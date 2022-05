"Sujet de Bac spécialité LLCA : les sujets publiés, corrigés à venir"

EPREUVE LLCA. Depuis le début de l'après-midi, les candidats au bac 2022 ayant choisi LLCA comme enseignement de spécialité passent leur examen. Les sujets viennent d'être dévoilés.

[Mise à jour le 13 mai à 15h35] Mais sur quoi les élèves en spécialité LLCA doivent-ils travailler, ce vendredi, à l'occasion de l'épreuve de spécialité du bac 2022 ? Alors que les candidats ayant choisi cet enseignement ont découvert leur sujet à 14 heures, le contenu de l'épreuve est désormais connu. Les sujets ont été dévoilés près de deux heures après le début de l'examen (lire plus bas). Pour les élèves, il s'agit là de restituer les connaissances acquises en classe de première et de terminale sur le monde antique, étudié durant ces deux années par divers prismes, tels que les langues (latin et grec), la littérature ou encore les civilisations de l'époque. Ils ont jusqu'à 18 heures pour répondre à l'ensemble des questions. Par ailleurs, après deux premières journées d'épreuves, il s'agit là de la dernière étape de la première salve d'examens pour le baccalauréat, d'autres épreuves étant programmées au mois de juin.

Le ministère de l'Education nationale a rendu public les sujets de l'épreuve de spécialité Littérature et langues et cultures de l'Antiquité (LLCA) qu'ont découvert les candidats en début d'après-midi. Comme prévu, l'épreuve est soit en grec ancien, soit en latin. Linternaute, en partenariat avec Studyrama, vous livre le contenu des deux sujets ci-dessous :

Quel est le corrigé de l'épreuve de spécialité LLCA du bac 2022 ?

Si les sujets ont été publiés, les corrigés, pour leur part, ne le sont pas encore. D'ici la fin d'après-midi, Linternaute vous proposera un exemple de corrigé de l'épreuve de spécialité LLCA du bac 2022, sur les deux parties de l'examen. Ces contenus sont réalisés par des enseignants et seront publiés dans quelques heures.

Le jour du BAC, il n'y a qu'une épreuve écrite pour la spécialité LLCA. Pas de panique donc, vous n'aurez pas à parler grec ou latin devant un jury ! Cette épreuve écrite comporte deux parties notées chacune dix points. Dans la première partie intitulée "Étude de la langue", les candidats se verront proposer deux questions de lexique (2 points) et deux questions de grammaire (2 points). Ils auront chaque fois à en traiter une seule (de leur choix). Dans la seconde partie intitulée "Compréhension et interprétation" (10 points), les candidats devront traiter l'un des deux sujets de composition proposés.

Y a-t-il des aménagements liés aux contraintes sanitaires ? La réponse est oui. Dans le cadre d'une deuxième année scolaire perturbée par la crise sanitaire, le choix est offert aux candidats : ils opteront pour trois des quatre exercices du sujet. Cette plus grande liberté permet de pallier l'éventuel non‐traitement d'une partie du programme. Seule la version de langue ancienne ne fait pas l'objet d'un doublement, car l'exercice de traduction, dont l'apprentissage se fait tout au long de la scolarité, n'est pas soumis à un programme proprement dit.

A priori, les résultats des l'épreuve de spécialité Littérature et langues et cultures de l'Antiquité seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité sont évalués un moins plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.