DIRECT. Zemmour chez Hanouna : Alexis Corbière invective le candidat depuis le public

ZEMMOUR. Ce jeudi soir, Eric Zemmour est l'invité de la toute nouvelle émission de Cyril Hanouna, "Face à Baba". Le candidat à la présidentielle est opposé à dix invités et au présentateur phare de C8.

22:35 - Elisabeth Moreno à Zemmour : "Je me sens humiliée en tant que femme lorsque vous dites que je suis inférieure" Elisabeth Moreno, minsitre chargé de l'Égalité entre les hommes et les femmes, se présente face à Eric Zemmour. "Je voulais vous dire pourquoi en tant que femme je me sens humiliée en tant que femme lorsque vous dites que je suis inférieure. Les femmes de ce pays contribue à faire de la France ce qu'elle est. Nous voulons réparer les injustices que les femmes subissent depuis trop longtemps maintenant", lance Elisabeth Moreno. Le candidat lui répond : "Vous avez dit des banalités avec lesquelles je ne peux qu'être d'accord." Aujourd'hui je suis le candidat. Et je ne prendrai aucune mesure contres les femmes. La parité n'est pas une bonne mesure. C'est prendre une femme pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle fait. c'est humiliant pour les femmes. C'est de la discrimination positive." La ministre lui demande alors s'il est féministe. "Le féminisme qu'est ce que c'est ? Si c'est l'égalité entre les femmes et les hommes , alors je le suis. Si c'est l'indifférenciation entre les hommes et les femmes, alors je ne le suis pas." Eric Zemmour considère que les femmes sont traitées comme les hommes en France. Elisabeth Moreno lui rétorque : Vous pensez que les femmes choisissent d'être moins payées que les hommes, qu'elles décident d'être assassinées tous les trois jours sous les coup des hommes ?" Le candidat d'extrême droit répond : "Oui je pense que les femmes choisissent leurs métiers. Je suis pour l'égalité des salaires à qualification égale." Sur le sujet des LGBT, Eric Zemmour se défend : "L'homosexualité n'est plus un délit depuis 1789. Evidemment que les homosexuels ont le droit de vivre comme ils veulent. Moi je parle des lobbys qui sont à mes yeux néfastes. C'est à dire un lobby organisé pour faire pression sur le pouvoir. Par exemple, les lois sur le mariage homosexuel, la PMA sans père." Par ailleurs, Eric Zemmour affirme qu'il est contre le mariage pour tous. Pour autant il indique qu'il ne reviendra pas sur cet acquis. "En tant que femme, je me sens blessée et humiliée"@1ElisaMoreno, la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances interpelle @ZemmourEric dans #FaceABaba ! pic.twitter.com/fz0Eqdiggc — TPMP (@TPMP) December 16, 2021

22:08 - Eric Naulleau sur Eric Zemmour : "Cette amitié je ne la renierai jamais !" Eric Zemmour est désormais face à Eric Naulleau. Parlant de son amitié pour le candidat, le journaliste a affirmé : "Cette amitié je ne la renierai jamais ! Nos désaccords, il suffit de regarder les émissions pour s'en rendre compte... Le seul point d'accord sur l'émigration, c'est l'expulsion des délinquants étrangers." Et de préciser : "Eric zemmour n'est pas raciste. je le connais depuis 15 ans. l'amitié avec quelqu'un dont on ne partage pas les opinions, c'est le cas de millions de Français." Sur sa présence à Villepinte, Eric Naulleau a indiqué : "J'étais là en tant qu'ami, pas en tant que soutien." Lui rendant la pareille, Eric Zemmour a expliqué son amitié avec le journaliste : "Pour moi Naulleau est un homme du XVIIIe siècle. J'ai trouvé en Naulleau quelqu'un qui incarne cet esprit là. Moi, j'aime les désaccords. Ca me nourrit, ça m'enrichit."

21:58 - "Je considère que l'Islam est une religion totalitaire" Le journaliste Aymeric Caron est le premier débatteur face à Eric Zemmour : "Vous avez dit que vous n'êtes pas raciste. Vous croyez aux différences de valeurs entre les cultures : vous considérez la culture occidentale supérieure aux autres. Vous passez votre temps à insulter les musulmans, à les dénigrer." Lui répondant, Eric Zemmour explique : "Je ne crois pas aux différences biologiques entre les races. Il y a des groupes, vous les appelez comme vous voulez." Sur les insultes envers les musulmans, le candidat se défend : "Je considère que l'Islam est une religion totalitaire. Défendre sa culture et considérer qu'elle est supérieure, c'est la préférer aux autres. Moi, j'aime la culture française." Aymeric Caron a détaillé la "méthode Zemmour" : "Il aime trafiquer les chiffres. Lorsque vous parlez des mineurs isolés, sur Cnews en octobre 2020, vous avez dit "il y a entre 40 000 et 5000 mineurs isolés qui arrivent chaque année en France. Ils coutent à l'aide sociale 50 000 euros par an", ça fait deux milliards d'euros par an ! Croyez vous en ces chiffres ? Le coût par mineur est de 8 000 euros par enfant dans certains départements !" Lui répondant, Eric Zemmour affirme : "Pas du tout, le coût de 50 000 euros est celui d'un président d'un conseil régional. Vous avez le don de prendre des chiffres que je ne peux pas revérifier. Vous me faites le coup à chaque fois et après vous faites le mariol !" Montrant la photo de Aylan, enfant migrant ayant perdu la vie et ayant fait la une de l'actualité, Aymeric Caron interpelle Eric Zemmour, qui lui répond : "C'est très triste mais on ne fait pas de la politique sur de l'émotion. Moi je veux arrêter tout immigration. Nous supprimerons le droit au regroupement familial et nous réduirons le droit d'asile, nous supprimerons la nationalité des délinquants qui ont une double nationalité et nous expulserons les étrangers au chômage depuis plus de six mois."

21:35 - "Mon grand-père est Napoléon, ma grand-mère est Jeanne d'Arc" Positif au Covid, Matthieu Kassovitz a laissé un message à Eric Zemmour : "Nous sommes métissé, et nous sommes métissé de souche maintenant. La France blanche n'existe plus. Le grand remplacement n'existe pas. Le métissage est inévitable. Comment allez vous faire pour placer la France dans un monde qui continue d'évoluer en voulant la refermer sur elle-même ?", faisant référence à ses origines juives algériennes. Lui répondant, "Je l'admire en tant qu'acteur. Je l'ai trouvé formidable [dans Le bureau des légendes]. Sur le fond, il fait une confusion dans les termes. Je suis un juif français, pas algérien. L'Algérie n'existait pas avant la France. Je suis un français de confession juive assimilé. Mon grand-père est Napoléon, ma grand-mère est Jeanne d'Arc." Et de préciser : "Le génie de la France c'est l'assimilation. Les émigrés qui sont venus depuis un siècle et de mi se sont tous imprégné de cela. Pour que la France reste la France il faut conserver cette assimilation. C'est parce que l'on a abandonné l'assimilation que l'on parle que un tel est comme ci, un autre est comme ça..." "Il mélange toutes les notions"@ZemmourEric répond au message de Mathieu Kassowitz dans #FaceABaba ! pic.twitter.com/mR5o2FqVJj — TPMP (@TPMP) December 16, 2021

21:21 - "Je ne tiens pas à me passer d'une partie de la France" "Je ne tiens pas à me passer d'une partie de la France. Quand on est élu, on est le président de tous les Français.", a affirmé Eric Zemmour. Interrogé sur sa sensibilité face à la blessure que peuvent ressentir certaines personnes vis à vis de ses propos, le candidat explique : "Vous me dites que des gens se sentent blessés. Moi, je vous dis que tous les jours je suis blessé par l'état de la France" Et de préciser : "Je dis aux musulmans assimilez vous. C'est la tradition républicaine française." "Le racisme, c'est considéré qu'il y a des races. Il y a un dévoiement de ce terme. on traite de raciste quelqu'un qui veut défendre son identité, sa patrie et sa civilisation. Je suis désolé ce n'est pas du racisme. Je suis tout sauf raciste", s'est défendu Eric Zemmour.

21:15 - Eric Zemmour explique ce qui l'a motivé à se présenter "Je pense que ca faisait des mois et des années que j'étais malheureux pour le pays. j'étais et je suis toujours très inquiet. je voyais la France que j'aime en voie de perdition. J'ai longtemps pensé qu'un homme politique digne de ce nom allait prendre le flambeau que je lui tendais...", détaille Eric Zemmour. Et de poursuivre : "Personne ne l'a fait. J'ai cru en philippe Seguin, en Charles Pasqua." Finalement, il n'y a que lui pour "se jeter à l'eau". Interrogé sur la composition d'un potentiel gouvernement, le candidat d'extrême droite affirme : "J'ai des équipes extraordinaires, des gens de toutes catégories sociales. je suis enthousiasmé. Composer un gouvernement c'est facile."

21:15 - Matthieu Kassovitz ne sera pas là ce soir Matthieu Kassovitz ne sera pas en plateau ce soir. il a été testé positif au Covid-19 mais a tenu à laisser un message à Éric Zemmour, message qui sera diffusé.

21:04 - Éric Zemmour pourra disposer de trois minutes supplémentaires face à chaque débatteur Dans TPMP, Cyril Hanouna a annoncé qu'Éric Zemmour aura un buzzer pour rallonger, s'il le souhaite, trois minutes de débat face à chaque contradicteur.

20:31 - Cyril Hanouna explique le déroulé de ce rendez-vous "sportif" Dans son émission "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna a tenu à présenter le déroulé de "Face à Baba" : "Il y aura dix intervenants. Sur chaque phrase qu'a dite Éric Zemmour, il sera en duel face à des personnes. Les duels vont être fous. Il ignore leur identité. Je peux vous dire qu'il y aura Mathieu Kassovitz, et ça pour moi c'est un événement énorme parce que je voulais absolument l'avoir. J'adore ce qu'il fait, je trouve que c'est un personnage incroyable qui est vraiment un mec qui défend des idées. Aymeric Caron sera aussi face à Éric Zemmour." Et de préciser : "Il y aura des énormes duels et on va aborder tous les sujets. Éric Zemmour a dit : 'Je ne mets de veto sur personne. Tout le monde peut venir se présenter face à moi.' Il démarrera face à Baba, il terminera face à Baba également, et sinon il fera ses dix duels. Dix duels de huit minutes à chaque fois. Ça va être assez rapide, sportif mais on a hâte de faire cette émission."

18:40 - Cyril Hanouna donne rendez-vous à 21h10 sur C8 Sur son compte Twitter, le présentateur phare de C8, Cyril Hanouna a donné rendez-vous à ses followers à 21h10 pour la grande première de "Face à Baba". Éric Zemmour fera son entrée sur le plateau à l'issue de la précédente émission, bien connue des afficionados de la chaine, TPMP. ???? Soirée événement sur @C8TV! #TPMP #FaceABaba https://t.co/mWyXWhKkHs — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) December 16, 2021

17:19 - Un nouveau sondage place Eric Zemmour derrière Marine Le Pen et Valérie Pécresse Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 16 décembre. 17h19. Un nouveau sondage sur l'élection présidentielle 2022 est paru ce jeudi 16 décembre2021. Réalisé par OpinionWay pour Les Echos, ce dernier crédite Eric Zemmour de 12% des voix au premier tour du scrutin. Il serait en quatrième position derrière Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Désormais officiellement candidat, le polémiste apparaît en perte de vitesse et ne vient plus bousculer les candidatures des Républicains et du Rassemblement national, bien que l'ancien journaliste parviendrait à capter une partie de l'électorat votant traditionnellement pour la droite et l'extrême-droite, affaiblissant malgré tout les scores de ses deux rivales. Mais face à diverses polémiques, le prétendant à l'Elysée patine, même si son équipe de campagne continue de se former autour, notamment, de deux préfets. De là à bousculer totalement une campagne qui semblait écrite depuis des mois ?

16:42 - Deux produits Bolloré face à face Cette nouvelle émission imaginée par Cyril Hanouna et qui a comme premier invité Eric Zemmour n'est pas anodine. Car C8, chaîne sur laquelle officie l'un des présentateurs phares du paysage audiovisuel français, est la propriété du groupe Canal, également détenteur de CNews, là où le polémiste a connu une percée médiatique. Le dénominateur commun : Vincent Bolloré, qui serait en lien quotidien avec le candidat à la présidentielle. L'émission s'apparente donc à un rassemblement du divertissement, promu par un Cyril Hanouna dont les programmes virent régulièrement au clash, et à la vision conservatrice du pays impulsée sur le chaîne d'info en continu. Alexis Lévrier, spécialiste des médias, juge, auprès du Huffington Post, que "c’est comme si le groupe Bolloré lançait des formats spécialement calibrés pour Éric Zemmour. Avant C8, Jean-Marc Morandini inaugurait avec le candidat le premier Face à la rue sur CNews. Cette fois, c’est le premier à tester Face à Baba. On a plutôt l’impression que l’idée c’est de faire plusieurs ‘Face à Zemmour’".

15:32 - A quoi s'attendre lors de l'émission ? C'est une émission au format peu habituel à laquelle va participer Eric Zemmour, jeudi soir. S'il répondra d'abord, seul, aux questions de Cyril Hanouna, le candidat fera ensuite face à dix invités, qui l'interrogeront sur divers sujets, toutes les huit minutes. Un laps de temps réduit qui pourrait ne pas laisser place au débat. En effet, les programmes présentés par l'animateur phare de C8 tournent régulièrement à l'empoignade et au clash, empêchant ainsi des échanges de points de vue construits et le développement d'arguments. Le ton qui monte vite, ce pourrait être le cas ce soir, lorsqu'Eric Zemmour fera face à Mathieu Kassovitz, lui qui s'est déjà emporté à plusieurs reprises, tant sur les plateaux TV que sur les réseaux sociaux, lorsqu'il s'agit d'évoquer la police et la sécurité, un thème qui devrait être abordé. De son côté, Aymeric Caron avait eu un échange tendu avec l'un des proches d'Eric Zemmour, Antoine Diers, traitant le polémiste de "néo-fasciste" sur TPMP. De son côté, le candidat à la présidentielle avait fustigé la presse people, dont Closer, Paris Match ou encore Public qui ont consacré des Unes et nombreuses pages au lien qu'il entretient avec sa conseillère Sarah Knafo. Les discussions avec Myriam Palomba, rédactrice en chef chez Public, pourraient être musclées.

14:45 - Qui sera face à Eric Zemmour ? Pour Cyril Hanouna, pas question d'organiser un débat comme à l'accoutumée. L'animateur de C8 a donc indiqué que dix personnes feront face à Eric Zemmour, jeudi soir, ne dévoilant que quelques noms : celui de Mathieu Kassovitz, acteur et réalisateur français, connu pour ses messages parfois acerbes sur Twitter ou encore ses propos sur la police, vivement critiqués par les forces de l'ordre ; celui d'Aymeric Caron, journaliste passé par "On n'est pas couché", se déclarant "anarchiste" et antispéciste ; Myriam Palomba, rédactrice en chef chez Public, sera également du casting. Les autres personnalités qui interviendront ne sont pas encore connues, mais Cyril Hanouna a assuré qu'Eric Zemmour n'a mis "de véto sur personne".