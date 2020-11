Black Friday PC, Mac : des bons plans sur les ordinateurs dès à présent

ORDINATEURS - Le Black Friday 2020 n'a pas commencé, mais des rabais sur les PC et Mac sont déjà en ligne. Le point sur les meilleures promotions à saisir en ce mois de novembre 2020.

Des précisions sont attendues sur les enseignes qui participeront au Black Friday cette année et si les boutiques physiques pourront bien proposer des ordinateurs à prix réduits. Compte tenu de la crise sanitaire et du confinement, les commerces vendant du matériel informatique sont encore fermés. Mais comme chaque année, les géants de la vente en ligne, comme Amazon, la Fnac, Boulanger, Darty, CDiscount ou Rakuten notamment, vont proposer des rabais sur une sélection d'ordinateurs, en mettant en avant les promotions les plus significatives ou les articles les plus recherchés, comme les Mac Book, PC HP, Dell, Asus, Samsung... Il faut s'attendre durant ce Black Friday 2020, vendredi 27 novembre (sauf contre indication), à des réductions de prix sur des ordinateurs d'entrée de gamme, accessibles autour de 250 ou 300 euros, mais aussi à des réductions importantes sur les modèles les mieux équipés et aux performances les plus élevées. Certains PC habituellement vendus plus de 2000 euros vont bénéficier de rabais de plusieurs centaines d'euros.

S'acheter un ordinateur portable, un Mac d'Apple ou un ordinateur de bureau est souvent un acte qui nécessite réflexion, notamment sur le modèle que l'on peut s'offrir avec tel ou tel budget. Il est toujours préférable de bénéficier de promotions sur ce type de produits : cela tombe bien, le Black Friday 2020 approche et promet un certain nombre de bonnes affaires sur les PC. Le Black Friday 2020 a lieu à seulement quelques semaines de Noël, il constitue donc un événement intéressant alors que de nombreux Français songent aux cadeaux à déposer sous le sapin. Méfiance toutefois avant de vous précipiter et de valider vos achats en ligne : certains modèles vont être affichés avec des prix barrés qui ne correspondent pas aux prix réels, certaines plateformes de vente en ligne gonflant leur prix en novembre pour pouvoir afficher des réductions qui paraissent exceptionnelles durant le Black Friday. Adoptez le bon réflexe pour acheter un PC portable durant le Black Friday 2020 : comparez les prix en ligne des articles que vous avez sélectionnés !

Avant ce Black Friday 2020, quels sont les modèles de PC et de Mac d'Apple qui valent le coup ? Voici ceux que nous avons sélectionnés, afin d'effectuer une bonne affaire sans attendre la grande opération commerciale.

Notre best of

Le PC Dell XPS 13 9380 à 1399 euros chez Darty

L'ordinateur Honor MagicBook 14 à 599,90 euros chez Boulanger

Le PC Lenovo Yoga Slim à 799 euros à la Fnac

Acer Chromebook CB314-1HT-C7GS Ordinateur portable Tactile 14''HD (Intel Celeron, 4 Go de RAM, 64 Go eMMC, Intel UHD Graphics, Chrome OS) Clavier AZERTY Français 349,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Chromebook C423NA-EC0153 Laredoute 469,00 € Voir

Boulanger 469,00 € Voir

Chromebook Packard Bell CB314-002 Touch 319,00 € VOIR L'OFFRE sur Boulanger

PC Hybride Pavilion X360 14-dw0007nf Boulanger 899,00 € Voir

Laredoute 1029,99 € Voir

PC portable Msi GS66 Stealth 10SGS Fnac 3999,58 € Voir

Darty 3999,99 € Voir

PC Gamer Predator Helios 300 PH317-54-7677 Laredoute 1799,00 € Voir

Boulanger 2299,00 € 1799,00 € Voir

Ordinateur portable Asus S712FA-AU552T 1099,00 € VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Ordinateur portable Acer Aspire A317-52-35KN Noir 599,00 € VOIR L'OFFRE sur Boulanger

HP PC Portable 17-cd1082nf - 17-HD - i5 - RAM 8Go - Stockage 128Go SSD + 1To HDD - Windows 10 Amazon 1149,00 € 999,00 € Voir

Cdiscount 1123,50 € 1034,99 € Voir

Ordinateur Apple Macbook Pro 13 Touch Bar I5 2Ghz 16go 512 Gris Amazon 2129,00 € 1929,00 € Voir

Darty 2129,00 € 1929,99 € Voir

Laredoute 1929,00 € Voir

Boulanger 2129,00 € 1929,00 € Voir

Cdiscount 2129,00 € Voir

Ordinateur Apple Macbook Pro 13 Touch Bar I5 1.4Ghz 256 Gris Amazon 1389,00 € 1299,00 € Voir

Darty 1499,00 € 1299,99 € Voir

Boulanger 1499,00 € 1299,00 € Voir

Laredoute 1599,99 € Voir

Apple MacBook Pro Touch Bar 16" Retina Intel Core i9 8 coeurs de 9ème génération à 2.3 GHz 32 Go RAM 1 To SSD Radeon Pro 5500M 8 Go Gris Sidéral Sur-mesure 3824,49 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Unité centrale S01-aF0017nf Laredoute 449,00 € Voir

Boulanger 449,00 € Voir

Ordinateur tout-en-un V241DAK-WA103T Laredoute 799,00 € Voir

Boulanger 799,00 € Voir