"Eric Zemmour : candidat aux législatives, une chance d'être député ?"

ZEMMOUR. Officiellement candidat aux élections législatives, Eric Zemmour peut-il être élu député dans le Var ?

[Mise à jour le 12 mai à 12h13] Un mois après sa déroute à l'élection présidentielle, Eric Zemmour se lance dans une nouvelle campagne : celle des législatives. L'ancien journaliste a annoncé, ce jeudi 12 mai 2022, qu'il serait candidat pour devenir député. A 63 ans, il brigue un siège à l'Assemblée nationale dans la 4e circonscription du Var. "Reconquête est de retour partout en France. Je mènerai notre beau et grand combat aux côtés de nos 550 candidats", s'est-il réjoui sur Twitter. Le patron du parti d'extrême-droite est attendu en fin de journée dans la commune de Cogolin, faisant partie de la circonscription en question. A 18 heures, il s'exprimera depuis la commune dirigée par Marc-Etienne Lansade, un ancien partisan du Front national devenu soutien du polémiste. De quoi donner le coup d'envoi d'une campagne express à un mois du premier tour des législatives.

Eric Zemmour candidat aux élections législatives 2022

Finalement il y va ! Eric Zemmour sera bien candidat aux élections législatives. Le président de Reconquête ! va soumettre sa candidature pour devenir député à des électeurs du Var, dévoile Var-Matin, ce jeudi 12 mai 2022. Une information confirmée sur Twitter par l'intéressé lui-même. Le candidat déchu à l'élection présidentielle va se présenter dans la 4e circonscription du Var, celle qui comprend les cantons d'Aups, de Collobrières, de Draguignan, de Grimaud, de Lorgues, du Luc et de Saint-Tropez. Eric Zemmour va officialiser sa décision ce jeudi soir du côté de Cogolin.

Né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, étudiant en banlieue puis à Paris, avant de mener toute sa carrière dans la capitale, l'investiture d'Eric Zemmour sur les bords de la Méditerranée apparaît comme un parachutage. Il s'agit surtout d'une terre sur laquelle il a vite trouvé un électorat acquis à sa cause au cours de la campagne pour l'élection présidentielle, d'autant que son entourage assure qu'il est "très attaché à ses racines méditerranéennes" et que le golfe de Saint-Tropez est "une région à laquelle il est très attaché".

Reconquête est de retour partout en France. Je mènerai notre beau et grand combat aux côtés de nos 550 candidats. Je me présente dans la 4ème circonscription du Var. — Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 12, 2022

Avant les législatives, quel résultat pour Eric Zemmour dans la 4e circonscription du Var ?

Eric Zemmour peut-il se prendre à rêver d'une entrée à l'Assemblée nationale ? Sur la 4e circonscription du Var, le candidat a décroché 14,7% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle. Surtout, il a dépassé les 20% dans deux communes de cette circonscription : Saint-Tropez (22,42%) et Grimaud (21,4%). Des scores plus élevés qu'au niveau national (7,07%) mais qui ne présagent en rien des suffrages qu'il pourrait obtenir aux législatives. D'autant que pour accéder au second tour, il faut recueillir un nombre de voix équivalent au moins à 12,5% des électeurs inscrits. Or, lors du premier tour de la présidentielle, il n'a obtenu qu'un score de 10,61% par rapport au nombre d'inscrits.

Que disent les sondages sur la candidature d'Eric Zemmour aux élections législatives ?

Alors que les sondages ont rythmé la campagne présidentielle d'Eric Zemmour, cela ne s'annonce pas aussi intense pour les législatives. En effet, les sondages locaux, à l'échelle d'une circonscription n'existent (quasiment) pas. Du moins, pour le public. Car rien n'empêche les candidats de mandater des instituts pour effectuer des enquêtes sans qu'elles ne soient publiées. C'est ce qu'aurait fait l'équipe d'Eric Zemmour avait d'officialiser sa candidature dans la 4e circonscription du Var. Selon Var-Matin, des appels ont été reçus par des habitants des communes concernées pour un sondage de notoriété sur les postulants à la députation dans la circonscription. Dont Eric Zemmour. Mais aucun résultat n'a été dévoilé.