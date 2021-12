Débat Zemmour - Le Maire : coups bas ou cordialités... A quoi s'attendre ?

Eric Zemmour et Bruno Le Maire vont débattre, jeudi 9 décembre 2021, dans l'émission "Elysée 2022" de France 2. Entre un polémiste critiqué pour son programme économique et un ministre de l'Economie qui connaît les dossiers de Bercy, quels sont les enjeux de ce rendez-vous ?

Programme d'Eric Zemmour L'essentiel Après son premier meeting de candidat, l'heure est venue du premier débat dans la peau d'un prétendant officiel à l'Elysée. Eric Zemmour sera face au ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, jeudi 9 décembre 2021 sur France 2, dans l'émission "Elysée 2022", prévue à 21h05.

A l'occasion de ce rendez-vous, les questions économiques, souvent présentées comme le talon d'Achille du polémiste, seront abordées, mais les questions devraient également dépasser ce cadre.

Ce débat apparaît comme un point de bascule pour Eric Zemmour, à quitte ou double. Relégué dans les sondages mais galvanisé par un meeting réussi, empêtré dans des polémiques mais rassemblant 10 000 personnes, le polémiste a l'occasion d'étoffer sa stature présidentielle. Mais il pourrait aussi perdre gros face au robuste locataire de Bercy.

15:49 - Gabriel Attal aurait pu débattre avec Eric Zemmour Longtemps la Macronie a rongé son frein. Les tentations de débattre avec Eric Zemmour pour contredire le polémiste ont été nombreuses, mais l'Elysée avait exclu la possibilité tant que sa candidature n'était pas officielle. Désormais chose faite, venir argumenter face à l'ancien chroniqueur est à présent autorisé. Gabriel Attal aurait pu faire face à Eric Zemmour. Le porte-parole du gouvernement, reconnu pour son aisance oratoire et son assurance, comme lorsqu'il avait repris à la volée Philippe Juvin sur de nombreux propos tenus par l'élu LR et médecin dans C à vous, ambitionnait de défendre le bilan du quinquennat en plateau. Le choix s'est finalement porté sur Bruno Le Maire, question de passé politique. "C’est la droite (Le Maire a été ministre de Sarkozy et encarté LR jusqu'en 2017, ndlr) qui parle à un homme qui prétend rassembler les droites", souligne Roland Lescure dans Le Monde. 15:30 - Quel est le programme économique d'Eric Zemmour ? Selon les premières lignes de son programme économique publié sur son site internet, Eric Zemmour veut une baisse des impôts, jugeant le "système fiscal injuste, dur avec les petits et faible avec les forts". Il prône ainsi de diminuer les impôts de production. Côté industries, le candidat veut "assouplir les dogmes concurrentiels bruxellois, qui s’opposent à la constitution de champions nationaux en Europe tout en laissant notre marché ouvert aux géants extra-européens". Par ailleurs, il souhaite "inciter fortement les consommateurs et la commande publique à favoriser les fournisseurs nationaux". Enfin, il promet une hausse des salaires de 100 euros pour les personnes gagnant le Smic via une baisse de la CSG de 9 à 2,5%, dont les revenus, en baisse, ne seraient pas impactés selon ses dires car Eric Zemmour souhaite appliquer la préférence nationale au versement des allocations sociales. Autant d'idées qu'il pourra confronter et détailler avec Bruno Le Maire. 14:59 - De quoi vont débattre Eric Zemmour et Bruno Le Maire ? Le programme exact de l'émission n'a pas été dévoilé. Si les échanges entre Eric Zemmour et Bruno Le Maire tourneront forcément autour des questions économiques, ce ne sera pas le seul sujet abordé. "Nous débattrons de tout. Un projet pour la France, ça inclut les questions culturelles, les questions migratoires, les questions économiques, les questions financières. La France est un tout et le projet doit être un tout, donc je suis prêt à débattre de tous les sujets avec monsieur Zemmour", a indiqué le ministre de l'Economie, dimanche, sur Europe 1. 14:54 - Un déplacement annulé pour préparer le débat Alors qu'il devait initialement se rendre à Lyon mardi pour un déplacement, Eric Zemmour l'a annulé pour "apaiser un peu les choses" après le meeting mouvementé de Villepinte, mais aussi travailler sur ses dossiers avant d'être confronté à Bruno Le Maire. "J’ai une émission importante jeudi soir, il faut que je travaille. Moi, vous savez, je prépare les choses, je suis un laborieux", avait-il assuré, mardi, à Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV. 14:52 - Un débat entre Eric Zemmour et Bruno Le Maire Eric Zemmour et Bruno Le Maire vont débattre, ce jeudi 9 décembre 2021, devant les caméras de France 2, à partir de 21h05. Le candidat d'extrême-droite à la présidentielle fera face au ministre de l'Economie. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement débat avec le polémiste, l'exécutif ayant soigneusement attendu que l'ancien chroniqueur de CNews se déclare officiellement en lice pour l'Elysée.

L'annonce avait été faite dès le 11 octobre dernier par Le Figaro : Eric Zemmour était bien prévu à l'affiche de l'émission politique de France 2 "Elysée 2022". Le 1er décembre, l'affiche a été dévoilée par Le Parisien : Eric Zemmour face à Bruno Le Maire. Ce débat entre le désormais candidat à la présidentielle et le ministre de l'Economie est l'occasion d'aborder plus en détail les questions économiques, financières, du pouvoir d'achat, mais aussi des "questions culturelles" et "migratoires" comme l'avait précisé le locataire de Bercy sur Europe 1 le 5 décembre. Animé par Léa Salamé et Laurent Guimier, le débat est programmé à 21h05 sur France 2.

