Bac 2022 : épreuves de spécialité, grand oral... Ce qu'on sait sur les dates des épreuves et des résultats

BAC 2022. Le 13 janvier, le ministre de l'Education a pointé l'éventualité de reporter les épreuves de spécialité du bac, qui comptent pour 32% du résultat. Où en est-on ? Quel est le calendrier des dates du baccalauréat 2022 ? Voici ce qu'on sait.

[Mis à jour le 17 janvier 2022 à 9h48] C'était le 13 janvier, à l'issue de la journée de grève enseignante massive contre le protocole sanitaire et la gestion de la crise du Covid par le gouvernement à l'école. Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a alors annoncé la chose suivante : il allait consulter les organisations représentatives, pour voir s'il était "opportun" de reporter ou non au mois de juin les épreuves de spécialité du baccalauréat, initialement prévues du 14 au 16 mars prochains. Or le calendrier actuel permet de transférer les notes de ces épreuves, qui comptent pour 32% du nouveau bac, à la plateforme Parcoursup.

Le dossier est sur la table, et la décision officielle attendue. Pour trancher, Jean-Michel Blanquer devrait consulter le Conseil national de la vie lycéenne en visio, mercredi 19 janvier. Si elles sont reportées, les épreuves de spécialité du bac pourraient l'être en juin, mais aussi en avril ou en mai. Quid des autres scénarii ? Le 14 janvier sur franceinfo, le ministre de l'Education a écarté l'hypothèse de la substitution de ces épreuves par du contrôle continu. Les autres plans B pourraient être de garder la meilleure note (entre celle de l'épreuve et la moyenne des bulletins) comme cela avait le cas pour l'épreuve de philosophie l'an passé ; de dédoubler le nombre de sujets..., etc.

Si les épreuves de spécialité étaient reportées en juin, la grosse difficulté serait que les professeurs de spécialité sont alors déjà pris par le Grand Oral. Dixit une source connaisseuse du dossier rapportée par le JDD, "Quand on regarde le calendrier de juin, on voit bien qu'on ne peut reporter ces épreuves qu'en remettant en cause le grand Oral. Le Snes [syndicat majoritaire chez les enseignants du second degré] essaie d'avoir la peau du nouveau bac. Jean-Michel Blanquer va devoir jouer serrer s'il veut sauver sa réforme sans sacrifier son avenir politique." Il faudra en tout cas que le ministre de l'Education transmette sa décision aux enseignants, lycéens et parents avant les vacances scolaires de février, qui débutent dès le 5 février en zone B.

Cap sur les épreuves du bac 2022

Les révisions du bac sont dans les esprits... En 2022, les épreuves finales du baccalauréat général et technologique ont lieu du mercredi 15 juin au vendredi 1er juillet, celles du baccalauréat professionnel entre le 23 mai et le 24 juin 2022. Comme précisé par le ministère de l'Education sur son site, "Le diplôme du baccalauréat est délivré, dans la voie générale et dans la voie technologique, au vu des résultats obtenus par le candidat, d'une part à des épreuves terminales qui représentent 60% de sa note globale, et d'autre part aux évaluations organisées pendant sa scolarité en classes de première et de terminale dans le cadre d'un contrôle continu qui représente 40% de sa note globale." Pour rappel concernant la précédente édition du bac, près de 94% des 732 800 candidats au baccalauréat 2021 ont décroché l'examen au terme de la première session de rattrapage. Un taux en légère baisse par rapport à 2020.

Dans cette page spéciale, consultez les dates des épreuves et des résultats, ainsi que les détails clés sur la communication des résultats et les épreuves de rattrapage !

Les dates des épreuves du baccalauréat général et technologique 2022 s'étalent en théorie entre le 14 mars et le 1er juillet 2022. Les épreuves qui portent sur les deux enseignements de spécialité ont a priori lieu du 14 au 16 mars, mais pourraient être reportées en juin. L'épreuve de philosophie a quant à elle lieu le 15 juin, et celle du grand oral, entre le 20 juin et le 1er juillet. Quant aux épreuves du baccalauréat professionnel, elles doivent avoir lieu entre le 23 mai et le 24 juin 2022.

► Consultez les horaires des épreuves de spécialité sur le site du ministère de l'Education

Comme précisé par le ministère dans leur communiqué du 30 septembre, "Les ministères ont souhaité assurer la cohérence et la complémentarité du calendrier des épreuves terminales du baccalauréat avec celui de la procédure Parcoursup, de manière à permettre aux équipes éducatives et aux élèves d'organiser de manière sereine le travail sur l'ensemble de l'année scolaire".

La date des résultats du baccalauréat général, technologique et professionnel 2022 est programmée à partir du mardi 5 juillet.

Il faudra bien entendu attendre la fin des prochaines épreuves du baccalauréat pour consulter le résultat du bac 2022. Pour le moment, c'est l'ensemble des résultats du bac 2021 qui est connu et publié, et ce depuis la mi-juillet 2021, résultat des épreuves de rattrapage compris. Utilisez notre moteur de recherche pour savoir qui a été admis dans l'académie de votre choix, que ce soit du premier coup ou au rattrapage. Comme chaque année, Linternaute a mis en place un dispositif spécial, comprenant également une carte (cf. ci-dessous) permettant de retrouver les résultats du bac par académie et par ville.

Attention ! Les noms des candidats ayant échoué à la première session ou étant soumis au rattrapage sont disponibles seulement à titre individuel. Chaque candidat doit expressément autoriser en début d'année la publication de son nom dans la liste des admis via un document signé, pour apparaître dans ces résultats. Les lycées d'appartenance de chaque candidat ne sont plus, eux non plus, rendus publics par le ministère depuis 2012.

Le résultat du bac technologique est consultable le même jour que les résultats du bac technologique et du bac professionnel, en centre d'affichage ou sur resultat.siec.education.fr . Lors de la précédente édition du baccalauréat, les élèves de ces filières ont pu prendre connaissance du verdict à la date du 6 juillet.

Chaque année, les résultats de l'examen du Bac Pro sont consultables dans le centre d'affichage indiqué par la convocation des élèves concernés, sur laquelle est également indiquée la date de publication des résultats. Ils ont aussi la possibilité de connaître gratuitement leurs résultats via internet sur resultat.siec.education.fr. Mais il leur faut de toute façon se rendre dans le centre de délibérations affichant les résultats pour récupérer le relevé de notes, à conserver. Les candidats au bac pro peuvent aussi avoir à aller chercher ce relevé de notes dans leur établissement de formation, si leur chef d'établissement le précise.

Les résultats des épreuves anticipées du bac de Français sont communiqués dans la première quinzaine de juillet. Leurs horaires de publication sont parfois donnés sur les sites des différentes académies. Les candidats peuvent consulter leur résultat en ligne sur le site de leur académie en se connectant avec leur identifiant personnel. Il reçoivent également leur relevé de notes par courrier quelques jours plus tard. Pour plus d'informations sur le bac de français cette année, retrouvez sur Linternaute.com notre page spéciale consacrée au bac de français.

Officiellement nommé "épreuves du second groupe", le processus de rattrapage est destiné à tous les candidats dont la moyenne est comprise entre 8 et 9,99/20 à l'issue de la première session du baccalauréat. Chaque candidat doit choisir deux épreuves à repasser pour récupérer un maximum de points, au même coefficient qu'à la mi-juin. Les élèves soumis à la session de rattrapage sont fixés dès le début de la semaine suivant les résultats du bac, les repêchages ayant lieu dans les jours suivant le résultat du 1er groupe. Les dates et horaires précis des oraux de rattrapage sont traditionnellement communiqués au candidat sur son lieu d'examen, après avoir choisi les matières à repasser.

Les oraux de rattrapage du baccalauréat 2022 se déroulent du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2022.

Les résultats du bac du second groupe (suite aux oraux de rattrapage) sont disponibles l'après-midi même du jour du passage des oraux.