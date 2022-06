"Résultats Parcoursup 2022 : que faire ? Liste d'attente, refus, délais de réponse... Nos conseils"

Comment connaître ma probabilité d'être reçu sur liste d'attente ?

Sur la fiche détaillée de la formation, de nombreux critères sont à votre disposition : nombre de places proposées en 2021 ; nombre de candidats ayant postulé en 2021 et en 2020 ; nombre d'admis en 2021 ; le rang du dernier appelé en 2021 ou encore taux d'accès (nombre de candidats qui ont ou auraient reçu une réponse positive en 2021). Vous pouvez ensuite faire le comparatif de ces données avec votre rang à vous. Cela vous donne une vision plus claire de vos chances d'être admis ou non, et donc de l'utilité de maintenir ou non tel ou tel vœu. En tout cas, être sur liste d'attente ne vous garantit pas que vous obtiendrez une place dans la formation demandée.