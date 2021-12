Valérie Pécresse : un résultat probant à la primaire LR, candidate à la présidentielle 2022

Chronique de campagne du 4 décembre. 14h30. Valérie Pécresse a remporté la primaire LR, ce samedi 4 décembre. Avec 60,95 % des suffrages exprimés, elle s'est imposée largement devant Eric Ciotti et est investie par le parti pour l'élection présidentielle de 2022. Devant les journalistes réunis pour l'occasion, la présidente de la région Île-de-France a célébré "le retour de la droite républicaine". N'oubliant pas les candidats battus, elle a souligné que sa famille politique est "unie et part au combat avec une volonté implacable parce que la France ne peut plus se permettre d'attendre". Valérie Pécresse est la première femme à représenter la droite au scrutin national et l'a relevé lors de sa prise de parole : "Je mesure l'audace qui est la votre. Pour la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle, de Pompidou, de Chirac, de Sarkozy, notre famille politique, va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle."

Une victoire de Valérie Pécresse est crainte par le pouvoir

Chronique de campagne du 4 décembre. 13h24. Elle dit elle aussi être "la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron". La candidature de Valérie Pécresse à la primaire LR est regardée avec attention par le pouvoir. Dans le gouvernement, un ministre glisse au Parisien : "on préférait Bertrand, parce qu’il n’a pas la stature. Pécresse fait plus sérieuse, mais surtout plus sincère. Et puis, c’est une femme et, nous, on nous reproche d’être des hommes !" S'il est perçue comme "la plus dangereuse" chez LREM, c'est que l'entourage du chef de l'Etat estime qu'elle est en mesure de rassembler les différentes sensibilités qui se sont exprimées au cours de la primaire LR : "L’enjeu pour LR, ça va être de réunir les conservateurs et les libéraux. Ils sont au second tour s’ils y arrivent. Mais bon courage ! Pécresse a le profil pour faire ça : Versaillaise sur la culture et libérale sur le programme, analyse un fidèle du président. Mais il faut qu’elle arrive à convaincre qu’elle fera mieux que Macron sur le plan économique". Mais en Macronie, certains ne s'inquiètent pas : "Elle a recyclé tout le programme de Fillon, poursuit-il. C’est du sang et des larmes ! Tout sauf une centriste modérée…"