Valérie Pécresse : programme, sondages et dernières actus

PECRESSE. Face à Jean-Jacques Bourdin hier soir, lors l'émission politique de BFMTV, Valérie Pécresse a réaffirmé mener le combat contre les violences faites aux femmes. La candidate est toujours au coude-à-coude avec Marine Le Pen dans les sondages.

16:21 - Valérie Pécresse souhaite développer la filière de l'apprentissage Chronique de campagne du 19 janvier. 16h21. Hier soir et pendant deux heures, la candidate de la droite a exposé les propositions fortes de son programme tout en répondant aux questions des Français dans l'émission politique de BFMTV, La France dans les yeux. L'exercice, inévitable en période de campagne, se poursuit aujourd'hui alors que Valérie Pécresse est en déplacement à Cahors dans le Lot. Si hier les thèmes abordés étaient variés, aujourd'hui l'accent est mis, entre autres, sur une filière de l'éducation : l'apprentissage. En bonne présidente de région et forte de cette expérience, Valérie Pécresse a fait part d'un premier vœux : "Je souhaite que les lycées professionnels soient confiés aux régions et que les régions, avec les chambres des métiers et les chambres de commerce, puissent faire l'orientation des jeunes dès le collège". La candidate en a profité pour démarquer sa politique de celle menée par Emmanuel Macron : "Je sais que le président de la République se targue d'avoir développé l'apprentissage mais la vérité c'est que c'est surtout de l'apprentissage post-bac. Or il faut commencer dès le pré-bac, dès le CAP." Vouloir développer une filière est une chose, présenter les moyens envisagés pour le faire en est une autre. Ceux qu'a évoqué les candidate de la droite s'apparente à des mesures d'incitation à l'embauche d'apprentis à l'égard des professionnels et chefs d'entreprise. "J'enlèverai toutes les charges patronales pour les entreprises de moins de 10 salariés qui prendront des apprentis, dans tous les domaines", a déclaré la politique. Sans donner d'autres détails sur les mesures envisagées, Valérie Pécresse conclu : " "L'idée c'est que cette filière exceptionnelle de réussite soit encore encouragée." 15:45 - Valérie Pécresse à la lutte avec Marine Le Pen selon le dernier sondage Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 19 janvier. 15h45. Dans le dernier sondage sur les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, réalisé par Harris Interactive, paru mercredi 19 janvier 2022, Valérie Pécresse est créditée 16% des voix. De tels résultats la placeraient juste derrière Marine Le Pen. Au second tour, elle serait battue par Emmanuel Macron (46%). Investie début décembre par le parti de droite, la présidente de la région Île-de-France est la première femme de l'histoire à représenter LR au scrutin national. La "dame de faire", comme elle aime le répéter, veut s'afficher en principale opposante à Emmanuel Macron, en dépit des critiques à son égard sur son positionnement "Macron-compatible" aux yeux de certains. Libérale économiquement, elle se veut ferme sur les questions régaliennes et devra composer tout au long de la campagne avec un Eric Ciotti arrivé deuxième de la primaire, porté par des propositions très droitières sur la sécurité et l'immigration qu'il entend bien faire intégrer dans le programme de la candidate. Avec Valérie Pécresse, Les Républicains espèrent reprendre des couleurs à la faveur d'un congrès qui s'est déroulé sans accroc entre les candidats et tourner la page de cinq ans de déclin depuis la défaite de François Fillon en 2017 pour ne pas manquer le rendez-vous national et être, une nouvelle fois, défait au scrutin élyséen pour la troisième fois de suite, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du parti. 18/01/22 - 21:48 - La séquence de la prise de parole de Valérie Pécresse sur l'affaire Bourdin postée sur son compte Twitter Vidéo. Alors que Valérie Pécresse est l'invitée de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV ce mardi, la candidate à la présidentielle des Républicains a souhaité débuter l'émission par une prise de parole sur l'enquête pour agression sexuelle ouverte à l'encontre de Jean-Jacques Bourdin, le présentateur de l'émission. Rappelant son combat contre le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes, Valérie Pécresse a posté sur son compte Twitter la séquence de l'émission. [Affaire Bourdin] Je suis une femme franche qui dit les choses en face et sans détour. Si je suis ici ce soir, c’est par respect pour vous, les Français, réunis pour me poser les questions que vous avez préparées depuis une semaine. #LaFranceDansLesYeux #Pécresse2022 pic.twitter.com/pELohpInIp — Valérie Pécresse (@vpecresse) January 18, 2022 18/01/22 - 21:07 - Valérie Pécresse s'exprime sur l'enquête ouverte à l'encontre de Jean-Jacques Bourdin Invitée de l'émission politique "La France dans les yeux" sur BFMTV, ce mardi, la candidate des Républicains à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, s'est expérimée au début de l'émission au sujet de l'enquête qui concerne Jean-Jacques Bourdin, l'animateur de l'émission. "Je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir à la suite de l'ouverture d'une enquête, par la justice, à la suite d'une plainte déposée contre monsieur Bourdin", a-t-elle indiqué, avant d'ajouter être venue par respect pour les Français. Elle a réaffirmé son attachement au combat contre le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes. "La loi du silence, c'est fini" avant de conclure que "Présidente, (elle) ne laisserai aucune femme avoir peur de porter plainte." 18/01/22 - 18:18 - Une soirée pleine d'enjeu pour la candidate de la droite Dans la course à l'Elysée, Valérie Pécresse occupe plutôt une place de challenger comme le confirme le sondage Elabe pour BFMTV publié ce mardi 18 janvier et dans lequel seuls 14% des sondés voient la candidate l'emporter, contre 48% pour Emmanuel Macron. Connue à droite, surtout dans la sphère politique francilienne, Valérie Pécresse doit se faire apprécier des Français après avoir chatouillé leur curiosité. L'enjeu de la candidate de la droite ce soir est de se démarquer, de mettre en avant des propositions qui parlent aux Français et répondent à leurs besoins quotidiens, tout cela dans l'objectif de convaincre plus largement les électeurs. Si la candidate pense vraiment être la seule à pouvoir battre le président sortant il faut qu'elle prouve qu'elle pourra faire mieux que lui.

A l’occasion de plusieurs meetings et réunions avec son parti politique Soyons Libres, Valérie Pécresse laisse entendre son souhait d’occuper la plus haute fonction de l’Elysée. Le 21 juillet 2021, Valérie Pécresse déclare sa volonté de participer aux élections présidentielles de 2022. Selon ses propres paroles, elle veut "remettre le pays en ordre" et "restaurer la fierté française" à travers une réforme du système politique. Valérie Pécresse est notamment soutenue par Manuel Valls et Nicolas Dupont-Aignan.

Valérie Pécresse n’a pas encore dévoilé son programme dans les détails. Toutefois, son poste de présidente du conseil régional d’Île-de-France met en avant de grands axes à exploiter. Cela vaut pour l’investissement massif de fonds publics dans le secteur de la santé, ainsi que dans la formation et l’insertion des jeunes. Elle envisage aussi des réformes sur la justice, une gestion économique responsable, ainsi qu’une transition écologique progressive à la ville comme à la campagne.

Valérie Pécresse participe à la primaire de la droite. La candidate de Soyons Libres est disposée à participer à cet évènement, réalisant par la même occasion une réconciliation avec son ancien parti politique. Ce choix vient contraster avec la décision de Xavier Bertrand de ne pas y prendre part. Tout comme Valérie Pécresse, le président du conseil régional des Hauts-de-France se porte également candidat aux élections présidentielles de 2022.

Si avant d'obtenir l'investiture LR, Valérie Pécresse oscillait entre 8 et 11% dans les sondages sur le premier tour de la présidentielle, son statut de candidate de la droite l'a faite changer de dimension. Immédiatement donnée au coude-à-coude avec Marine Le Pen, elle serait même en mesure de se hisser au second tour avec 20% des voix et pourrait battre Emmanuel Macron, même si le match s'annonce très serré.

La carrière politique de Valérie Pécresse a connu un tournant le 18 décembre 2015 lorsqu’elle est élue présidente du conseil régional d’Île-de-France. Elle succède ainsi à Jean-Paul Huchon et voit sa notoriété croître. En 2018, elle devient également présidente du Grand Paris Aménagement. Parmi les projets notables qu’elle a soutenus, on peut évoquer l’aménagement francilien du RER vélo en 2020. Le 2 juillet 2021, elle décroche un nouveau mandat pour les mêmes fonctions.

Valérie Pécresse est née le 14 juillet 1967, à Neuilly-sur-Seine. Dès le début de sa carrière, elle enchaîne les postes à responsabilité. Conseillère de Jacques Chirac, maître des requêtes du Conseil d’Etat… Suite à sa victoire aux élections législatives de 2002, elle est également députée. Avant de devenir présidente du conseil régional d’Île-de-France, elle occupe le poste de ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle fonde son propre parti, Soyons Libres, en 2017.