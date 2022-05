"Sujet et corrigé du bac histoire-géo - HGGSP 2022 (PUBLIÉ)"

BAC HISTOIRE GEO. Les sujets de spécialité d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques pour le bac 2022 ont été dévoilés ces mercredi 11 et jeudi 12 mai. Les derniers corrigés d'HGGSP seront dévoilés très bientôt...

[Mis à jour le 12 mai 2022 à 18h25] C'est terminé ! L'épreuve d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP), comptant pour le bac 2022 et programmée sur deux jours à partir de ce mercredi 11 mai, s'est achevée ce jeudi 12 mai 2022 en fin de journée. Deux groupes de candidats au bac ont planché tour à tour sur une dissertation ou une étude de documents.

Les sujets d'HGGSP proposés demandaient une connaissance approfondie de certains pans du programme : après la conquête de l'espace et les États-Unis et l'environnement mercredi, les sujets de dissertation portaient aujourd'hui sur "les espaces maritimes" comme "objet de rivalités et de coopérations" et "les nouvelles formes et logiques de la guerre au XXIe siècle".

Un troisième sujet d'HGGSP a été dévoilé ce jeudi par le ministère de l'Education : l'étude critique de documents qui porte cette fois sur les "usages et représentations de l'environnement". Hier mercredi, un premier groupe de candidats avait déjà planché sur les sujets d'Histoire-géo pour le bac 2022 et devait travailler pour sa part sur "l'évolution des formes de la guerre".

Trois sujets d'histoire, de géographie, géopolitique et/ou sciences politiques sont en effet proposés au total lors de l'épreuve de spécialité, tous sur des thèmes différents pour laisser aux candidats le choix du thème sur lequel ils souhaitent être évalués. Une décision qui a toute son importance car l'épreuve de spécialité histoire-géographie compte comme coefficient 16 dans la note finale du baccalauréat. D'autant que la spécialité HGGSP fait partie des plus couramment choisies chez les lycéens.

Avec notre partenaire Studyrama, nous proposons ci-dessous pour chaque journée d'épreuve de spécialité du bac HGGSP une proposition de corrigé qui permet aux candidats de découvrir les réponses ou en tout cas les jalons qu'il convenait de suivre dans leur copie.

Les corrigés de l'épreuve HGGSP du mercredi 11 mai :

Retrouvez tous les sujets et corrigés Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques sur Studyrama.com

Les corrigés de l'épreuve HGGSP du jeudi 12 mai :

Retrouvez tous les sujets et corrigés Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques sur Studyrama.com

Quels sont les sujets de l'épreuve de spécialité d'histoire-géo 2022 ?

Les tout premiers sujets d'HGGSP, ceux du mercredi 11 mai, offraient le choix, en dissertation, entre "La conquête de l'espace de 1957 à nos jours : rivalités et coopérations" ou "Les États-Unis et l'environnement à différentes échelles". Une étude critique de document figurait aussi parmi les choix possibles pour l'épreuve d'histoire-géographie, les candidats devaient commenter "l'évolution des formes de la guerre" en s'appuyant sur une estampe de Johann Lorenz Rugendas (1775-1826) : "La grande bataille d'Austerlitz, début du XIXe siècle" (document 1) et l'extrait d'un entretien du commandant des forces spéciales américaines Stanley McChrystal (2003-2008) dans la revue Foreign Policy en 2011 (document 2).

Les sujets de l'épreuve HGGSP du mercredi 11 mai :

Retrouvez tous les sujets et corrigés Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques sur Studyrama.com

Ce jeudi, les candidats ont pu choisir entre "les espaces maritimes, objet de rivalités et de coopérations" et "les nouvelles formes et logiques de la guerre au XXIe siècle" pour la dissertation. Ils pouvaient aussi opter pour le commentaire de documents portant quant à lui sur les "usages et représentations de l'environnement". Deux supports étaient proposés : un texte du ministère de l'Agriculture sur le statut de "Forêt de protection" et datant de 2020 ainsi qu'une capture de la page d'accueil du site de la Fondation des Parcs nationaux aux Etats-Unis. Grâce à un partenariat avec Studyrama, les sujets sont publiés dans leur intégralité ci-dessous, notamment avec le détail des documents utilisés pour l'étude critique.

Les sujets de l'épreuve HGGSP du jeudi 12 mai :

Retrouvez tous les sujets et corrigés Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques sur Studyrama.com

Pour le bac HGGSP, on attend des candidats la construction d'une dissertation, le développement d'un argumentaire détaillé et la réalisation d'une étude critique. L'épreuve de spécialité d'histoire-géographie se déroule sur 4 heures et se décompose en deux parties. La première est une dissertation et la seconde une étude de document, il peut s'agir d'une photo, d'un texte ou encore d'une carte. Les deux exercices sont obligatoires pour tous les candidats mais le ministère a prévu un aménagement : un doublement du sujet de dissertation. Pour la première partie de l'épreuve, le candidat a donc le choix cette année entre deux sujets de dissertation différents, chacun portant sur un thème du programme.

L'étude de document, elle, couvre un autre thème étudié durant l'année de sorte que trois thèmes sur les quatre probables soient abordés. Si cela a pu apparaître comme une dose plus importante de travail lors des révisions, cette consigne vise surtout à offrir aux candidats le plus de chances de réussite.

Quelles sont les dates de l'épreuve d'histoire-géo du bac 2022 ?

L'épreuve d'histoire-géographie devait normalement avoir lieu, comme tous les autres examens des enseignements de spécialité, au mois de mars, mais le ministère de l'Education nationale a décidé de reporter la salve d'épreuves en mai pour éviter que certains candidats ne soient pénalisés par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur le système scolaire.

C'est donc entre le 11 et le 13 mai que se tiennent les épreuves, et celle d'histoire-géo a été programmée ce mercredi 11 et ce jeudi 12 mai, de 14 heures à 18 heures.

Quand les résultats de l'épreuve d'histoire-géographie seront-ils publiés ?

Les résultats des l'épreuve de spécialité d'histoire-géographie seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité soient évalués un mois plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.