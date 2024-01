Orthographe : écrit-on "trois-cents-trente" ou "trois-cent-trente" ?

L'utilisation de "cent" dans la langue française est subtile. Comment s'écrit par exemple 330 en lettres ? On vous (ré)explique la règle pour ne jamais faire la faute !

L'orthographe des nombres en lettres est l'une des difficultés majeures de la langue française. Parmi les incertitudes qui surgissent régulièrement, il y a celle concernant l'utilisation du mot "cent", qui peut troubler même les plus aguerris. L'écriture des nombres suit une structure précise, une logique d'agencement des unités, des dizaines et des centaines. Et sur l'utilisation des centaines, il faut se poser la question de la marque du pluriel.

Faisons le point sur cette règle. On écrit cent, puis deux cents, trois cents, quatre cents, etc. Jusque-là, c'est très simple : cent s'accorde en nombre. Mais ça se complique lorsqu'on ajoute des dizaines aux centaines. Le cas de "430" est un bon exemple puisqu'il pose un problème récurrent. A partir de cet exemple, on saura ensuite écrire comme il faut, tous les autres nombres ayant la même structure, c'est à dire des centaines qui intègrent des dizaines.

La bonne réponse est "quatre-cent-trente" : ajouter un "s" à cent est une erreur dans ce cas. Pourquoi ? C'est simple, lorsque "cent" est suivi d'un adjectif numéral, il s'écrit toujours au singulier. On écrit ainsi "neuf cents" ou "trois cents", mais "trois-cent-trente".

Mais cette explication serait incomplète sans cette précision : lorsqu'on utilise les centaines de "milliers, "millions" ou "milliards", nous sommes dans un autre cas de figure. Ces mots sont des noms et non des adjectifs numéraux, ce qui signifie qu'ils doivent s'accorder. On écrit donc "trois cents millions" ou "trois cents milliards".

A noter par ailleurs que la règle d'orthographe utilisée là pour les centaines est exactement la même avec les dizaines ! On écrit de cette façon "quatre-vingts", mais on écrit "quatre-vingt-quatre". Et on écrit "quatre-vingts millions", puisque "million" est un nom. Vous avez retenu ?

La langue française réserve des surprises et soyons francs, des difficultés ne se lèvent qu'en comprenant bien les nuances des règles qui s'appliquent. Parfois avec des cas particuliers et même des exceptions ! Pour l'écriture des centaines et des dizaines, comprendre une bonne fois pour toutes les erreurs à éviter est vraiment pratique : tous ceux qui utilisent les chèques pour payer, notamment, le savent très bien.