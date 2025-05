Ces appréciations seront bientôt interdites dans les bulletins scolaires ! Certains enseignants vont tomber des nues

L'Education va dispenser une formation à certains professeurs dès le collège. Notamment pour leur signifier que certaines appréciations sur les bulletins scolaires seront interdites.

D'importantes nouveautés arrivent dès la rentrée prochaine au collège et au lycée. En effet, le ministère de l'Education nationale développe son plan "Filles et maths", pour "renforcer la place des femmes dans les filières d'ingénieur et du numérique". Aujourd'hui, la spécialité mathématique en terminale attire 42% de filles. L'objectif de l'exécutif et de la ministre Elisabeth Borne est clair : grimper à 50 % - soit la parité - à l'horizon 2030.

L'Education nationale peine à réduire l'écart entre le nombre de garçons et de filles dans la filière mathématique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et le gouvernement a décidé de prendre le problème à bras le corps. Voilà pourquoi, à la rentrée de septembre 2025, "tous les professeurs de l'éducation nationale bénéficieront d'une sensibilisation aux biais de genre", a indiqué le ministère dans un communiqué dévoilé il y a quelques jours.

Cette "sensibilisation de 2h devra se dérouler avant le 15 septembre", indique le ministère sur son site officiel. Elle sera animée par le directeur d'école, le chef d'établissement ou le référent égalité filles-garçons. "Elle permettra d'analyser les écarts filles-garçons dans le premier degré et les choix de spécialité et d'orientation après le bac", précise-t-on.

© 123rfr

Mais ce n'est pas tout. Un plan de formation pluriannuel permettra de former tous les professeurs des écoles et les professeurs de mathématiques du second degré à la prévention des "biais de genre" et "des stéréotypes" dans l'apprentissage des mathématiques. Cette formation d'au moins une journée concernera les 370 000 professeurs des écoles, les 24 000 professeurs de mathématiques de collège et les 12 000 professeurs de mathématiques de lycée général et technologique.

"Tous les professeurs des écoles seront formés au cours des quatre prochaines années" et les professeurs de mathématiques du second degré seront formés en "trois ans", abonde le ministère. Pour prévenir les biais de genre et les stéréotypes, la formation dispensée aux personnels concernés "visera tout d'abord à "analyser les gestes professionnels". En outre, elle vise également à faire prendre conscience aux professeurs des risques de "reproduction involontaire qui apparaissent par exemple dans la gestion des prises de parole en classe", précise le ministère.

Même chose pour les appréciations "portées sur les bulletins scolaires", dont certaines peuvent apparaître comme problématiques, notamment à l'égard des jeunes filles en filière scientifique. Fini les messages déplacés comme "Bon niveau pour une fille" ou "Souriante et gentille" en face des notes. La formation aura pour objectif de régler ces écarts en adaptant les appréciations de certains professeurs dans les bulletins scolaires. Certains professeurs devraient tomber des nues en prenant conscience qu'ils avaient des habitudes et des commentaires inappropriés. Il faudra pour eux rapidement se conformer aux nouvelles règles.