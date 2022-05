"Sujet de Bac spécialité histoire-géographie : les premiers sujets attendus ce mercredi"

EPREUVE HISTOIRE-GEO. Les candidats se frotteront à l'épreuve de spécialité histoire-géographie du bac 2022 ce mercredi ou ce jeudi. Le secret sur le contenu des sujets sera levé dès demain mais d'ici là les lycéens poursuivent leurs révisions.

Quels seront les sujets de l'épreuve de spécialité d'histoire-géographie ? Les candidats du bac qui s'apprêtent à passer l'épreuve entre demain et le jeudi 12 mais sont impatients d'avoir la réponse à leur question. Mais il faudra attendre au moins mercredi après-midi, peu après le début officiel de l'épreuve pour connaître le contenu de l'examen. D'ici là, les candidats ne peuvent s'appuyer que sur les précisions du ministère, les sujets tombés en Polynésie et ceux des années précédentes pour avoir une idée de ce à quoi s'attendre le jour J. Si les thèmes et les sujets de l'épreuve resteront inconnus jusqu'au bout, les candidats connaissent déjà la forme que prendra l'examen d'histoire-géographie et surtout ils savent qu'ils auront le choix parmi les sujets. Deux sujets de dissertation et un troisième sur une étude de documents seront proposés aux candidats qui ne devront en réaliser qu'un. Une formule conforme aux aménagements annoncés par le ministère de l'Education nationale et confirmée par les sujets tombés en Polynésie française. Pour ce qui est des thèmes susceptibles de tomber, Linternaute.com rapporte les pistes et les sujets à privilégier pendant les révisions même celles de dernières minutes.

Quels sont les sujets possibles pour l'épreuve de spécialité d'histoire-géo ?

Difficile de faire des pronostics sur les thèmes du programme d'histoire-géographie susceptibles de tomber le jour de l'épreuve ou d'avoir une idée du type de problématique proposée pour les sujets de dissertations ou l'étude de texte. Les candidats du bac peuvent toutefois prendre connaissance du sujets tombés la semaine dernière en Polynésie française et listés plus bas dans cet article ou ceux du bac 2021. Les lycéens avaient dû répondre aux questions "Quelles sont les finalités de la valorisation du patrimoine en France ?", "Le cyberespace : quelles réalités et quels défis ?", "Comment construire et protéger la connaissance ?", disserter sur "la gestion de la question environnementale par les acteurs états-uniens à différentes échelles" ou se pencher sur les différentes formes de guerres ou les menaces sur le patrimoine dans le monde grâce à un corpus de document.

Malgré les interrogations sur les sujets de l'épreuve, les candidats du bac peuvent éliminer deux des six thèmes qui composent le programme d'histoire-géographie. Grâce à la nouvelle classification du ministère de l'Education nationale, certains sujets ne sont évalués que lors des années paires, d'autres uniquement pendant les bacs des années impaires et les thèmes principaux restent des sujets possibles pour toutes les sessions du bac. En 2022, les lycéens doivent donc concentrer leurs révisons sur ces quatre thèmes :

" De nouveaux espaces de conquête"

De nouveaux espaces de conquête" " Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution"

Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution" " Histoire et mémoires"

Histoire et mémoires" "L'environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire"

S'ils peuvent être légèrement écartés, il est toutefois déconseillé de faire entièrement l'impasse sur les deux derniers thèmes du programme car certains sujets étant transversaux quelques connaissances pourraient aider les candidats une fois devant leur copie.

Quels sont les sujets d'histoire-géo du bac 2022 tombés en Polynésie française ?

En Polynésie française, l'épreuve de spécialité histoire-géographie a eu lieu avec une semaine d'avance par rapport au calendrier des examens métropolitain. Deux sujets ont été distribués aux candidats, une précaution souvent prise pour éviter les tricheries, et chaque copie proposait aux lycéens deux dissertation et une étude de document, chacune sur des thèmes différents du programme d'histoire géographie. Sur les trois exercices, un seul devait être réalisé par les candidats.

Sujet 1 :

Dissertation : Les Etats et la maîtrise des mers et des océans : enjeux, compétition et coopération.

Dissertation : Les politiques étatsuniennes à différentes échelles, depuis le XIXe siècle, reflètent-elles les grands enjeux environnementaux ?

Etude de documents : La pensée clausewitzienne permet-elle de comprendre les conflits du début du XXIe siècle ? Pour répondre à la problématique les candidats avaient à disposition le texte La Guerre selon Clausewitz, d'après l'ouvrage posthume de Carl von Clausewitz, De la guerre de 1832 et l'article de Bakary Sambe daté de 2018, Mutations du djihadisme, l'Afrique face à la guerre asymétrique et l'impératif de prévention.

Sujet 2 :

Dissertation : Juger les génocides et les crimes de masse depuis 1945.

Dissertation : La conquête spatiale, un enjeu idéologique et de puissance.

Etude de documents : Montrez les étapes de l'action des êtres humains sur leur environnement depuis le Néolithique, en analysant de manière critique les documents, en les confrontant et en vous appuyant sur vos connaissances. Les candidats pouvaient s'appuyer sur l'article de François Gemenne et Marine Denis, L'Antrhopocène, un désastre planétaire, paru dans la revue Questions Internationales en 2017 et l'analyse de Jean-Noël Biraben, L'évolution du nombre des hommes, publiée dans Populations et sociétés en octobre 2003.

L'épreuve de spécialité d'histoire-géographie se décompose en deux parties. La première est une dissertation et la seconde une étude de document, il peut s'agir d'une photo, d'un texte ou encore d'une carte. Les deux exercices sont obligatoires pour tous les candidats mais le ministère a prévu un aménagement : un doublement du sujet de dissertation. Pour la première partie de l'épreuve le candidat aura donc le choix entre deux sujets de dissertation différents, chacun portant sur un thème du programme. L'étude de document, elle, couvrira un autre thème étudié durant l'année de sorte à ce que trois thèmes sur les quatre probables soient abordés, autant dire qu'aucun sujet ne doit être négligé pendant les révisions. Si cela apparaît comme une dose plus importante de travail, cette consigne vise surtout à offrir aux candidats le plus de chances de réussite.

Quand est prévue l'épreuve d'histoire-géo du bac 2022 ?

L'épreuve d'histoire-géographie devait normalement avoir lieu comme tous les autres examens des enseignements de spécialité au mois de mars mais le ministère de l'Education nationale a décidé de reporter la salve d'épreuves en mai pour éviter que certains candidats ne soient pénalisés par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur le système scolaire. C'est donc entre le 11 et le 13 mai que se tiennent les épreuves, et celle d'histoire-géo devrait plus précisément être organisée le mercredi 11 ou le jeudi 12 mai de 14 heures à 18 heures selon les premières précisions de l'Etudiant.

Quand les résultats de l'épreuve d'histoire-géographie seront-ils publiés ?

A priori, les résultats des l'épreuve de spécialité d'histoire-géographie seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité soient évalués un mois plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.