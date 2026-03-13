Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 13 mars 2026, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, "seulement" 17 millions d'euros sont mis en jeu, peu importe qu'on soit un vendredi 13.

Le tirage Euromillions de ce vendredi 13 mars 2026 ne devrait pas susciter l'engouement que l'on aurait pu croire. Il faut dire que si le vendredi 13 est une date spéciale pour les joueurs français de l'Euromillions, ce n'est pas forcément le cas des joueurs des autres pays européens qui participent également à cette loterie.

De plus, depuis plusieurs tirages Euromillions, un énorme jackpot de plus de 130 millions d'euros avaient été mis en place. Il a finalement été remporté mardi soir, alors qu'il atteignait les 209 millions d'euros. Les compteurs ont donc été remis à zéro au tirage suivant, à savoir ce vendredi. Résultat, le tirage de ce soir s'annonce particulièrement... classique. Mais gardons en tête que 17 millions d'euros reste une somme colossale. Tous les résultats seront annoncés ci-dessous à partir de 20h30 :

En parallèle du tirage Euromillions, un rendez-vous spécifique à ne pas manquer !

Si la Française des jeux et ses acolytes européens ne proposent pas de tirage Euromillions spécifique pour ce vendredi 13, les amateurs de loteries peuvent participer à un Super Loto organisé en parallèle par la FDJ à l'occasion de cette date spécifique. Treize millions d'euros seront à remporter.