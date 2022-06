"Sujet du bac de philo : sujets probables et thèmes déjà tombés cette année"

BAC PHILO 2022. L'épreuve de philosophie du bac 2022 a lieu mi-juin. Consultez les sujets tombés en Amérique du Nord en mai, mais aussi ceux pressentis par les professeurs pour l'épreuve en France métropolitaine. Retrouvez aussi dans cette page des conseils spécial épreuve de "philo".

[Mis à jour le 13 juin à 15h25] Mercredi 15 juin à 8 heures, c'est philo pendant quatre heures pour les candidats au bac général et technologique, que l'on choisisse la dissertation ou le commentaire de texte. Dans les lycées français d'Amérique du Nord, l'épreuve de philosophie du bac 2022 a déjà eu lieu fin mai. L'occasion pour les candidats au bac de France métropolitaine d'avoir une idée des questions philosophiques qui pourraient être abordées, mais aussi de s'entraîner en "conditions réelles" à rédiger une dissertation ou une étude de texte.

Un jeu des pronostics se tient aussi chaque année pour essayer de deviner sur quels thèmes les candidats pourraient être évalués pendant l'épreuve. Des enseignants des disciplines concernées se prêtent au challenge, en se basant à la fois sur les thématiques de la précédente édition, mais aussi les tendances et l'actualité. Consultez les sujets probables de philo de cette édition. Attention, il s'agit de probabilités et non de garanties. Il est ainsi conseillé aux candidats de posséder des notions sur chacun des thèmes au programme de philosophie. Retrouvez également dans cette page nos conseils pour réussir l'épreuve de philosophie. Ils pourraient bien vous être utiles, quel que soit le sujet à traiter sur votre copie...

Quand a lieu l'épreuve de philosophie ?

L'épreuve de philosophie avait pour habitude de lancer les hostilités du baccalauréat en étant la première épreuve à passer. Depuis la réforme du bac, la donne a changé et cet honneur revient aux épreuves de spécialité, qui ont cette année été fixées du 11 au 13 mai. Les candidats du bac 2022 sont évalués en philosophie lors de la deuxième vague d'épreuves finales, le mercredi 15 juin de 8h à 12h.

Dans les centres d'examens d'Amérique du Nord, les candidats du bac 2022 ont passé l'épreuve de philosophie le 24 mai et ont eu quatre heures pour noircir leur copie. Ils ont eu le choix de traiter un des deux sujets de dissertation ou un extrait de texte de Montaigne. Conscience, nature, temps et réalité étaient au programme de l'épreuve.

Sujet 1 : La conscience fait-elle obstacle au bonheur ?

Sujet 2 : La technique permet-elle de ne plus avoir peur de la nature ?

Sujet 3 : Expliquer l'extrait de texte suivant tiré de l'œuvre Les Essais, livre II, de Montaigne. Le texte porte sur la notion du temps, de la réalité et de la nature.

"Mais qu'est-ce donc qui est véritablement ? Ce qui est éternel, c'est-à-dire ce qui n'a jamais eu de naissance, ni n'aura jamais de fin, et à quoi le temps n'apporte jamais aucune mutation. Car c'est chose mobile que le temps, et qui apparaît comme en ombre, avec la matière coulante et fluente toujours, sans jamais demeurer stable ni permanente, à qui appartiennent ces mots "avant" et "après", et "a été" ou "sera". Lesquels tout de prime abord montrent à l'évidence que ce n'est pas chose qui soit, car ce serait grande sottise et fausseté toute apparente que de dire que cela soit qui n'est pas encore en être, ou qui déjà a cessé d'être. Et quant à ces mots de "présent", d'"instant", de "maintenant" par lesquels il semble que principalement nous soutenons et fondons l'intelligence du temps, dès que la raison le découvre, elle le détruit tout sur-le-champ, car elle le fend incontinent1 et le partage en futur et en passé, comme le voulant voir nécessairement départi2 en deux. Autant en advient-il à la nature qui est mesurée comme au temps qui la mesure, car il n'y a non plus en elle rien qui demeure, ni qui soit subsistant, mais toutes choses y sont ou nées, ou naissantes, ou mourantes."

Sur les 17 thèmes qui composent le programme du philosophie, difficile de prédire ceux qui tomberont le jour de l'épreuve. Pour s'assurer une note correcte à l'examen le mieux est de maîtriser les notions essentielles pour chaque sujet, mais même les professeurs de philosophie s'accordent à dire qu'il est utile de prioriser certains sujets à d'autres. Certains se prêtent également au jeu des pronostics et dressent la liste des sujets les plus susceptibles d'être évalués. Selon la plateforme digiSchool en partenariat avec RTL sept sujets ont de fortes chances de tomber le jour J :

La liberté

La vérité

Le bonheur

La technique

La conscience

Le devoir

La nature.

Une liste qui corrobore les prédictions de Caroline Verleyen et Charlotte Noirot-Nérin, professeures agrégées de philosophie interrogées par Annabac. Les enseignantes ont simplement ajouté la science aux sujets probables, plus que ceux de la vérité, du bonheur et de la technique. Les deux professeurs expliquent que les sujets de philosophie portent toujours sur un thème principal et sont liés à une autre notion secondaire. Selon elles, pour les sujets mineurs quatre notions pourraient être préférées : l'art, l'État, le temps et le langage.

Pour terminer avec le classement de digiSchool, les professeurs interrogés estiment que le la justice, la science, le temps, l'État et la raison, sont des sujets tièdes moins susceptibles de tomber et classent la religion, le langage, le travail et l'inconscient parmi les sujets froids. Les candidats doivent garder à l'esprit qu'il ne s'agit que de suppositions et qu'une surprise reste possible le jour de l'examen.

Les connaissances philosophiques ont leur importance pour réussir l'épreuve du baccalauréat car elles permettent d'avoir de la matière pour répondre au sujet. Mais, étaler ses savoirs sur la copie ne suffit pas pour obtenir une bonne note. L'examen permet surtout d'évaluer le candidat sur sa capacité à articuler des concepts entre eux et à rédiger un argumentaire. Aussi il faut associer ses connaissances (qu'elles soient issues du cours ou de références personnelles), sa réflexion et sa rédaction pour rendre une bonne copie en philosophie. Pour maitriser l'exercice, il faut le pratiquer. L'un des meilleurs conseils à donner aux candidats du bac est donc de s'entraîner sur des annales ou des sujets tombés lors des précédentes sessions.

Les professeurs attirent souvent l'attention des lycéens sur la rédaction de l'introduction, un point crucial dans toutes les dissertations. Plusieurs méthodologies existent mais toutes insistent sur ces points :

Une accroche percutante qui annonce le sujet et donne envie de lire la copie

La définition des termes pour prouver en quelques lignes que le sujet est compris et la réponse pertinente

L'énoncé de la problématique et l'annonce du plan pour suivre le cheminement de la réflexion.

La conclusion d'une dissertation a aussi toute son importance car elle est le clou du spectacle, elle doit rappeler le questionnement d'origine, résumé les arguments de la pensée et apporter une réponse claire, le tout avec un ton dynamique. Le petit plus est toujours d'ouvrir le sujet à une autre réflexion en posant une question au lecteur.

Malgré la réforme du bac, l'épreuve de philosophie a gardé sa formule traditionnelle. Les candidats auront donc quatre heures pour noircir leur copie lors de l'examen écrit de philosophie. Trois sujets seront proposés : deux de dissertation et un portant sur une étude de texte. Les candidats qui opteront pour une dissertation n'auront pour sujet qu'une simple question à laquelle ils devront répondre par un argumentaire détaillé et justifié par des références et connaissances personnelles. Pour l'étude de texte, les candidats devront rendre compte du sens et de la portée philosophique d'un texte signé d'un auteur présent au programme de philosophie. Attention au plus grand piège de cet exercice, considéré par certains comme plus simple que la dissertation : paraphraser le propos du texte ne suffira pas à réussir l'épreuve.

Y a-t-il une épreuve orale de philosophie ?

Lors de la session d'examens, les candidats ne passent qu'une seule épreuve de philo et elle est écrite. La seule épreuve orale de philosophie est celle organisée pendant la session de rattrapage pour les candidats à qui il manque quelques points pour obtenir la moyenne au bac. Les lycéens admis aux oraux de rattrapage sont ceux ayant obtenu une moyenne comprise entre 8 et 9,99 lors des épreuves obligatoires du bac. Pour le 15 juin, jour de l'examen de philo, il faudra se munir de sa plus belle plume pour rédiger sa dissertation ou son commentaire de texte car avoir du bagout ne sera pas utile.

Pour l'épreuve orale de contrôle de philosophie, le sujet de l'examen n'est pas un secret : le candidat sera interrogé sur l'œuvre philosophique qu'il a étudié dans l'année. Une note rédigée par le chef d'établissement dont est issu le candidat qui précise les chapitres ou les passages étudiés ainsi que les questions associées sera remise à l'examinateur. Le lycéen sera ensuite évalué sur un de ces extraits choisi par l'examinateur. Il disposera de vingt minutes pour préparer son exposé : une explication et une analyse de la portée philosophique du texte et éventuellement une réponse à la question soulevée par l'extrait. L'exposé ne devra pas excéder dix minutes car les dix dernières minutes de l'oral seront réservées à un entretien entre l'examinateur et l'élève permettant de compléter ou développer la réponse du candidat ou pour aborder d'autres sujets du programme de philosophie. Si l'épreuve orale de contrôle de philosophie dure quarante minutes, l'exposé oral du candidat ne dure lui que 20 minutes au total.

Les connaissances attendues lors de l'épreuve orale sont les mêmes que celles demandées pendant l'examen écrit. Le format oral, réservé à l'épreuve de rattrapage de philosophie, "permet au candidat, sur la base de l'explication qu'il a d'abord proposée, de manifester ses connaissances et ses capacités de réflexion, précisément articulées à la lecture et à l'étude de l'œuvre et des thématiques qui lui ont été associées au cours de l'année", explique le ministère.

Quand seront connus les résultats de l'épreuve de philosophie du bac 2022 ?

Chaque année, les résultats des candidats au bac sont publiés en même temps et en 2022 ils tomberont le 5 juillet. Après l'épreuve de philosophie les lycéens de terminale devront patienter une vingtaine de jours avant de connaître leur note. Heureusement la publication des corrigés, généralement le jour J ou les jours suivant l'épreuve, permettra d'avoir une idée de la qualité du travail rendu et donc de la note obtenue. Vous pourrez retrouver les corrigés de l'épreuves dès leur publication sur Linternaute.com. A noter qu'en philosophie, le travail de l'argumentation est aussi, si ce n'est plus, important que la réponse en elle-même.