Notes des épreuves de spécialité du bac : elles arrivent ! Déjà un calcul crucial

Les notes des épreuves de spécialité du bac 2023 sont rendues publiques ce mercredi. Comment y accéder ? Quel va être leur impact sur la note du baccalauréat au global ?

[Mis à jour le 11 avril 2023 à 14h17] Les épreuves de spécialité du baccalauréat général et technologique 2023 se sont tenues du 20 au 22 mars dernier. Les élèves peuvent connnaître les notes de leurs épreuves de spécialité à partir du mercredi 12 avril. Des notes qui seront intégrées aux dossiers Parcoursup. Pour accéder à leurs résultats et consulter leurs copies corrigées, les élèves doivent se connecter sur le portail Cyclades, à leur espace candidat. Les épreuves de spécialité du bac comptent pour 32% des 60% des épreuves terminales, les 40% restants se basant sur le contrôle continu. Les résultats du bac au sens large seront quant à eux rendus public le 4 juillet prochain.

Quels sont les derniers sujets de spécialité (et leurs corrigés) ?

Les sujets des dernières épreuves de spécialité du bac en date sont très nombreux puisqu'au total, les quelque 520 000 candidats au baccalauréat cette année avaient le choix parmi 12 matières, elles-mêmes divisées en plusieurs sujets. Voici les sujets 2023 des centres étrangers, mais aussi les sujets et corrigés de la précédente édition de l'épreuve :

Les épreuves de spécialité, dont le passage a été concrétisé pour la première fois lors du bac 2022, consiste en une nouveauté de douze épreuves, une par enseignement de spécialité. Elles ont été introduites par la réforme du bac qui a supprimé les filières S, ES et L au lycée. Les candidats sont évalués sur deux matières qu'ils ont choisi d'étudier pendant leur année de première et celle de terminale. Les épreuves de spécialité ont normalement lieu au mois de mars.

Cette courte session d'épreuves de spécialité ne représente que la première moitié des examens qui composent le bac. Les candidats doivent en effet ensuite reprendre le chemin des cours et des révisions pour préparer les épreuves de philosophie et du grand oral prévues entre la mi-juin et la toute fin juin. Lors de la deuxième quinzaine de juin, les lycéens de première se frottent quant à eux aux épreuves écrite et orale de français.

Pour rappel les épreuves de spécialité comme les épreuves finales du bac représentent 60% de la note finale. Pour les 40% restant, correspondant au "socle commun" de connaissances, les jeux de chaque candidat sont déjà faits puisqu'il s'agit d'une évaluation en contrôle continu (les anciennes E3C ou "épreuves communes de contrôle continu").

Les candidats ont entre trois et quatre heures pour composer sur chaque épreuve de spécialité, mais, une fois n'est pas coutume, le déroulé et le contenu des examens sont propres à chaque matière. Pour toutes les épreuves écrites et selon l'enseignement évalué, les candidats doivent répondre à des questions, résoudre des problèmes, effectuer divers exercices ou encore rédiger des dissertations.

Concrètement, les sujets soumettent plusieurs questions ou plusieurs exercices au candidat et celui-ci doit choisir de répondre ou de réaliser un certain nombre d'entre eux. Attention, car quelques matières prévoient des exercices obligatoires pour tous les candidats et d'autres facultatifs.

La plupart des spécialités sont évaluées sur une seule épreuve écrite mais certaines matières, notamment scientifiques, comptent un examen pratique qui se déroule quelques jours après l'épreuve terminale selon les calendriers de chaque lycée. Pour ces examens pratiques, les candidats doivent piocher un thème au hasard parmi ceux proposés et montrer leur maîtrise du sujet et/ou leurs compétences pratiques devant un jury de professeurs.

L'épreuve de spécialité Arts compte quant à elle une épreuve orale qui est organisée dans les mêmes conditions que les épreuves scientifiques pratiques. Retrouvez le détail du déroulé de chaque épreuve dans nos papiers dédiés aux douze enseignements de spécialité listés plus haut.

Elément important : les notes des épreuves finales de spécialité figurent bien dans le dossier de candidature Parcoursup (la plateforme d'admission post-baccalauréat). L'an dernier, cela n'avait pas été le cas. Lesdites épreuves avaient en effet eu lieu trop tardivement pour cela. A la place avaient été prises en compte les notes de contrôle continu de ces mêmes spécialités des candidats Parcoursup, obtenues en Première et lors des deux premiers trimestres de terminale.