Black Friday Nintendo Switch : c'est le dernier jour pour s'offrir la console OLED à moins de 200€ !

Une offre permet d'acheter la Nintendo Switch OLED à seulement 198€ ! Et une autre propose la Nintendo Switch Lite à 124€. Ces promotions sont parmi les meilleures qui seront proposées avant et pendant le Black Friday, mais elles prennent fin ce lundi 18 novembre.

Le Black Friday n'a pas encore officiellement commencé que les offres sur la Nintendo Switch sont déjà disponibles. L'une des promotions les plus intéressantes de la séquence est en ligne depuis plusieurs jours : elle propose la Nintendo Switch OLED à seulement 198€ avec l'utilisation du code promotionnel 11FR25 sur le site AliExpress. C'est une affaire en or puisqu'il s'agit de la console dans sa version la plus aboutie avec un écran plus grand, une meilleure qualité d'image et un port Ethernet pour fluidifier la connexion Internet qui est habituellement vendue pour 299,99€. Mais cette offre sans égale prend fin ce lundi 18 novembre à 23h59, il ne reste donc plus que quelques heures pour s'équiper du bijou de Nintendo au meilleur prix.

Il faut seulement avoir à l'esprit que la console proposée est un modèle import japonais. Il n'y a aucune différence avec la version européenne, si ce n'est le chargeur qui n'est pas adapté aux prises françaises, toutefois l'agrégateur de bons plans Dealabs assure qu'un adaptateur est fourni dans l'offre. Il faudra cependant renoncer à la garantie européenne.

Une offre du même acabit est disponible sur la Nintendo Switch Lite, la console portable du constructeur. Elle est proposée à seulement 124€ avec l'utilisation CDFR15 toujours sur AliExpress. Là encore l'offre n'est valable que jusqu'à minuit, or il sera difficile de trouver meilleure offre même durant le Black Friday.

Des coffrets Nintendo Switch à ne pas manquer

Certaines offres ne portent non pas sur la consoler, mais sur la console accompagnée d'un jeu ! Voici un très bel exemple de promotion appliquée sur un coffret comprenant la Nintendo Switch OLED et le jeu le plus populaire du marché, Mario Kart 8 Deluxe, le tout pour seulement 299,99€. Ce prix est habituellement appliqué sur la console vendue seule, ici vous obtenez un jeu vendu à près de 50€ en prime. Il s'agit d'une des meilleures offres disponibles sur des packs Switch !