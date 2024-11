Black Friday : la Nintendo Switch OLED et trois jeux à un prix imbattable ! Un coffret à ne pas manquer

Les coffrets Nintendo Switch sont de sorties pour le Black Friday et certains sont vendus à des prix défiant toutes concurrences : le Nintendo Switch OLED accompagnée de trois jeux est vendue à 319,99€ ! C'est de la loin la meilleure offre, mais d'autres restent très intéressantes.

Jour après jours, le Black Friday se rapproche et les offres se multiplient. C'est le cas de la console Nintendo Switch qui est surtout vendue dans des coffrets aux prix très alléchants. Ces promotions doivent être surveillées de près, car elles permettent de s'équiper de la console à prix réduit et d'ajouter des jeux dans sa médiathèque à moindre coût, voire gratuitement ! Les coffrets sont nombreux, mais voici le plus intéressant du marché : il comprend la Nintendo Switch OLED, soit le modèle le plus haut de gamme de la console, et pas un mais trois jeux ! Les titres sont : Super Mario Bros Wonder, EA Sport FC 25 et MAD : RAIN CODE. Le tout est vendu pour 319,99€ sur Cdiscount, ce prix est habituellement celui appliqué sur les coffrets contenant un seul jeu.

Pack Nintendo Switch OLED + Super Mario Bros Wonder + EA Sport FC25 + MAD : RAIN CODE 319,99€ VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

D'autres coffrets sont également très intéressants, comme cette offre sur la Nintendo Switch OLED et le jeu le plus populaire du marché, Mario Kart 8 Deluxe, le tout pour seulement 299,99€. Ce prix est habituellement appliqué sur la console vendue seule, ici vous obtenez un jeu vendu à près de 50€ en prime. Il s'agit d'une des meilleures offres disponibles sur des packs Switch !