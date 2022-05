"Sujet de bac SVT 2022 (PUBLIÉ) : tous les sujets et les corrigés sont disponibles !"

BAC SVT. Le bac 2022 de SVT c'est fini ! Retrouvez tous les sujets détaillés de sciences et vie de la terre du bac 2022 ainsi que les corrections d'un professeur sur Linternaute.

[Mis à jour le 12 mai 2022 à 18h22] Après deux sessions, l'épreuve de SVT du bac 2022 est terminée. Tous les candidats ont rendu leur copie ce jeudi 12 mai après 3h30 de réflexion sur des sujets scientifiques mais variés. Ils ont tous travaillé sur la régulation de la glycémie lors d'un jeûne et, au choix, sur la géologie et le climat ou sur la diversité génétique des végétaux. Ils peuvent dés à présent consulter les premières corrections des exercices rédigées par un professeur agrégé, présente plus bas dans cet article. Pour les curieux et ceux qui voudraient tester leurs connaissances, tous les sujets de l'épreuve de SVT sont également détaillés sur Linternaute.

Les SVT sont un enseignement phare qui figure parmi les douze matières de spécialité au choix pour les lycéens de première depuis la réforme du bac et plusieurs milliers de candidats de sont frotter à l'épreuve du bac ces 11 et 12 mai. Pour séduire les lycéens férus de méthode scientifique, le champ des domaines qui était habituellement étudié lorsque la SVT était encore un cours obligatoire dans le tronc commun s'est élargi dans cette spécialité. Au-delà du développement de la culture scientifique et du rapport à la nature, cet enseignement vise à une meilleure éducation en matière d'environnement, de santé et de sécurité, pour reprendre les objectifs fixés par le ministère de l'Education nationale. Le programme, chargé, se déroule autour de trois thématiques conductrices : "La Terre, la vie et l'évolution du vivant" ; "Enjeux contemporains de la planète" et "Le corps humain et la santé", chacune étant déclinée en plusieurs thèmes.

Désireux de connaître le corrigé de l'épreuve de spécialité SVT qui s'est déroulée cet après-midi ? Il est disponible ci-dessous. Les corrections sont celles d'un professeur agrégé de SVT qui s'est, comme les candidats, penché sur l'épreuve du bac 2022. C'est possible grâce à la mobilisation de Linternaute, en partenariat avec Studyrama. A l'issue de l'épreuve (aux alentours de 18h), vous découvrirez une proposition de corrigée signée par un professeur agrégé. Ce sera ci-dessous :

Retrouvez tous les sujets et corrigés Sciences de la vie et de la Terre sur Studyrama.com

Retrouvez également les corrigés de l'épreuve de SVT qui s'est déroulée le mercredi 12 mai.

♦ Les sujets de l'épreuve de spécialité SVT ce jeudi 12 mai :

Grâce à notre partenariat avec Studyrama, nous sommes en mesure de vous dévoiler les sujets officiels. Pour la deuxième salve d'épreuve de SVT, les candidats devaient obligatoirement réaliser un exercice sur la régulation de la glycémie lors d'un jeûne mais ils étaient ensuite libre de choisir quel sujet traiter entre un exercice sur la géologie et le climat et un autre sur les fleurs et la diversité génétique des végétaux.

♦ Les sujets officiels de l'épreuve de spécialité SVT du mercredi 11 mai

Hier, le mercredi 11 mai, le sujet du bac de SVT se divisait en deux parties. Dans le premier exercice, évalué sur 7 points, les candidats avaient le choix entre la modulation de la contraction musculaire et la variation climatique au Carbonifère. Pour l'exercice 2, évalué sur 8 points, ils ont été confrontés à un sujet unique : l'allogamie chez les angiospermes. Ils ont pu s'appuyer sur un corpus de 4 documents comprenant un certain nombre de graphismes, de schémas et de tableaux.

L'épreuve de SVT a eu lieu lors des après-midi du mercredi 11 et du jeudi 12 mai, entre 14h et 17h30. Initialement, elle devait être organisée au mois de mars, mais le ministère de l'Education nationale a décidé en janvier 2022 de reporter la salve d'épreuves du 11 au 13 mai pour éviter que certains candidats ne soient pénalisés par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur le système scolaire.

L'épreuve de SVT comptant pour le baccalauréat se déroule en deux parties : d'abord, l'écrit, noté sur 15 points, et composé de de deux exercices 1 au choix et d'un seul exercice 2. Le choix est donc ouvert pour le premier exercice, mais le second est unique et obligatoire. Vient ensuite l'épreuve pratique d'évaluation des compétences expérimentales, notée sur 5 points. Pour celle-ci, les professeurs choisissent les sujets en fonction des compétences travaillées au cours de l'année.

Les résultats des l'épreuve de spécialité de Sciences de la vie et de la terre seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité soient évalués un mois plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.