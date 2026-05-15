Météo. Un week-end digne d'un mois de mars, sauf dans ces départements

La météo du week-end sera encore très mitigée. Quelques départements profiteront tout de même du soleil avec des températures plus agréables.

Le temps est perturbé et les températures ont chuté cette semaine. Ce vendredi 15 mai, des averses orageuses éclatent sur une bonne partie du pays. C'est aussi la journée la plus fraiche de la semaine avec une température de 10 degrés en moyenne sur le pays. Cette descente d'une masse d'air polaire est assez rare ces dernières années en France à cette période.

Samedi, le temps est un peu plus calme, avec tout de même des averses dans le sud-ouest et qui pourraient remonter dans la journée. Elles peuvent prendre la forme de giboulées. La fraicheur sera toujours de mise avec entre 4 et 14 degrés du nord au sud le matin. Un risque de gelées blanches est donc possible, notamment entre la Sologne et le plateau de Langres, selon La Chaine météo. Si quelques degrés sont gagnés l'après-midi, les températures restent bien en dessous des normales de saison, de 5 à 8 degrés par endroits. Il y aura donc de la neige sur les Pyrénées dès 1200 mètres et des 1000 mètres dans les Alpes.

© La Chaine météo

Dimanche, l'est profitera d'un temps plus lumineux. Sur le pourtour méditerranéen, les 20 degrés seront de nouveau atteints sous le soleil. Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Drôme, Hérault ou encore Pyrénées-Orientales, c'est dans ce coin de France que le week-end restera agréable et à l'abri de la pluie. Il faut toutefois faire attention au vent, avec mistral et tramontane qui vont souffler. Sur la partie ouest du pays, le temps sera plus changeant dimanche avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. De la pluie est attendue du nord de l'Aquitaine jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par le bassin parisien. Quelques degrés seront gagnés par rapport à la veille, mais le climat sera toujours juste pour la saison, surtout sous les averses.

"La tendance globale de ce week-end sera plutôt digne d'un mois de mars", résume La Chaine météo. Si le début de semaine prochaine s'annonce humide, le temps devrait littéralement changer à partir de mercredi et surtout jeudi. Les températures vont remonter, allant jusqu'à atteindre la barre des 25 degrés, et les pluies vont progressivement diminuer, laissant place à un grand soleil. Alors, il faut juste être un peu patient.