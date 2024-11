Black Friday : la Nintendo Switch OLED pour 200 euros, une offre à ne pas manquer

A l'approche du Black Friday 2024, les promotions s'enchaînent et Nintendo a décidé de casser ses prix. C'est le cas de la Nintendo Switch OLED, qui affiche un prix record de 202€.

Petit bijou de Nintendo, la Switch profite en ce moment de réductions alléchantes. La console hybride, parue en 2017, brade ses prix pour le plus grand bonheur des fans.

L'offre du moment concerne sans aucun doute la Nintendo Switch OLED, vendue aux alentours de 200€ sur AliExpress. Jusqu'au 7 novembre inclus, profitez de cette offre unique qui vous permet d'acquérir ce modèle haut de gamme. Haut de gamme car, en comparaison avec la Switch basique, l'écran est plus grand et la qualité de l'image renforcée. Notons également la possibilité de brancher un câble Ethernet, qui permet de fluidifier et améliorer la connexion à Internet.

Nintendo Switch OLED 202 euros (avec code FRCD30) VOIR L'OFFRE sur AliExpress

A noter qu'il s'agit d'une version import et qu'il n'y aura pas de garantie européenne. Enfin, AliExpress vous propose même des coupons, qui allègeront le prix d'une dizaine d'euros au moins. En intégrant le code "CDFR15", 15€ vous seront déduits.

Des coffrets Nintendo Switch à ne pas manquer

Si vous souhaitez vous saisir d'une offre plus qu'intéressante, penchez-vous sur le pack Animal Crossing : New Horizons (Isabelle Aloha), aux couleurs corail et rosâtre. Disponible uniquement sur la Switch Lite, le coffret intègre également le jeu Animal Crossing en dématérialisé, déjà préinstallé, ainsi qu'un abonnement d'un an au Switch Online.

Nintendo Switch Lite - Édition Animal Crossing : New Horizons (Marie Hawai) Neuf à partir de 189,99 € Occasion à partir de 190,00 € Rakuten 189,99 € Voir

Amazon 196,09 € Voir

Cdiscount 196,09 € Voir

Leclerc 196,09 € Voir

Fnac 199,92 € Voir

Micromania 219,99 € Voir

Boulanger 219,99 € Voir

Darty 254,02 € Voir Rakuten 189,99 € 190,00 € Voir

Si vous n'avez toujours pas joué au célèbre opus, paru juste avant le confinement, il n'est jamais trop tard pour vous balader sur votre île paradisiaque pour y développer votre petit village. Que ce soit au bord de la plage, près des falaises ou parmi les arbres, la vie insulaire vous promet beaucoup d'aventures.

Le Black Friday est peut-être l'occasion pour vous de faire des petites folies avant Noël, qui approche à grands pas. Le coffret, normalement disponible à 255€, profite aujourd'hui de réductions très intéressantes sur Leclerc. Attention toutefois à ne pas trop tarder : l'offre n'est valable que jusqu'au 9 novembre 2024. Plus que quelques jours donc pour en profiter !

A quoi peut-on jouer sur la Switch ?

Si vous possédez déjà une Switch ou si vous n'appréciez pas forcément Animal Crossing, d'innombrables jeux sont aussi disponibles sur la console. En ce mois de novembre, Nintendo a décidé de réduire leurs prix, parfois de façon drastique.

Fan de l'univers Marvel ? Incarnez le célèbre personnage de Star-Lord pour une aventure intergalactique haute en couleurs dans Marvel's Guardians of the Galaxy. Normalement vendu à 69,99€, le jeu affiche une réduction de près de -80% sur le site officiel de Nintendo. L'offre est disponible jusqu'au 7 novembre 2024.

Marvel's Guardians of the Galaxy 13,99€ VOIR L'OFFRE sur Nintendo

Grand classique Nintendo, Fire Emblem Engage fait également l'objet de réductions appétissantes sur Amazon. Avec -14% de rabais, le numéro est désormais accessible pour une trentaine d'euros au lieu de 60€ sur le site officiel de Nintendo. Une baisse des prix utile si vous souhaitez prendre en main Alear et confronter les forces du mal qui chercheront à contrecarrer vos ambitions.

Fire Emblem Engage Neuf à partir de 32,99 € Occasion à partir de 28,00 € Fnac 32,99 € Voir

Pixmania 38,69 € 33,79 € Voir

Rakuten 33,79 € Voir

Darty 34,01 € Voir

Amazon 35,52 € Voir

Cdiscount 30,00 € 42,16 € Voir Rakuten 33,79 € 28,00 € Voir

Cdiscount 30,00 € Voir

Amazon 35,52 € 39,95 € Voir

Fnac 32,99 € 61,90 € Voir

D'autres grands classiques du jeu-vidéo sont disponibles sur le catalogue de la Switch, aussi rien ne vous empêche de vous plonger dans d'autres univers. Pourquoi pas essayer Mario Kart 8 Deluxe, pour des soirées vroum-vroum entre amis, Zelda Tears of the Kingdom, Mario Party Jamboree ou encore Mario et Luigi : L'épopée fraternelle, qui sortira ce 7 novembre 2024.

Quels accessoires indispensables pour la Nintendo Switch ?

Afin de renforcer votre confort et votre plaisir sur vos heures de jeu, vous pouvez être tenté d'investir dans quelques petits gadgets pour votre console. Si l'envie de jouer à plusieurs s'offre à vous, une nouvelle paire de Joy-Con peut combler votre bonheur. Autrement, vous pourriez avoir besoin d'une manette Pro Switch, que ce soit pour de meilleures sensations ou pour avoir une manette plus classique entre vos mains.

Manette Switch sans fil Neuf à partir de 16,99 € Amazon 17,88 € 16,99 € Voir

La Nintendo Switch étant portable, vous pourriez avoir besoin d'un étui de transport pour éviter de l'abîmer lors de longs voyages. Enfin, les plus grands gamers jugeront probablement utile l'achat d'une carte SanDisk microSDXC de 256 Go, afin d'augmenter la capacité de stockage de leur console et télécharger encore plus de jeux.

SanDisk MicroSDXC Nintendo Switch Neuf à partir de 28,70 € Occasion à partir de 27,65 € Cdiscount 28,70 € Voir

Rakuten 30,99 € Voir

Fnac 96,98 € 31,90 € Voir

Amazon 93,99 € 32,21 € Voir

Boulanger 32,21 € Voir

Darty 44,31 € Voir

Pixmania 48,59 € Voir

Micromania 49,99 € Voir Amazon 93,99 € 27,65 € Voir

Rakuten 30,99 € 29,00 € Voir

A quoi s'attendre pour le Black Friday ?

Jusqu'au 29 novembre 2024, le Black Friday multiplie les promotions dans tous les domaines (high-tech, cosmétique...). Bien que la chasse aux réductions ne soit pas encore terminée pour ce mois de novembre, les offres Nintendo sont à l'heure actuelle très attractives et ne risquent pas de chuter davantage dans les semaines à venir.