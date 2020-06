"Résultat des élections municipales sur Twitter : encore des fuites sur les scores ?"

Les premières estimations de résultat du 2e tour des municipales, c'est à 20h ! Attention, toute personne mettant en ligne, même sur Twitter, des indications sur le scrutin avant l'heure, s'expose à des sanctions.

Lors des dernières élections, des médias non-français avaient fait fuité des résultats, notamment via les réseaux sociaux, fournissant sur Twitter de premières estimations nationales. Rappelons tout de même que le code électoral est ferme sur l'interdiction de diffusion anticipée de résultats d'élections. "Aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain". Ce code a été adapté en 2004 pour intégrer les usages des nouveaux médias numériques.

C'est un fait avec lequel nous vivons tous désormais : les réseaux sociaux sont devenus un relais médiatique, mais aussi un relais pour toutes sortes de rumeurs, sur tout et n'importe quoi. Ce dimanche 28 juin, sur Twitter, on discute évidemment beaucoup du second tour des élections municipales, de l'abstention qui semble bien partie pour atteindre un niveau record... Et des résultats à venir. Il faut dire que le scrutin à Marseille, à Lyon, à Toulouse, au Havre et dans de nombreuses grandes villes de France est particulièrement attendu aujourd'hui : rappelons que les sondages publiés cette semaine annonçaient des résultats très serrés...

Et lorsqu'il y a de l'enjeu et de l'attention, il y a toujours sur les réseaux sociaux quelques internautes prêts à donner des informations confidentielles. A chaque élection, on trouve quelques messages "codés", souvent avec le hashtag "RadioLondres". Mais attention, la plupart des ces posts ne sont pas fiables, en plus de contrevenir à la loi. Nombreux sont les partisans, soutiens ou simples sympathisants de candidats à vouloir voir leur poulain s'imposer, quitte à donner de mauvaises informations et à défier le code électoral.

Rappelons qu'il est interdit, strictement, de rendre publiques des informations sur les résultats du 2e tour des élections municipales avant 20h ce soir. Cela s'applique aux médias, mais cela s'applique à toute personne capable de mettre à la disposition du public des informations. En 2020, cela cible sans ambiguïté les utilisateurs des réseaux sociaux. Linternaute.com ne peut pas communiquer d'estimations avant 20h, mais soyez rassurés, vous ne manquerez aucune information ni résultat en suivant notre grand direct consacré aux résultats du 2e tour des municipales 2020.