Ce pack PS5 est LE vrai bon plan du Black Friday, il est en promo jusqu'à cette date seulement

Le Pack PS5 Fortnite Cobalt Star à prix cassé pour le Black Friday ce vendredi ! Profitez d'une remise exceptionnelle sur la console PS5 Slim avec des bonus exclusifs pour Fortnite.

Le Black Friday 2024 réserve une surprise de taille aux gamers : Sony propose un pack spécial PS5 Slim en édition limitée à un prix défiant toute concurrence. Que vous soyez fan de Fortnite ou simplement en quête de la console next-gen, ce bundle est l'offre immanquable de cette fin d'année.

Nommé "Pack PS5 Fortnite Cobalt Star", il inclut la dernière PS5 Slim 100% digitale au design compact et léger. Plus de PS5 massive, place à une console élégante qui trouvera facilement sa place dans votre salon. Malgré sa taille réduite, ses performances restent identiques pour une expérience de jeu immersive et fluide en 4K. Cerise sur le gâteau, Sony inclut une Station de recharge pour vos DualSense. Oubliez les câbles, rechargez deux manettes en les glissant sur la station. Vos manettes DualSense seront toujours prêtes pour de longues parties.

Console Sony Ps5 Standard + Jeu Fortnite Neuf à partir de 457,03 € Rue du Commerce 457,03 € Voir

Rakuten 459,99 € Voir

Electro Dépôt 473,97 € Voir

Amazon 549,99 € 474,99 € Voir

Cdiscount 549,00 € 474,00 € Voir

Fnac 474,75 € Voir

Micromania 474,99 € Voir

Pixmania 489,43 € Voir

Darty 587,99 € Voir

À 474,99€, le Pack PS5 Fortnite Cobalt Star serait déjà une superbe offre. Mais pour le Black Friday, Sony voit les choses en grand : le pack est aussi disponible avec la console en version Digital Edition, à 100 euros de moins soit à 374,99. Là aussi, c'est 75 euros de moins que les prix jusque-là pratiqués par Sony !

Console Sony Ps5 Digitale Fortnite Neuf à partir de 364,99 € Rakuten 364,99 € Voir

Electro Dépôt 373,97 € Voir

Amazon 449,99 € 374,99 € Voir

Cdiscount 474,00 € 374,00 € Voir

Fnac 374,75 € Voir

Micromania 374,99 € Voir

Pixmania 385,75 € Voir

Darty 423,89 € Voir

Le point fort du pack en Digital Edition comme en Standard Edition est son contenu dédié à Fortnite qui comblera les fans du célèbre battle royale. Outre la console, vous aurez un code pour débloquer des cosmétiques exclusifs. Arborez la tenue Ninja de Cobalt (aussi en version LEGO®), semez le chaos avec la pioche Lame inversée indigo, brillez avec l'Accessoire de dos Shuriken de Cobalt. Ce n'est pas fini ! Le pack offre 1000 V-Bucks, la monnaie de Fortnite, pour votre shopping en jeu. Complétez votre skin avec le Revêtement Rayures de neige érodées, la Batterie Chute de Cobalt, ou obtenez les items en édition limitée tels que le Turbo Krackle or, les Roues Disco dorées et la Traînée Stella or. De quoi vous démarquer au combat !

Mais attention ! Disponible chez tous les revendeurs depuis le 22 novembre, le deal s'achève le 12 décembre à 23h59. Ne tardez pas, les stocks partiront vite. À ce prix, c'est le cadeau idéal pour Noël, pour vous ou un proche.