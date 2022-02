Eric Zemmour : résultat du dernier sondage, programme, parrainages... une épineuse campagne

Elabe a mené une enquête sur l'adhésion des Français (1488 sondés) à certaines propositions phares d'Eric Zemmour. Plusieurs d'entre elles recueillent une approbation certaine : celle de réduire les cotisations sociales pour les travailleurs les plus modestes, pour une hausse de salaire net de 100 euros par mois du Smic (72%), la mise en place de la déchéance de nationalité pour les criminels et délinquants multirécidivistes binationaux (70%), l'interdiction du port du voile islamique dans l'espace public (65%), la suspension des aides sociales pour les parents de mineurs délinquants et criminels (65%) ou encore la suppression des charges patronales et salariales sur les primes versées par les entreprises aux salariés (65%).

Désormais officiellement candidat, le polémiste apparaît en perte de vitesse et ne vient plus bousculer les candidatures des Républicains et du Rassemblement national, bien que l'ancien journaliste parviendrait à capter une partie de l'électorat votant traditionnellement pour la droite et l'extrême-droite, affaiblissant malgré tout les scores de ses deux rivales. Mais face à diverses polémiques, le prétendant à l'Elysée patine, même si son équipe de campagne continue de se former autour, notamment, de deux préfets. De là à bousculer totalement une campagne qui semblait écrite depuis des mois ?

Chronique de campagne du 8 février. 19h02. Nouveaux démêlés judiciaires à venir pour Eric Zemmour. Le candidat à l'élection présidentielle est visé par deux nouvelles plaintes, à la suite de propos tenus sur France Inter lundi matin. D'abord, le polémiste est dans le collimateur de l'Union sociale pour l'habitat après avoir assuré que "tout le monde sait aujourd'hui que les HLM sont des terres d'islamisation du pays. Tout le monde sait aujourd'hui, surtout les pauvres gens et les braves gens qui sont restés, qui n'ont pu fuir ces HLM devenus des antres à kebabs et à femmes voilées, sans compter les trafics de drogue". L'Union sociale pour l'habitat dénonce un discours "particulièrement stigmatisant et mensonger à l’égard des organismes HLM et de leurs occupants avec lesquels l’USH est en totale opposition".

07/02/22 - 18:50 - Eric Zemmour, le carburant sarkozyste du pouvoir d'achat par le travail

Chronique de campagne du 7 février 2022. 18h50. Eric Zemmour a-t-il enfin trouvé le bon carburant pour donner un nouvel élan à sa campagne ? Coincé à la quatrième place selon les sondages, plus en mesure de rivaliser avec Marine Le Pen et Valérie Pécresse, la campagne du polémiste patinait depuis de longues semaines et son entrée officielle dans la compétition. Les ralliements successifs venus de LR ou du RN n’ont pas eu les impacts escomptés sur l’opinion publique et le discours apparaissait comme particulièrement redondant, toujours avec la même cible dans le viseur : les immigrés. A Lille, samedi 5 février, le candidat du parti Reconquête ! n’a pas centré son discours sur sa thématique favorite, mais l’a liée à son nouveau cheval de bataille électoral : le pouvoir d’achat.

Devant 6 à 7000 fidèles, Eric Zemmour a repris le grand principe de la droite : travailler plus pour gagner plus, le slogan qui avait porté Nicolas Sarkozy à l’Elysée en 2007. 15 ans plus tard, l’ancien chroniqueur tente de se l’approprier, en reprenant à son compte l’une des principales propositions de celui qui fut alors président de la République : la défiscalisation des heures supplémentaires. Actuellement, les heures supplémentaires sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 € par an. Le candidat veut aller au-delà : "nous rétablirons l’exonération totale de charges et la défiscalisation totale des heures supplémentaires, pour que les Français qui souhaitent travailler plus, gagnent plus !" Parce qu’il veut "enfin récompenser le travail et le mérite", Eric Zemmour prend l’engagement que tout salarié pourra, s’il est élu, toucher la prime de participation "sans payer d’impôts sur le revenu" et sans qu’elle ne soit bloquée plusieurs années. Le candidat souhaite instaurer une prime qui pourra être versée chaque année par un employeur "sans aucune taxe, ni aucune charge -ni patronale, ni salariale" et qui "pourra représenter jusqu’à trois mois de salaire net". "3 000 euros de coût pour l’entreprise, 3 000 euros dans la poche du salarié ! Voilà comment on récompense le travail, le mérite et l’effort !"

Doubler Pécresse

En voulant mettre fin à la redevance TV, en tranchant dans les dépenses allouées aux mineurs isolés, en coupant les aides sociales "aux étrangers extra-européens", Eric Zemmour veut faire des économies et permettre "[d’]augmenter votre salaire net en préservant le salaire brut. Pour ceux qui touchent un SMIC, cette somme représentera jusqu’à 105 euros par mois". Prime de 10 000 euros pour toute naissance dans une commune rurale, doublement du plafond du quotient familial "pour toutes les familles des classes moyennes qui sont suffisamment riches pour supporter toutes les augmentations, mais jamais assez pauvres pour obtenir des allocations", remboursement de la moitié des frais de carburant pour "les salariés qui n’ont pas de solution de transport en commun"… autant de mesures pour le portefeuille que le prétendant à l’Elysée veut mettre en œuvre.

Ce tournant sarkozyste pris par Eric Zemmour n’est pas anodin. Après avoir consolidé une base électorale grâce à ses propositions sur l’immigration et le régalien, rabattant dans son camp une partie des troupes de Marine Le Pen (29 % selon Harris Interactive), l’heure est désormais à draguer l’électorat LR en élargissant le programme sur l’aspect économique, plus particulièrement le pouvoir d’achat. L’objectif, confirmer la tendance légèrement haussière dans les sondages (les dernières enquêtes donnent le candidat à 14%) et venir bousculer une Valérie Pécresse qu’il a désormais dans le viseur, lui qui la talonne désormais dans les sondages… pour la troisième place.