Lula espère saisir enfin l'occasion d'être élu président de la République fédérative du Brésil pour la troisième fois. Il deviendrait ainsi, le premier homme politique de la Nouvelle République à avoir cet honneur.

Biographie

Qui est Luiz Inacio Lula da Silva ?

Luiz Inácio Lula da Silva est connu comme le premier président brésilien de gauche sous la Nouvelle République, régime en place depuis 1985. Elu pour la première fois le 27 octobre 2002 et reconduit dans ses fonctions présidentielles en octobre 2006, l'homme politique s'est installé au pouvoir le 1er janvier 2003 et y est resté jusqu'au 1er janvier 2011. Lula est ouvrier métallurgiste de profession et s'est investi en politique en participant à la fondation du Parti des Travailleurs (PT) inspiré du socialisme, en 1980. Avant quoi il était un acteur important du syndicalisme brésilien depuis 1975 au point d'avoir été plusieurs fois confronté au pouvoir de la dictature militaire. Il a représenté le parti de gauche à différents scrutins présidentiels et après trois échec en 1989, 1994 et 1998 , il a été élu lors de sa quatrième tentative.

Sous les mandats de Lula, la situation économique du Brésil s'améliore notamment grâce à la politique d'austérité lancée par ses prédécesseurs qui atteint ses objectifs en 2003. C'est en revanche bien à Lula da Silva que le Brésil doit des avancées sociales comme la création des allocations familiales "Bolsa Familia", un pilier de la lutte contre la pauvreté. Il lance aussi des programmes pour rendre les médicaments et les produits alimentaires de base accessibles aux plus pauvres. Plusieurs investissements pour améliorer les conditions de vie dans les favelas et développer l'aide au logement sont aussi de son fait.

Après ses deux mandats et alors qu'il est nommé ministre par la présidente Dilma Rousseff en 2016, Lula est soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent. Des doutes qui conduisent à la suspension de son mandat de ministre par la justice. Deux ans plus tard, Luiz Inácio Lula da Silva est condamné à douze ans de prison pour corruption dans l'affaire Petrobras, du nom de la société pétrolière impliquée dans le scandale, par le juge Sergio Moro. Lula est aussi destitué de son droit d'éligibilité. En 2021, le Tribunal fédéral suprême annule la condamnation pour vice de forme et le politique recouvre ses droits ce qui lui permet de revenir en politique.