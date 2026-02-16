Jeffrey Epstein en contact avec des proches de Nicolas Sarkozy ? Il avait un but précis

Dans sa quête du pouvoir, Jeffrey Epstein aurait tenté de se rapprocher de Nicolas Sarkozy, alors président de la République.

Têtes couronnées, hommes de pouvoir, artistes, de Bill Clinton à Mick Jagger en passant par le prince Andrew, Michael Jackson et la princesse Mette-Marit, le financier et pédocriminel Jeffrey Epstein aura passé une bonne partie de sa vie à essayer de s'approcher au plus près du pouvoir et des personnes qui y ont accès. C'est ce que révèle en partie les quelque trois millions de documents dévoilés par la justice américaine fin janvier dans le cadre de l'affaire Epstein.

Parmi les personnalités visées par Jeffrey Epstein figurerait un certain Nicolas Sarkozy, rapporte franceinfo. Alors qu'il était président de la République, le criminel américain aurait tenté de rentrer en contact avec lui. Dans les mails du millionnaire, on découvre que la demi-sœur de Carla Bruni, Consuelo Remmert, avait été mise en relation en 2010 avec le financier américain par Boris Nikolic, ex-conseiller de Bill Gates. "Ce fut un plaisir de rencontrer Jeffrey, il est brillant et amusant comme toi – je comprends pourquoi vous êtes amis tous les deux", lui écrit celle qui était également à l'époque conseillère du président français. Et Boris Nikolic de commenter à Jeffrey Epstein : "Tu as fait bonne impression ;)".

Le G20 et les marchés financiers dans le viseur

Toujours selon nos confrères, il apparaît que le rendez-vous en question aurait eu lieu dans une annexe de palais présidentiel, au 2 rue de l'Élysée. Au cœur des discussions, "nous discuterons de la réunion du G20 à Paris l'année prochaine et de certaines réunions du Forum économique mondial", indiquait Boris Nikolic au pédocriminel américain.

Si dans l'entourage de Nicolas Sarkozy on insiste sur le fait que le président ignorait la présence de Jeffrey Epstein au rendez-vous en question, les documents révèlent ensuite que le financier américain s'est fait particulièrement insistant pour obtenir de nouveaux rendez-vous avec Consuelo Remmert. Visiblement, pour sa part, très occupée avec le G20, elle aurait souvent décliné. On ignore cependant si nouveau rendez-vous il y a eu ou non.

Une chose est sûre, Boris Nikolic aurait joué un rôle pour que les idées de Jeffrey Epstein arrive aux oreilles de Nicolas Sarkozy. "Je parle à Consuelo vendredi. Si tu souhaites que je lui transmette un message, fais-le moi savoir", écrit-il au financier dans un mail. Et celui-ci de lui répondre : "Non, mais tu pourrais lui rappeler que, puisque Nicolas va essayer de réformer les marchés financiers, mes idées sont nouvelles et uniques."

"Nicolas Sarkozy ne connaissait pas personnellement Jeffrey Epstein"

Jeffrey Epstein serait également passé par d'autres personnes, toujours dans l'optique de rencontrer Nicolas Sarkozy, à en croire ses nombreux mails. Parmi elles, le conseiller technique chargé des nouvelles technologies à l'Élysée, Nicolas Princen, que le milliardaire britannique Ian Osborne aurait tenté d'introduire en octobre 2011. Mais aussi l'ex-conseiller diplomatique à l'Élysée, Olivier Colom, qui échangeait régulièrement avec le Jeffrey Epstein. Chacun tentait d'obtenir des services de la part de l'autre.

Difficile de savoir dans tous ces mails si une rencontre entre le financier américain et Nicolas Sarkozy a finalement eu lieu. Du côté de l'ex-président, la position est ferme : "Nicolas Sarkozy ne connaissait pas personnellement Jeffrey Epstein et ne l'a jamais invité à l'Élysée ou ailleurs. Les rencontres mentionnées dans les échanges de courriels ne reposent sur aucun fait réel." Mais plusieurs mails portent à confusion. Jeffrey Epstein y fait notamment mention d'entrevues avec le président. Il est même question à un moment de trouver une femme pour l'accompagner.