VIDEO. Investiture d'Emmanuel Macron : le discours et les temps forts en image

INVESTITURE. Le président élu pour un second mandat fin avril a été officiellement investi ce samedi 7 mai 2022. Le discours d'investiture d'Emmanuel Macron s'est focalisé le renouvellement jugé nécessaire pour les 5 prochaines années. Revivez la journée d'investiture en vidéo...

Invités à l'investiture de Macron L'essentiel La cérémonie et le discours d'investiture d'Emmanuel Macron ont été programmés ce samedi 7 mai 2022, dans la matinée. L'acte de lancement du deuxième mandat du chef de l'Etat a été fixé à une date symbolique : il y a 5 ans jour pour jour, Emmanuel Macron remportait en effet la présidentielle. Et il aura été court, à peine plus d'une heure dans la salle des fêtes du Palais de l'Elysée.

L'investiture a débuté par une allocution de Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, chargé de proclamer la victoire d'Emmanuel Macron. L'ancien Premier ministre socialiste a appelé de président à relever "les grands défis" de ce nouveau quinquennat après cinq années "percutées par une accumulation de crises et de bouleversements", du Covid à la guerre en Ukraine. "En ces temps troublés, soyons les serviteurs du droit et les esclaves du devoir", a-t-il ajouté, en citant Victor Hugo.

Dans son discours, Emmanuel Macron n'a pas donné d'indice précis de la la teneur de son quinquennat ni rappelé le contenu de ses réformes, mais essayé de donner le ton des 5 prochaines années. Pour bien faire passer le message du renouvellement attendu, il a évoqué "un nouveau peuple" qui a élu "un nouveau président" pour un "nouveau mandat" lors de la présidentielle. Il a aussi fait "le serment" de "léguer une planète plus vivable" et "une France plus forte".

450 personnes étaient invitées à l'investiture d'Emmanuel Macron, dont les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande et bien d'autres figures politiques dont Jean Castex, Gérard Larcher, Richard Ferrand, ou encore Manuel Valls. Une grande partie de la famille d'Emmanuel et Brigitte Macron également. Le chef de l'Etat les a salués un à un avant une cérémonie dans les jardins de l'Elysée en présence de militaires.

Revivez ce nouveau temps fort politique de 2022. L'investiture d'Emmanuel Macron en vidéo

07/05/22 - 14:49 - Les images de l'investiture d'Emmanuel Macron FIN DU DIRECT. Des anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy à sa famille, de son discours à sa revue des troupes, retour sur les images clés de la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron dans notre diaporama. 07/05/22 - 14:05 - Manuel Valls "fier, heureux et ému" d'avoir assisté à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron Sur son compte Twitter, Manuel Valls a exprimé sa joie et son émotion d'avoir été invité à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron : "Fier, heureux et ému d’être à la cérémonie d’ investiture du président de la République Emmanuel Macron !" Fier, heureux et ému d’être à la cérémonie d’ investiture du président de la République Emmanuel Macron ! pic.twitter.com/zFouKJepdf — Manuel Valls (@manuelvalls) May 7, 2022 07/05/22 - 13:50 - L'investiture en images : le discours d'Emmanuel Macron Le discours d'investiture d'Emmanuel Macron aura duré une quinzaine de minutes. Le président de la République a annoncé l'héritage qu'il souhaite léguer à la fin de son deuxième quinquennat : "Chaque jour du mandat qui s'ouvre, je n'aurai qu'une boussole : servir notre pays, nos concitoyens, nos enfants." En outre, Emmanuel Macron a fait une promesse en forme de serment : "léguer une planète plus vivable et une France plus vivante". 07/05/22 - 13:30 - L'investiture en images : Emmanuel Macron, comme de tradition, a effectué une revue des troupes dans le jardin de l'Élysée. Pendant ce temps, "Entre terre et mer" a été joué par Bagad de Lahn-Bihoué. 07/05/22 - 13:10 - L'investiture en images : la poignée de main échangée entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy Invités par Emmanuel Macron, les deux prédécesseurs du chef de l'État, François Hollande et Nicolas Sarkozy, étaient bien présents. Emmanuel Macron a échangé une poignée de main chaleureuse avec Nicolas Sarkozy (photo). Il est de notoriété publique que les relations entre les deux hommes sont bonnes et que le président de la République demande conseil à l'ancien chef de l'État (2007-2012). 07/05/22 - 12:45 - L'investiture en images : la remise au chef de l'État du collier en or de l'ordre Ce samedi 7 mai au matin, Emmanuel Macron a été reconnu Grand-Maître de la Légion d'honneur. Ensuite, le grand chancelier, le général Pugat (photo), a remis au chef de l'État le collier en or de l'ordre. 07/05/22 - 12:22 - L'investiture en images : la proclamation des résultats Face à Emmanuel Macron, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, a proclamé officiellement les résultats de l'élection présidentielle. Le président sortant est donc réinvesti. Laurent Fabius a prononcé un discours, rappelant les grands défis qui s'annoncent pour le prochain quinquennat. Pour ce faire, il a invoqué Victor Hugo en le citant : "En ces temps troublés, soyons les serviteurs du droit et les esclaves du devoir." 07/05/22 - 12:02 - La cérémonie d'investiture est terminée Comme annoncé ces derniers jours, la cérémonie d'investiture aura duré une heure. Elle est désormais terminée. 07/05/22 - 11:57 - Emmanuel Macron effectue une revue des troupes Emmanuel Macron, comme de tradition, effectue désormais une revue des troupes dans le jardin de l'Élysée. Pendant ce temps, "Entre terre et mer" est joué par Bagad de Lahn-Bihoué. 07/05/22 - 11:54 - La Marseillaise jouée dans les jardins de l'Élysée Le président Macron fait face à des militaires, dans les jardins de l'Élysée, et écoute la garde républicaine jouer la Marseillaise. 07/05/22 - 11:53 - L'accolade pleine d'émotion du président Emmanuel Macron avec les parents de Samuel Paty Lors de son tour des invités, une séquence a marqué des esprits. Emmanuel macron a pris dans ses bras une femme manifestement très émue. Selon les informations de TF1, il s'agirait de la mère de Samuel Paty, professeur assassiné en marge de son exercice professoral. À ses côtés se tenait son mari, lui aussi très ému. ???? Investiture d'Emmanuel #Macron



????️ Emmanuel Macron salue les parents de Samuel Paty, en larmes. Une séquence particulièrement forte marquée par les larmes des parents de l'enseignant disparu.



???? #InvestitureMacron2022 sur @TF1 > https://t.co/RcRj2n9wZg pic.twitter.com/AGbNKFmSfw — TF1Info (@TF1Info) May 7, 2022 07/05/22 - 11:51 - Les 21 coups de canon sont tirés Emmanuel Macron a fait son apparition sur le perron de l'Élysée. Il se tient droit stoïque. Pendant, ce temps là, aux Invalides, un à un, 21 coups de canon sont tirés. 07/05/22 - 11:35 - Laurent Fabius s'est trompé dans l'annonce des chiffres Ayant appris son discours par coeur, et le récitant sans fiches, Laurent Fabius s'est trompé dans l'annonce du norme de voix récoltées par le président de la République. En effet, le président du Conseil constitutionnel a annoncé qu'Emmanuel Macron avait récolté 18 678 639 suffrages exprimés, alors qu'il en a eu 18 768 639 en réalité. 07/05/22 - 11:26 - Emmanuel Macron échange avec Édouard Philippe Emmanuel Macron et son ancien Premier ministre Édouard Philippe ont eu un échange chaleureux, loin des tensions rapportées dans la presse ces derniers jours en marge des investitures pour les élections législatives. 07/05/22 - 11:23 - Emmanuel Macron salue les invités Le discours Emmanuel Macron est terminé. Le président de la République réinvesti fait désormais le tour des invités pour les saluer un à un. LIRE PLUS

Le protocole de la cérémonie d'investiture est strict, dans la droite lignée républicaine. Il s'agit d'investir officiellement le nouveau président de la République, élu il y a près de deux semaines, pour lui permettre de débuter officiellement son mandat (le précédent mandat d'Emmanuel Macron s'achevant le 13 mai, le nouveau ne débutera que le 14 mai). C'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de cette mission hautement symbolique. Après la lecture des résultats officiels du second tour de l'élection présidentielle par le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, Emmanuel Macron a été ce samedi matin reconnu Grand-Maître de la Légion d'honneur. Ensuite, le grand chancelier, le général Pugat, a remis au chef de l'État le collier en or de l'ordre.

Après un traditionnel discours d'investiture, pour clore la cérémonie d'investiture, le président de la République s'est rendu dans les jardins de l'Élysée. Là, il a rendu hommage au drapeau au son de la Marseillaise. Enfin, il a passé en revue les troupes. Dans le même temps, aux Invalides, 21 coups de canons ont été tirés.

Alors qu'Emmanuel Macron a été réélu président de la République, la question de l'intérêt d'une cérémonie d'investiture se pose, le chef de l'État étant déjà en poste. Mais comme en 1988 et en 2002, c'est tout un protocole solennel qui doit être respecté en vue d'ouvrir officiellement le nouveau quinquennat. Cependant, lors des deux précédents, ni faste, ni grandeur n'étaient à l'ordre du jour. Sobriété et rapidité étaient de mise. Il y a vingt ans, Jacques Chirac avait fait expédier la cérémonie : 15 minutes montre en main.

S'il semble anodin, ce rendez-vous est pourtant l'occasion de faire passer des messages au cours des discours. Ainsi, lors de sa victoire en 2002, Jacques Chirac n'avait pas hésité à se féliciter d'un "échec à la tentation de l'extrémisme" après la lourde défaite de Jean-Marie Le Pen, ajoutant les caps à donner à son quinquennat, entre "cohésion nationale", "solidarité renforcée", "égalité des droits" ou encore "autorité de l'État". Emmanuel Macron n'a pour sa part pas réédité ses propos de 2017 sur "la France [qui] doute d'elle-même" ou encore sur "la puissance de la France [qui] n'est pas déclinante". Il s'est focalisé sur le rassemblement et le renouvellement désormais nécessaires.

Le discours d'investiture d'Emmanuel Macron a duré une quinzaine de minutes. Le chef de l'Etat y a esquissé l'esprit dans lequel il entendait présider jusqu'en 2027 et a affirmé vouloir être "un président nouveau" dans "un mandat nouveau". Il a aussi fait "le serment" de "léguer une planète plus vivable" et "une France plus forte".

"A l'heure où les Français me confient à nouveau la plus haute charge, la conscience de la gravité des temps m'accompagne. Et du retour de la guerre en Europe à la pandémie en passant par l'urgence écologique (...) rarement notre monde et notre pays n'avaient été confrontés à une telle conjonction de défi", a-t-il déclaré. Revenant sur sa victoire avec 58,5% des suffrages face à Marine Le Pen, il a estimé que les Français avaient fait "le choix d'un projet clair" face "aux sirènes d'idéologies dont nous pensions avoir quitté les rives" au XXe siècle et aux "démagogies faciles".

"Le temps qui s'ouvre sera celui d'une action résolue pour la France et pour l'Europe", a-t-il promis. "Agir d'abord pour éviter toute escalade suite à l'agression russe en Ukraine, aider la démocratie et le courage à l'emporter, bâtir une nouvelle paix européenne et une nouvelle autonomie sur notre continent". Emmanuel Macron s'est également engagé à "agir pour une société du plein emploi", contre les "inégalités en refondant notre école et notre santé", contre "les insécurités du quotidien, du terrorisme qui rôde toujours".

450 invités ont répondu présent, en dehors des membres de la famille et des proches du chef de l'État. Le président de la République a souhaité que "ceux qui ont marqué le dernier quinquennat et ceux qui donneront la patte du prochain soient présents". Et d'ajouter : "des représentants de la santé, de la jeunesse, des maires, des sportifs, des chefs d'unité de combattants morts pour la France, des soutiens et amis, ainsi que des représentants des corporations patronales et syndicales."

Les présidents de l'Assemblée nationale (Richard Ferrand) et du Sénat (Gérard Larcher) étaient bien évidemment présents, mais surtout Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, qui a proclamé officiellement la victoire du chef de l'Etat et l'a investi président. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Edouard Philippe, Christophe Castaner ou encore Nicole Belloubet ont aussi été invités.

160 à 170 militaires étaient aussi présents. Emmanuel Macron a opté pour des soldats de la Légion, de la Marine nationale et notamment des marins du Monge, bâtiment clé de la dissuasion nucléaire de la France.