"Sujet du bac de physique chimie 2023 : les sujets de spécialité, jour 2 !"

Deuxième jour d'épreuves de spécialités pour le bac 2023 ce mardi 21 mars. Une nouvelle salve de sujets de physique-chimie sera dévoilée dans l'après-midi. Découvrez les sujets et les corrigés d'hier et les sujets encore probables...

[Mis à jour le 21 mars 2023 à 10h47] L'épreuve du bac de physique-chimie entre dans son deuxième acte ce mardi 21 mars 2023. Alors qu'une première salve de sujets a été dévoilée hier pour un premier groupe de lycéens, une seconde série d'épreuve est programmée à partir de 14h pour cette épreuve de spécialité passée dorénavant en anticipé, dès le mois de mars.

La physique-chimie, si elle fait partie des spécialités majeures chez les 536 000 candidats au baccalauréat cette année n'en est pas moins l'une des plus ardues. Dans les sujets dévoilés hier, trois exercices ont été proposés aux candidats du bac général.

Le premier sujet invitait les candidats à étudier la lunette astronomique de Huygens et notamment à comparer ses observations de Saturne et de ses anneaux à celles de Galilée. Venait ensuite l'étude du mouvement du satellite Titan, toujours à partir des observations de Huygens.

Le deuxième exercice de l'épreuve de physique-chimie portait quant à lui sur l'étude de l'arôme de banane, avec comparaison de plusieurs protocoles permettant de synthétiser en laboratoire cette espèce chimique, mais aussi de déterminer quelle synthèse est la plus éco-responsable.

Un troisième exercice affichait pour objectif d'étudier un sachet de médicament contenant de l'acide acétylsalicylique, le nom scientifique de l'aspirine, bien connu depuis le début du XXe siècle comme principe actif analgésique (antidouleur) et antipyrétique (contre la fièvre). Découvrez le détail des sujets et des corrigés de physique-chimie, pour le bac général et pour les bac technologiques, ci-dessous.

Quels sont les sujets probables de la spécialité physique-chimie en 2023 ?

Les sujets de l'épreuve de spécialité physique-chimie peuvent concerner l'un des quatre grands thèmes abordés dans le programme de Terminale : "constitution et transformation de la matière", "mouvement et interactions", "l'énergie : conversions et transfert" ou "ondes et signaux". S'il est conseillé d'éviter les impasses lors des révisions, le site spécialisé Digischool, qui a travaillé en collaboration avec des professeurs, estime que le sujet de physique-chimie en 2023 pourrait mettre l'accent sur :

La modélisation des transformations acide-base par des transferts d'ion hydrogène

L'analyse d'un système chimique par des méthodes physiques et chimiques

La description d'un mouvement

Le lien d'actions appliquées à un système à son mouvement

La dynamique d'un système électrique

Les premiers sujets dévoilés lundi 20 mars confirment un certain nombre de ces pronostics. Les autres thématiques seront-elles abordées ce mardi ? Il ne faut pas écarter les autres possibilités de sujets comme les évolutions et sens d'évolution des systèmes (oxydant-réducteur ou acide-base), les phénomènes ondulatoires ou encore le chapitre images et lumière. Tous les sujets listés par le ministère de l'Education nationale peuvent en effet tomber le jour de l'épreuve.

Les épreuves du bac dans les lycées français à l'étranger ou en Polynésie française, passées quelques jours avant celles de France métropolitaine, peuvent livrer d'autres indices sur la spécialité physique-chimie.

Les sujets de physique-chimie du bac 2023 à l'étranger :

Les sujets de physique-chimie du bac 2023 en Polynésie française :

N'oubliez pas qu'en plus des cours, certaines notions spécifiques ou en lien avec plusieurs chapitres sont indispensables, de mêmes que des formules, des réactions physiques ou chimiques, etc. De même que les méthodologies pour démontrer un raisonnement scientifique. D'ailleurs, il est conseillé de toujours rédiger les formules littérales avant de dérouler son calcul, c'est un détail de présentation qui peut faire gagner des points facilement.

Une épreuve de 3h30, avant les travaux pratiques !

L'organisation de l'épreuve de physique-chimie, comme le reste des épreuves de spécialité anticipées dès le mois de mars, est une première, puisque depuis la réforme du baccalauréat entamée en 2018, jamais le bac nouvelle formule n'avait encore été pleinement organisé, Covid oblige.

Lundi 20 mars comme mardi 21 mars 2023, les candidats ont 3h30, de 14h à 17h30, pour répondre à toutes les questions. Pour la spécialité physique-chimie, l'épreuve écrite n'est que la première partie de l'examen, la seconde est une épreuve pratique organisée entre le 23 et le 31 mars.

Mais l'examen sur table représente 80% de la note finale en physique-chimie, laquelle compte coefficient 16 dans la moyenne du bac. Et pour cette épreuve, plusieurs notions doivent être mobilisées dans chacun des trois exercices indépendants les uns des autres.

Après l'épreuve écrite de physique-chimie des 20 et 21 mars, l'épreuve pratique, elle, durera une heure et se tiendra pour tous les candidats entre le 28 et le 31 mars selon les horaires de la convocation. Du côté du sujet, pas d'exercices commun à tous les candidats mais un certain nombre de situations d'évaluation parmi celles disponibles sur la banque nationale de sujets de l'Education nationale. Le ministère précise toutefois quelques manipulations scientifiques sur lesquelles les candidats ne peuvent pas être évalués :

Réaliser une pile et un circuit électrique intégrant un électrolyseur

Utiliser un dispositif permettant d'étudier la poussée d'Archimède

Mesurer une pression et une vitesse d'écoulement dans un gaz et dans un liquide

Suivre l'évolution de la température d'un système

Utiliser une cellule photovoltaïque

Mettre en œuvre un dispositif permettant d'étudier l'effet Doppler en acoustique

Au moment de l'examen, le candidat tire au sort une situation d'évaluation "parmi un sous-ensemble, renouvelé par demi-journée, d'au moins deux situations d'évaluation à dominante physique et deux situations d'évaluation à dominante chimie", selon le ministère. Il a ensuite une heure pour réaliser les manipulations demandées.

Si les épreuves de spécialités se tiennent plusieurs mois avant les épreuves écrites de philosophie, de français ou le grand oral, les résultats seront publiés au même moment pour tous les examens du baccalauréat, soit le mardi 4 juillet 2023. Pour rappel, l'examen de physique-chimie étant composé de deux parties, la note finale est obtenue en multipliant par 0,8 la note de l'épreuve écrite et par 0,2 celle de l'épreuve pratique.