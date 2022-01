Épreuves de spécialités du bac : un report ? Comment ça va se passer en 2022 ?

Vers un report des épreuves de spécialités du bac 2022 ? Jean-Michel Blanquer doit s'exprimer, vendredi 28 janvier 2022, pour annoncer la décision de l'Education nationale sur le sujet alors que les syndicats demandent à ce que ces examens soient repoussés.

Décidément, le nouveau bac ne cesse de connaître des remous. Perturbé depuis son instauration par la crise sanitaire du Covid-19, il devrait, une nouvelle fois en 2022, ne pas être organisé comme initialement prévu. En effet, Jean-Michel Blanquer doit s'exprimer, vendredi 28 janvier 2022, pour fixer les règles des épreuves de spécialités du baccalauréat, prévues mi-mars. Le ministre de l'Education nationale pourrait annoncer un report. Depuis plusieurs jours, une concertation est menée avec toutes les parties prenantes pour évoquer le sujet. Ce vendredi, Jean-Michel Blanquer a une nouvelle fois reçu les partenaires sociaux, les associations de parents d'élèves et le Conseil national de la vie lycéenne. Il annoncera sa décision en milieu d'après-midi.

Alors que l'épidémie de Covid-19 continue de perturber l'année scolaire bien que les lycées soient restés ouverts, le locataire de la rue de Grenelle est mis sous pression sur les modalités d'organisation de ces épreuves qui comptent pour 32 % dans la note finale du bac. Dans un communiqué, le ministère annonce que Jean-Michel Blanquer prendra la parole vendredi en milieu d'après-midi pour officialiser les décisions prises et annoncer, éventuellement, le nouveau calendrier décrété. "Toutes les organisations syndicales demandent le report des épreuves" avait lancé sur Franceinfo, jeudi, Sophie Vénétitay, secrétaire générale du syndicat Snes-FSU.

Selon le calendrier initial de l'année scolaire donné par l'Education nationale, les épreuves de spécialité du baccalauréat doivent normalement se dérouler du lundi 14 au mercredi 16 mars 2022. Mais un report est demandé par les organisations syndicales, en mai ou en juin. "La boussole, c'est l'intérêt des élèves. La question, c'est d'arbitrer entre mars, mai et juin. Mars, c'est ce qui était prévu et ça permet aux élèves d'avoir deux points forts : d'avoir une note qui compte dans Parcoursup. Ce qui disent mai ou juin ont des arguments forts. Ils disent que la crise sanitaire a causé des retards chez les élèves, qu'il est bon de leur laisser du temps. On va peut-être aussi faire des aménagements autour de l'épreuve telle qu'elle sera", avait expliqué Jean-Michel Blanquer au micro de BFMTV/RMC, mercredi 26 janvier.

Qu'est-ce que les épreuves de spécialités ?

Depuis la réforme du Bac, les filières S, ES et L n'existent plus au lycée. Et le baccalauréat, ce n'est plus uniquement des épreuves écrites dans toutes les matières concentrées sur une semaine en fin d'année. Désormais, le contrôle continu est pris en compte à hauteur de 40% de la note finale et diverses épreuves (Français, enseignements de spécialités, philosophie et grand oral) permettent de compléter l'évaluation de fin de lycée.

Les épreuves de spécialités correspondent au choix de trois spécialités réalisé par chaque lycéen en première. En terminale, il n'en conserve plus que deux et passe des épreuves écrites sur celles-ci avant la fin de l'année. Les résultats ont une importance non-négligeable. Coefficientées 16 chacune, elles correspondent à 32% de la note finale.

Au moment de choisir leurs spécialités, les élèves ont le choix entre : arts ; histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ; humanité, littérature, philosophie ; littérature et langues et cultures de l'Antiquité ; Langues, littératures et cultures étrangères et régionales ; mathématiques ; numérique et sciences informatiques ; physique-chimie ; sciences économiques et sociales ; sciences de l'ingénieur ; sciences de la vie et de la terre.