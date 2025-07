Rattrapage du bac 2025 : la date des épreuves et les conseils pour gagner un maximum de points

Certains candidats au bac 2025 découvriront avec la publication des résultats, le vendredi 4 juillet, qu'il devront passer les épreuves de rattrapage du bac pour tenter de décrocher le diplôme. Comment se préparer aux oraux ?

Les candidats au bac 2025 prendront connaissance de leurs résultats ce vendredi 4 juillet. Si la plupart se réjouiront d'avoir décroché le diplôme et d'être officiellement en vacances d'été, d'autres devront se préparer à passer une ultime épreuve : celles des rattrapages. Si la nouvelle peut être démoralisante, elle doit être vue comme une seconde chance d'obtenir le bac et de poursuivre des études supérieures l'année prochaine.

Tous les candidats n'ayant pas obtenu la moyenne de 10/20 au bac, mais ayant eu des résultats supérieurs à 8/20 auront l'occasion de passer deux nouvelles épreuves pour tenter de récupérer les points manquants. Ils devront s'inscrire aux épreuves de rattrapage après avoir pris connaissance de leurs résultats, soit le vendredi 4 juillet, auprès de l'établissement où ils ont pu consulter leurs notes. Ils pourront cependant prendre le temps de choisir quelles épreuves repasser entre la philosophie, le grand oral et les deux épreuves de spécialité.

A quelles dates et comment se déroulent les épreuves de rattrapage du bac ?

Aussitôt que les candidats auront appris qu'ils doivent passer les épreuves de rattrapage, ils devront remettre le nez dans les fiches de révisions et passer l'examen. Les rattrapages se déroulent entre le lundi 7 et le mercredi 9 juillet. Chaque candidat devant passer par cette étape recevra une convocation précisant sa date et son heure de passage lors de son inscription auprès du centre d'examen.

► En série générale et technologique, les candidats aux rattrapages du bac passeront 40 minutes en salle d'examen et seront notés sur un oral. Ils auront 20 minutes pour préparer leur exposé sur le thème choisi par le jury en lien avec l'enseignement évalué. Ils devront ensuite s'exprimer pendant 10 minutes et échangeront avec le jury sur le même sujet, un autre ou le projet professionnel de l'élève pendant 10 minutes.

► En série professionnelle, les épreuves de rattrapage se composent de deux oraux de 30 minutes chacun. Lors du premier oral, le candidat est questionné sur ses connaissances sur la discipline de son choix entre mathématiques, physique-chimie, économie-droit et économie-gestion. Pour le deuxième oral, le candidat est interrogé sur le français ou l'histoire-géographie-enseignement moral et civique. Les deux oraux, notés sur 10, forment une note sur 20 prise en compte dans les résultats finaux.

Comment gagner des points au rattrapage du bac ?

Pour ces épreuves de rattrapage, les candidats ont la liberté de choisir les deux matières sur lesquelles ils veulent être réévalués. C'est un choix stratégique puisque l'objectif est d'obtenir le maximum de points, notamment en fonction des coefficients de chaque matière et des notes obtenues lors de la première session. Il est généralement conseillé d'opter pour une épreuve où la note est mauvaise afin d'optimiser les chances de faire mieux. Par exemple, un candidat qui choisirait de repasser une épreuve de spécialité coefficient 16 et obtiendrait 13/20 au rattrapage au lieu de 8/20 gagnerait 80 points (5x16). Pour rappel la philosophie compte coefficient 8 en filière générale et 4 en filière technologique et le grand oral vaut coefficient 10.

Le choix des épreuves de rattrapage doit aussi se faire en fonction des matières maitrisées par les candidats : mieux vaut choisir une épreuve avec un coefficient moins élevé, mais dans laquelle on est sur de pouvoir gagner plusieurs points.

Cette année les candidats aux épreuves de rattrapage ont la chance d'avoir un week-end pour se préparer avant de se retrouver devant le jury. Lors des précédentes sessions du bac, les rattrapages se tenaient dès le lendemain de la publication des résultats. Le week-end peut donc être mis à profit pour réviser une dernière, mais il est trop tard pour apprendre tous les cours. Il faut donc optimiser les révisions, se concentrer sur des fiches récapitulatives ou les annales du bac.

Il est également recommandé de s'entraîner à l'oral, car l'aisance dans l'expression est valorisée durant les rattrapages. Pour la préparation de l'oral, mieux vaut ne pas rédiger tout son argumentaire au brouillon : il n'y a pas assez de temps et cela rigidifie l'oral du candidat qui lit son sujet au lieu de faire un exposé. Mieux vaut se contenter de rédiger les grandes lignes du plan et les mots clés pour avoir un fil conducteur lors de l'oral.

Où trouver les résultats des rattrapages du bac ?

Les résultats des épreuves de rattrapage du bac sont fournies aux candidats à l'issue de l'examen pour les membres du jury, ce qui permet à chacun de savoir s'il a récupéré suffisamment de points pour être bachelier. Les résultats sont communiqués au rectorat au cours de la journée ou le lendemain au plus tard, et consultables en ligne notamment sur Lintenaute.com grâce à notre moteur de recherche.