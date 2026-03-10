Résultat Euromillions : le tirage du mardi 10 mars 2026 dévoilé, le jackpot a-t-il été remporté ?
EUROMILLIONS. Les résultats Euromillions du tirage du mardi 10 mars 2026 sont désormais tous connus. Quelqu'un a-t-il remporté le jackpot ?
Le tirage Euromillions de ce mardi 10 mars 2026 a eu lieu. Et bonne nouvelle, la France compte un nouveau millionnaire ! Mais que tout le monde respire un grand coup, il s'agit du millionnaire garanti par le code My Million qui permet lors de chaque tirage Euromillions de faire gagner un million d'euros à un joueur ayant tenté sa chance dans l'Hexagone. Le code My Million a été remporté en Bourgogne-Franche-Comté ce soir. Quant aux résultats Euromillions, ils viennent tout juste être annoncés. On ignore toutefois encore le détail de la répartition des gains. Le mieux est donc de comparer par soi-même :
Tirage du mardi 10 mars 2026
Comment jouer au tirage Euromillions ?
Jouer à l'Euromillions est un véritable jeu d'enfant. Gagner en revanche le jackpot l'est beaucoup moins. En effet, pour tenter sa chance, il suffit de se rendre dans un point de vente FDJ, souvent un bureau de presse ou de tabac, ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, et de cocher cinq chiffres et deux numéros étoile sur une grille.
Attention : la grille doit être validée avant 20h15 le jour du tirage Euromillions sinon elle n'est pas valide. À noter également que pour participer, un joueur doit être âgé d'au moins 18 ans et avoir en poche 2,50 euros.
Comment trouver les résultats Euromillions ?
L'affaire est là beaucoup plus délicate. En ne jouant qu'une combinaison de base, soit cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 possibles, un joueur dispose d'une chance sur très exactement 139 838 160. Et cela, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'il y ait un ou quatre millions de participants. Le chiffre ne varie pas car la chance d'un joueur ne dépend pas du nombre de joueurs qui tentent de trouver les résultats Euromillions lors du tirage, mais bien du nombre de combinaisons que la grille et ses nombreux chiffres permettent de réaliser. Par ailleurs, notons que la combinaison 1 - 2 - 3 - 4 - 5 et les numéros étoile 6 et 7 a autant de chance d'être tirée au sort que n'importe quelle autre combinaison.
Avec une chance sur plus de 139 millions de devenir millionnaire lors du tirage Euromillions, un joueur doit donc davantage se préparer à perdre qu'à gagner. Et cela quelle que soit sa méthode. Un joueur peut en effet miser sur des chiffres qui lui plaise, qui lui ont porté chance par le passé ou qui l'inspire. Il peut aussi se dire que les chiffres les plus sortis lors des derniers tirages Euromillions auront davantage de chance d'être tiré au sort que les autres. Ou au contraire, qu'il vaut mieux parier sur les chiffres qui ne sortent jamais. Pour cela, il peut se référer aux statistiques disponibles sur le site fdj.fr. Dans tous les cas, il faut garder en tête que le hasard est au commande au moment de l'annonce du résultat Euromillions.
21:45 - Fin du suspense ! Le résultat Euromillion enfin connu
L'attente aura été un peu plus longue que lors des autres tirages ce mardi soir. Mais le résultat Euromillion est désormais bien connu. Reste qu'on ignore encore s'il y a eu un grand vainqueur ou non... Le détail de la répartition des gains n'a pas encore été dévoilé.
21:44 - Quels sont les chiffres les moins chanceux au tirage de l'Euromillions ?
Le chiffre le plus malchanceux est celui qui est le moins tiré au sort au tirage de l'Euromillions. Il s'agit du 22. Il recueille seulement 6,45% des sorties. C'est ensuite le 1, avec tout juste 7,23% de sorties. Il est, lui, suivi du 43, avec 8,02% de sorties.
21:35 - Pendant combien de temps peut-on retirer ses gains après avoir trouvé les résultats Euromillions ?
Une fois la victoire, il faut ensuite récupérer ses gains remportés au tirage Euromillion. Mais il y a un temps imparti ! "La validité d'un ticket d'EuroMillions - My Million est de 60 jours après le tirage", prévient sur son site la FDJ. Et d'insister : "Si vous avez gagné, vous devez valider votre reçu de jeu auprès de la Française des Jeux pour récupérer vos gains, avant que ce délai soit écoulé."
21:28 - Ces chiffres qui ont le plus de chance de sortir à en croire les derniers résultats Euromillions
Parmi les chiffres qui semblent avoir le plus de chance ces derniers temps au tirage Euromillions, on compte le 35, avec 12,74 % de sorties. Il est suivi du 21 et du 42 (12,58%). Viennent ensuite le 34 (11,95%) et le 29, avec 11,79% de sorties, le 24 (11,32%) et les 10 et 19, avec 11,16%.
Depuis plusieurs tirages Euromillions, la Française des jeux propose des sommes impressionnantes. À l'origine, un méga jackpot de 130 millions d'euros avait été mis en jeu. Faute de vainqueur, le gros lot a été depuis remis en jeu avec plusieurs millions d'euros supplémentaires à chaque fois. Ce sont désormais 209 millions d'euros qui sont promis à qui trouvera les résultats. À noter que la cagnotte pourra au maximum atteindre la coquette somme de 250 millions d'euros, le plus gros jackpot qui puisse être mis en jeu à un tirage Euromillions.