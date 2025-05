Conclave : durée, votes... Toutes les étapes qui mènent à la nomination du pape

16:12 - Deux réunions des cardinaux organisées ce lundi

Entre les obsèques du pape François et le samedi 3 mai, les cardinaux se sont réunis neuf fois pour les congrégations qui précèdent le conclave. Une autre de ces réunions a eu lieu ce lundi matin et les religieux ont demandé à ce qu'un rendez-vous supplémentaire soit organisé cet après-midi à 17 heures. Chaque réunion est l'occasion pour l'ensemble des cardinaux présents, ceux qui sont autorisés à participer au conclave et les plus âgés qui sont tenus à l'écart du vote d'échanger sur l'avenir de l'Eglise et en l'occurrence le profil du futur pape. Durant ces réunions, chaque participant dispose de cinq minutes de parole pour défendre son idéologie et le profil qu'il souhaite voir s'installer à la tête du Vatican, éventuellement pour faire sa propre promotion, mais toujours pour convaincre le reste de l'assemblée religieuse.

Si ces rencontres se sont multipliées, le fait que les cardinaux en ajoutent au planning, deux autres congrégations pourraient avoir lieu mardi à la veille du conclave, est peut-être le signe qu'un consensus est difficile à trouver et que la nomination d'un pape pourrait être plus longue et difficile que prévu. Au contraire, la multiplication des réunions peut servir à accélérer les discussions et à tomber plus rapidement d'accord sur le nom d'un nouveau pape une fois le conclave ouvert.