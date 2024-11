Black Friday Nintendo Switch : -35% sur la console OLED ! Les meilleures promos sont là

Les promotions sur la Nintendo Switch prennent de l'avance sur le Black Friday et certaines des meilleures offres sont déjà disponibles : la console OLED, le modèle le plus performant, est vendu à 198€ ! Des remises équivalentes concernent la Nintendo Switch Lite et des packs.

Inutile d'attendre plus longtemps pour faire des affaires et s'équiper de la Nintendo Switch à prix réduit ! Avec plus d'une semaine d'avance sur le Black Friday, les offres s'invitent en rayon et parmi elles, l'une est sans doute l'une des plus avantageuses que les acheteurs pourront espérer : la Nintendo Switch OLED est à seulement 198€ avec l'utilisation du code promotionnel 11FR25 sur le site AliExpress. C'est une affaire à ne pas manquer, car il s'agit du modèle le plus haut de gamme de la console de jeu avec un écran plus grand, une meilleure qualité d'image et un port Ethernet pour fluidifier la connexion Internet. Mais attention, l'offre déjà disponibles depuis plusieurs jours prendra fin le lundi 18 novembre à 23h59. Il est donc temps de la commander pour s'équiper tout en faisant des économies.

Nintendo Switch OLED 198€ VOIR L'OFFRE sur AliExpress

Il faut seulement avoir à l'esprit que la console proposée est un modèle import japonais. Il n'y a aucune différence avec la version européenne, si ce n'est le chargeur qui n'est pas adapté aux prises françaises, toutefois l'agrégateur de bons plans Dealabs assure qu'un adaptateur est fourni dans l'offre. Il faudra cependant renoncer à la garantie européenne.

Une offre du même acabit est disponible sur la Nintendo Switch Lite, la console portable du constructeur. Elle est proposée à seulement 124€ avec l'utilisation CDFR15 toujours sur AliExpress. Là encore, il sera difficile de trouver meilleure offre même durant le Black Friday.

Nintendo Switch Lite 124€ VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Des coffrets Nintendo Switch à ne pas manquer

Si vous souhaitez vous saisir d'une offre plus qu'intéressante, vous pouvez-vous penchez sur les packs incluant la console et un jeu. Des offres sont disponibles sur le pack Animal Crossing : New Horizons (en version Isabelle Aloha avec une console rose et corail ou en version Timmy et Tommy Aloha avec une console bleu turquoise) proposé à 196€. L'offre comprend la console Switch Lite, le jeu dématérialisé et préinstallé Animal Crossing ainsi qu'un abonnement d'un an au Switch Online. Cette offre est régulièrement proposée, mais elle reste une des plus intéressantes niveau tarif.

Nintendo Switch Lite - Édition Animal Crossing : New Horizons (Marie Hawai) Neuf à partir de 196,09 € Occasion à partir de 150,00 € Amazon 196,09 € Voir

Cdiscount 196,09 € Voir

Leclerc 196,09 € Voir

Fnac 199,92 € Voir

Rakuten 199,99 € Voir

Micromania 219,99 € Voir

Boulanger 219,99 € Voir

Darty 250,87 € Voir Rakuten 199,99 € 150,00 € Voir

Des coffrets contenant la Nintendo Switch OLED sont aussi disponibles comme celui-ci qui comprend également le célèbre jeu de course de voiture : Mario Kart 8: Deluxe Bundle. Ce pack est proposé à 299,99€ contre 350€ habituellement, voire plus. C'est donc une promotion à saisir.