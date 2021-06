Thierry Mariani : quel résultat aux régionales en PACA ? Dernier sondage

Le candidat du Rassemblement national a des chances de remporter la région du sud-est selon les dernières enquêtes. Il met en difficulté le président sortant, mais en cas de duel la victoire pourrait se jouer à un ou deux points.

Et si le Rassemblement national s'installait à la tête du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ? C'est une hypothèse envisageable compte tenu des résultats de son candidat, Thierry Mariani, dans sondages d'intentions de vote. L'ex-Républicain est devenu un atout de taille pour le parti lepéniste, tous les sondages le donnent en première place au premier tour et au second dans le cas d'une triangulaire. La dernière enquête en date, réalisée par Ipsos pour France 3 le 9 juin le créditait de 41% des intentions de vote, devant son principal rival Renaud Muselier à 34% des voix. Le même sondage le donnait gagnant dans une triangulaire (43% RN ; 36% LR et 21% EELV/Gauche). Un sondage Ifop pour Le Figaro et LCI et diffusée le 1er juin, lui accordait 39% des suffrages avec quatre points d'avance sur Renaud Muselier. A eux deux, les hommes politiques de droite monopolisent plus des deux tiers de l'électorat, seul l'EELV Jean-Laurent Félizia parvient à se faufiler au second tour en passant la barre des 10% (15%). Au second tour, dans une triangulaire testée par ce sondage, le frontiste conservait sa première place et creuse légèrement l'écart avec son adversaire : 43% contre 38% ; Jean-Laurent Félizia était crédité de 19% des voix.

Victoire incertaine dans l'hypothèse d'un duel

S'il y a quelque jours Thierry Mariani était donné vainqueur même en cas de duel face à la tête de liste républicaine au second tour, la donne a changé selon le dernier sondage. L'enquête Ipsos donnait l'avantage au Républicain et lui prêtait 51% des suffrages contre 49% pour le lepéniste. Si le front républicain est encore réactivé, la gauche pourrait se désister au profit de la droite traditionnelle et la victoire pourrait échapper au candidat de l'extrême-droite dans cette perspective. L'issue des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas encore connue, la marge d'erreur des sondages et les abstentionnistes peuvent encore renverser la vapeur.

"Je me considère comme l'homme à abattre"

La Provence-Alpes-Côte d'Azur entretient des liens particuliers avec le Rassemblement national. Lors des dernières élections régionales, Marion Maréchal-Le Pen avait enregistré des scores records en arrivant en tête avec 40,55% des suffrages au premier tour. Mais la figure montante du parti n'avait pas réitéré l'exploit au deuxième tour, mis en échec par le Républicain Christian Estrosi, grâce au le "front républicain" et au retrait des listes de gauche. La nièce de Marine Le Pen avait toutefois obtenu 45,22% des voix. Six ans plus tard, Thierry Mariani marche dans les pas de la jeune femme mais compte faire mieux, lui comme Marine Le Pen estiment la région "gagnable". Une réalité qui effraie les autres familles politiques et donne lieu à une rude bataille entre candidats. Renaud Muselier et Thierry Mariani, pourtant anciens collègues et réservés au début des élections, ne s'épargnent plus. Le frontiste invité de France Info, le 3 juin a d'ailleurs déclaré : "Je me considère comme l'homme à abattre", pointant du doigt "toutes les boules puantes depuis quelques jours, toutes les attaques un peu bizarres, qu'il s'agisse de monsieur Renaud Muselier ou de son équipe". Le candidat de l'extrême droite s'offusquait alors que son adversaire remette en cause son lieu de résidence pour le décrire comme "un horrible parachuté". Une nouvelle fois en politique tous les coups sont permis.