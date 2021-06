Valérie Pécresse : favorite pour les régionales en Île-de-France, le résultat des sondages

La présidente sortant d'Ile-de-France brigue un second mandat et tous les sondages la donnent victorieuse au second tour.

Valérie Pécresse semble confortablement installée à la tête de la région Ile-de-France. Après l'avoir arrachée à la gauche lors du scrutin de 2015, la femme politique souhaite rester pour un deuxième mandat. Forte de la bonne opinion qu'elle a laissé à plus de la moitié des citoyens franciliens, selon le sondage Ipsos pour Libres! réalisé fin mai, Valérie Pécresse a ses chances pour remporter les élections régionales.

Tous les sondages s'accordent et placent la présidente du parti Libres! en tête des intentions de vote, en prime la candidate bénéficie d'une avance de plus d'une dizaine de points sur son principal rival, Jordan Bardella. L'enquête OpinionWay pour CNEWS, diffusée mardi 8 juin, lui prête 33% des voix au premier tour contre 17% pour le candidat du Rassemblement national et 16% pour la majorité présidentielle représentée par Laurent Saint-Martin. La gauche en revanche n'a pas le vent en poupe selon les sondages, les trois listes en course se suivent de près mais dépassent à peine le seuil des 10%. L'écologiste Julien Bayou aurait l'avantage avec 12% des suffrages contre 11% pour Clémentine Autain et 10% pour Audrey Pulvar. L'ordre d'arrivée des candidats de gauche est encore incertain puisque le sondage BVA pour RTL diffusé le même jour n'accorde que 8% à l'Insoumise. Au second tour, la candidate de droite conserve sa première place et son avance avec 38% des intentions de vote, contre 28% pour l'union de gauche portée par Julien Bayou, 18% pour La République en Marche et 16% pour le Rassemblement national.

Valérie Pécresse candidate aux régionales, et ensuite ?

La candidate aux élections régionales n'est pas une débutante en politique. Dès 2002 elle est élue députée des Yvelines et est reconduite en 2007, mais troque son rôle contre une place au gouvernement après l'élection de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République. Elle devient successivement ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, porte-parole du gouvernement puis ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État. En parallèle de ses fonctions gouvernementales, Valérie Pécresse siège au Conseil régional d'Ile-de-France depuis 2004 et accède à la présidence de la Région lors de sa deuxième tentative en 2015 après dix-sept ans de règne socialiste.

La femme politique se revendique de droite et obtient sa carte membre au RPR, à l'UMP puis aux Républicains jusqu'en 2019 où elle décide de créer son propre parti "Soyons Libres!" qui répond, selon sa description, à une idéologie politique de "droite gaulliste et sociale". Lors des élections régionales de 2021 c'est sous cette étiquette qu'elle candidate à sa succession, toutefois la politique n'a pas coupé tous les ponts avec ses anciens collègues de la droite traditionnelle et se présente avec le soutien du parti LR.